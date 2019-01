L'inquinamento cittadino danneggia la bellezza e la salute dei capelli, che perdono luminosità e lucentezza. Impariamo a proteggerli con gli shampoo detox anti-inquinamento



L'inquinamento atmosferico colpisce duramente la salute dei capelli, e senza le dovute attezioni può arrivare a danneggiarli in modo molto serio.



Come la pelle, infatti, anche la chioma assorbe le polveri sottili generate da smog e inquinamento.



Per questo neessita di trattamenti detox e purificanti, sopratutto durante la stagione invernale, ovvero quando i capelli sono soggetti a molteplici attacchi.



Polveri sottili e altri fattori inquinanti si depositano infatti sul cuoio capelluto, diminuendo drasticamente la lucentezza, il vigore e la vaporosità della chioma.



Ma non è tutto: le polveri sottili e lo smog possono anche favorire delle micro-infiammazioni, che provocano irritazioni, pruriti e talvolta anche la comparsa di forfora.



Per combattere l'inquinamento e proteggere i capelli è necessario adottare una vera e propria routine detox che permetterà alla chioma di riacquistare salute, vigore e luminosità.



Via libera a shampooo delicati e per lavaggi frequenti: per evitare che i capelli subiscano troppo l'inquinamento è necessario ritpetere i lavaggi a intervalli di massimo tre giorni, senza utilizzare shampoo troppo aggressivi.

Continuate a leggere l'articolo e scoprire gli shampoo anti-inquinamento che vi pemetteranno di disintossicare la vostra chioma e di proteggerla dalle aggressioni dello smog.



Uno shampoo ristrutturante che agisce su capelli e cuoio capelluto. L'olio extravergine d'oliva biologico e l'olio di jojoba nutrono e rinforzano la chioma, mentre menta piperita e ginepro stimolano la circolazione e migliorano la salute della cute.

Ravviva la bellezza dei capelli soffocati dall'inquinamentocon questo Shampoo Micellare che libera le fibre del capello dalle particelle inquinanti. I capelli risulteranno leggeri e luminosi.





Uno shampo detox perfetto per un uso quotidiano che rinfresca, tonifica e dona struttura al capello grazie a 5 oli essenziali (menta, timo, pompelmo, cedro e lavanda). La base schiumogena di orgine vegetale lascia i capelli leggeri e voluminosi.





Uno shampoo detox che idrata i capelli senza appesantirli, e ripristina la loro naturale morbidezza e luminosità. La sua formula delicata è adatta per lavaggi frequenti e per capelli colorati.

La tecnologia micellare di questo shampoo cattura particelle inquinanti, residui dello styling e polveri depurando alo stesso tempo il cuoio capelluto dal sebo in eccesso. Il risultato è un'immediata e prolungata sensazione di freschezza che accompagna la chioma per tutto il giorno.



Questo shampoo purificante quotidiano requilibra e calma il cuoio capelluto. La sua formula ricca di ingredienti naturali contribuisce a regolare la produzione di sebo, eliminare la forfora e lenire il prurito. Il cuoio capelluto ritrova il suo equilibrio e i capelli sono puliti, leggeri e straordinariamente brillanti.





Uno smalto formulato per rigenerare i capelli spenti, appesantiti e senza vita. La formula detox di questo shampoo purifica cute e capelli in profondità, ripristinandone la naturale lucentezza.



Questo shampoo nero al carbone attivo deterge delicatamente i capelli e li purifica in profondità, mantenendo le punte nutrite. La formula a base di carbone vegetale agisce contro l'inquinamento urbano, rimuovendo i residui di smog e impurità.



Gli agenti atmosferici e l'inquinamento possono lasciare i capelli spenti e senza vita. Questo shampoo detox purifica i capelli in profondità, senza privarli del nutrimento.







Questo shampoo detox pulisce capelli e cute in modo delicato detossificando e ravvivando i capelli sfibrati, lasciandoli morbidissimi e puliti in profondità.





Credits Ph: Elisa Costa



Credits Ph: Unsplash