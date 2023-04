Siete in cerca di ispirazioni per un hairlook adatto a un'occasione davvero speciale? Lasciatevi ispirare dalle acconciature capelli raccolti eleganti delle star

Siete invitate a una cerimonia (per esempio, un matrimonio) o avete un appuntamento speciale in vista? Quale che sia il motivo che vi porta a scegliere un'acconciatura elegante, siete nel posto giusto. Che si tratti di una cerimonia a cui siete state invitate o di una serata durante la quale sarete voi le protagoniste, la scelta giusta è puntare sulle acconciature raccolte, per andare sul sicuro. I capelli raccolti morbidi, infatti, ci permettono di scegliere fra stili e finish tra loro anche molto diversi, oltre ad adattarsi a qualsiasi tipo di capello (mosso, liscio e riccio). Dall'acconciatura chignon alto alle trecce (che si trasformano anche in dettagli), fino alle acconciature capelli lunghi arricchite con accessori preziosi, trovate l'acconciatura di capelli raccolti eleganti che fa per voi prendendo spunto dalle star.

Raccolto verticale

Per chi ama i capelli raccolti eleganti che si sviluppano in altezza, molto bello è quello di Florence Pugh: una coda alta bloccata da fiocco di velluto che da torchon si trasforma in frangetta. Decisamente edgy! Consigliato a chi vuole “allungare” otticamente il viso.

Lo chignon classico

Raccolto in basso e ben aderente alla testa, è lo chignon ballerina che valorizza benissimo il make-up di Cara Delevingne. Questa acconciatura raccolta è consigliata ai visi ovali o a chi vuole mettere in primo piano il beauty look. Si tratta di un capelli legati elegantissimi ma ideali per ogni occasione.

Capelli eleganti con lo chignon dal finish shiny

Stesso discorso per lo chignon tiratissimo di Chiara Ferragni che scopre il volto, enfatizzando al meglio il trucco intenso.

Raccolti eleganti: il banana bun

Un'acconciatura raccolta a banana che, però, enfatizza il volume nella parte posteriore. L'hair look di Sofia Carson è consigliato a chi ha una capelli folti e lisci.

Capelli legati donna: l'importanza dei dettagli

Un raccolto decisamente originale quello di Janelle Monae arricchito da una treccia e da un filo argento che circonda la testa. Da copiare anche per i party del sabato sera (e consigliato per ogni tipologia di capello).

Ancora trecce

E' indubbio che le trecce riescano a dare un twist anche al più classico dei raccolti come quello sfoggiato da Olivia Wilde durante la serata degli Oscar di qualche anno fa.

Raccolto elegante ladylike

Per chi ama gli hairdo elegantissimi e senza tempo, ecco quello di Jessica Chastain visto ai Golden Globes 2023.

Torchon alto

Abbinata allo chignon o al torchon alto, la frangia diventa elegantissima e si trasforma nell'accessorio protagonista. Taylor Swift docet.

Frangia lunga e ariosa sui capelli legati morbidi

Sempre a proposito di frangia, Melanie Laurent la indossa lunga e divisa in ciuffi. Abbinata a un capello lungo raccolto non copre completamente la fronte e quindi non "appesantisce" il finish. Per replicare il look, create una coda o uno chignon alto lasciando qualche ciuffo libero ai lati da lavorare con le dita per un finish wavy.

Dark roots

L'acconciatura da red carpet di Sydney Sweeney mette in evidenza le radici scure dei capelli che creano contrasto con le lunghezze chiare. Un modo per dare una possibilità glam a ogni tipo di ricrescita. L'alternativa? Una half-pony chic legata da un maxi fiocco di velluto.

Capelli legati eleganti con l'accessorio in velluto

Il fiocco nero fa tendenza. Eccolo sulla testa di Julianne Moore: questi capelli raccolti eleganti sono un trionfo di semplicità bon ton.

Il bun posh di Rocío Muñoz Morales

L'attrice raccoglie i capelli in un bun alto e molto sofisticato.

Capelli raccolti morbidi con volume

La modella Sara Croce Classy, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022, sceglie un raccolto voluminoso.

Ponytail

Fiammetta Cicogna raccoglie i lunghi capelli biondi in una coda bassa per un finish minimal ma super glam. Ideale per chi ha i capelli lunghi e lisci.

Raccolto con gioiello

Restando in tema chignon, ecco quello intrecciato sfoggiato da Bianca Brandolini D'Adda con capelli glossy e fermaglio che impreziosisce il finish.

Credit ph: GettyImages