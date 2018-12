A onde ma non troppo, ora i capelli si portano decostruiti e undone. Vi spieghiamo come si realizza il nuovo hairlook di tendenza





La tendenza

Li abbiamo visti protagonisti delle passerelle di stagione, i capelli ondulati si liberano dell'aspetto iper-costruito e rivelano la loro natura selvaggia, per rivelare un look (finto) decostruito e anti-perfezionista.



La preparazione è tutto

Look undone, ma solo per finta, naturalmente. In realtà, le onde destrutturate richiedono una lunga preparazione che inizia dall'applicare sui capelli primer o lacca per creare un grip ad alta modellabilità.



Ferro e mani: l'accoppiata vincente

In seguito, si creano le onde con il ferro. Fate attenzione a tenerlo in posa solo per pochi secondi, è il segreto per delle onde non troppo costruite e naturali. Infine, scompigliate le onde con le mani, "rompendone" la struttura.



Volume maxi

Il risultato ottenuto vi permetterà di avere una chioma vaporosa e voluminosa, di grande effetto. Per un look glamourous ma effortless, portatela con una riga laterale, facendo scivolare i capelli di lato su una spalla.



Texture dirty

Vi piace un effetto ancora più raw? Applicate abbondante prodotto texturizzante dal finish matte prima dell'asciugatura. Le ciocche dovranno risultare quasi pastose.



Ispirazione anni '70

Il mood si rifà chiaramente alle atmosfere Seventies e a quel senso di libertà che permeava quegli anni di ribellione. Se amate il look polished da brava ragazza questa tendenza non fa per voi.



Qual è il messaggio?

Il nuovo hairlook ci manda un chiaro messaggio: basta all'ossessione per la perfezione, basta alla pressione per avere i capelli sempre perfetti a tutti i costi. Ciò che conta è la nostra personalità, con tutta la voglia di libertà che portiamo dentro di noi.



Credits Ph.: Mondadori Photo