Capelli ricci, mossi o a onde? Scoprite quali sono i migliori prodotti per una chioma morbida, sana e glam

I capelli ricci sono stupendi, spesso però è difficile prendersene cura in maniera adeguata.

Ecco perché è importante scegliere prodotti specifici per detersione e styling, pensati per dare ai capelli ricci un aspetto sano, voluminoso e glamour.

Trovate qui di seguito i migliori prodotti per capelli ricci, i life saver per una chioma riccia semplicemente meravigliosa.

Per ricci idratati, lucidi e tonici Jean Louis David propone uno shampoo con Pro Vitamin B 5 e acido ialuronico.

Maschera per capelli ricci dall'alto potere nutriente e condizionante. Tra gli ingredienti troviamo la madorla di Noto, presidio Slow Food.

Primer per capelli mossi e ricci che prepara la chioma a ricevere i successivi trattamenti di styling. Ravviva inoltre i capelli tra uno shampoo e l'altro.

Crema per capelli ricci, mossi e/o crespi: li idrata e disciplina regalando ai capelli un aspetto sinuoso.

Un balsamo leggero che restituisce ai capelli ricci, mossi, secchi e ondulati brillantezza ed elasticità. Formula priva di siliconi.

Districante spray senza risciaquo a base di olio di Argan. Si applica sui capelli umidi per proteggerli dal calore di phon e piastra, renderli più morbidi e disciplinati. Ottima anche sui capelli asciutti, per ravvivarli.

Un motore tecnologicamente avanzato che si adatta a ogni tipo di capello per garantire un'asciugatura adeguata senza aggredire la chioma. Il plus? E' super silenzioso.

Un balsamo lavante studiato per detergere, trattare e definire con dolcezza i capelli ricci.

Ferro conico in teflon, ideale per definire al meglio le chiome ricce indisciplinate o dare un tocco in più ai capelli mossi o a onde.

Al 97% composto da ingredienti naturali, questo tonico inspessisce i capelli regalando corpo e volume, perfetto per donare nuova vita ai capelli ricci stressati e senza vita.

Texturizzante per capelli ricci che regala fino al 28% in più di volume. Amplifica, serpara e controlla i ricci ciocca per ciocca.

Essenziale per asciugare al meglio i capelli ricci, il diffusore universale trasforma ogni phon in un perfect tool per ottenere styling mossi impeccabili.

Con mais idrolizzato, cheratina, olio di jojoba e vitamina PP, questa crema ricompatta le squame del capello riccio creando un effetto sano e naturale.

Un mist anticrespo a base di alghe marine, ideale per disciplinare e definire i capelli ricci, mossi e a onde.

Grazie alla tecnologia curl-lock di questo balsamo, i capelli ricci appaiono elastici, idratati e definiti.

Credits Ph.: Philipe Cavalcante & Ayo Ogunseinde on Unsplash - Artwork: Elisa Costa