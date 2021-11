Sapete come scegliere il taglio giusto per i capelli lunghi? Seguite i nostri consigli (e scegliete il look che fa per voi!)

Dopo essersi imposte sulle passerelle PE 2022, le lunghezze XXL sono sempre più sotto i riflettori. A dimostrarlo l'ultima sfilata di Gucci a Las Vegas che ha sancito la regola definitiva: per il lungo, dite pure addio alle mezze misure! I capelli lunghi sono caratterizzati sempre più da ciocche che superano le spalle (e arrivano anche al bacino – Versace docet): un hair look estremo e particolarissimo (proprio come nel DNA di Alessandro Michele), reso ancora più strong da tagli dalle scalature profonde o, al contrario, da hair cut che puntano a lunghezze pari e lisce. Ma come scegliere il taglio giusto per i capelli lunghi? E come gestire le lunghezze XXL? Lo scoprirete in questo articolo!

Tagli capelli lunghi per il viso ovale

Utilizziamo la forma del viso per fare una prima scrematura tra tutti i tagli possibili per i capelli lunghi. Sono consigli di massima: sarete voi a scegliere i look migliore in base al mood e alla situazione! Se avete un viso ovale e simmetrico, potete davvero esplorare tutte le tendenze capelli del momento. Optate per una riga centrale e un lungo leggermente ondulato o, al contrario, liscio. Insomma, spazio alla fantasia! Ecco due look visti alla sfilata di Gucci che vi consigliamo (ovviamente potete sempre personalizzarli!).

Il taglio lungo per il viso rotondo

Su un viso rotondo il taglio lungo ondulato è quello più “strategico”, perché riesce ad “allungare” il viso, se questo è il vostro obiettivo. Tagli come quelli nelle foto, portati con la riga laterale o centrale, funzionano molto bene. Il trick potrebbe essere quello di lavorare le chiome per creare un minimo di volume.

Tagli capelli lunghi per il viso squadrato

Per i visi più “spigolosi”, niente di meglio che un taglio lungo mosso che incornici il viso e valorizzi al meglio i lineamenti. Se anche voi avete un viso squadrato, puntate su uno styling morbido.

Il taglio lungo per il viso a cuore o a triangolo inverso

Il viso a forma di cuore o triangolo inverso è caratterizzato da una fronte ampia. L'obiettivo di un taglio lungo è quello di riempire i lati del viso. Puntate sul lunghezze voluminose ai lati. Ecco alcuni tagli che fanno per voi.

I capelli lunghi scalati sono super cool!

Su lunghezze XXL lo scalato è da privilegiare perché permette di cambiare facilmente acconciatura, dalla forma ai volumi fino al finish: potete scegliere uno stile diverso ogni giorno! Tra i tagli più quotati, segnaliamo un haircut che mescola le caratteristiche del lungo scalato e quelle del long bob, proposto per questo autunno inverno in una variante decisamente sfilata. Protagonista è il ciuffo leggermente scalato sulla parte alta della testa o la frangia; in alternativa la riga centrale per un finish brillante e luminoso.

Come gestire i capelli lunghi

Con i capelli lunghi serve qualche accortezza in più. Consigliamo di spuntarli regolarmente, circa ogni 3 mesi, e di scegliere trattamenti mirati per la routine quotidiana: shampoo e conditioner che esaltino la brillantezza e nutrano le lunghezze, e maschere per capelli, almeno una o due volte a settimana. Altro prodotto must è uno spray termoprotettore, se si usa lo styler con una certa frequenza.

Indecise sull'hair look? Sfogliate la gallery con i look più glam del momento!

Capelli lunghi: come scegliere il taglio giusto Credit ph: Wella

Credit ph: GettyImages

Credit ph: Wella

Credit ph: Wella

Credit ph: Schwarzkopf Professional

Credit ph: Davines

Credit ph: Franck Provost

Credit ph: Toni&Guy

Credit ph: Schwarzkopf Professional

Credit ph: Framesi

Credit ph: Framesi

Credit ph: GettyImages

Credit ph: Framesi

Credit ph: Wella

Credit ph: GettyImages

Credit ph: Toni&Guy

Credit ph: GettyImages

Credit ph: Indola

Credit ph: Framesi

Credit ph: GettyImages

Credit ph: Cotril

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages, Cotril, Evos, Wella, Framesi, Schwarzkopf, Franck Provost