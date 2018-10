Voglia di capelli blu? Il colore di tendenza da provare ora è l'indaco, nell'affascinante sfumatura pastello



Avete voglia di un twist di colore per la vostra chioma? Ormai tutti i colori dell'arcobaleno sono stati sdoganati per i capelli, ma il colore in assoluto più cool del momento è l'indaco, quella particolarissima tonalità di blu che vira al violetto.



Da provare nella variante pastello per un risultato ad alto impatto, si armonizza al meglio con gli occhi castani e le basi scure per un effetto sfumato. Mettete comunque in conto la decolorazione e un alto mantenimento, come per tutti i colori pastello di questo genere.

Volete lasciarvi tentare dagli affascinanti capelli indaco pastello? Abbiamo selezionato le ispirazioni da copiare.

Long bob



Il taglio medio più di tendenza abbinato al colore di capelli del momento. Il risultato? Assolutamente on trend.



Un post condiviso da SalonCentric (@saloncentric) in data: Mar 7, 2018 at 7:11 PST

Maxi length



I capelli lunghissimi color indaco pastello donano un effetto da "mondo delle fiabe", per la fata turchina nascosta in ognuna di noi.





Un post condiviso da Tayler 🍑 (@t.ayler_) in data: Giu 10, 2018 at 1:07 PDT

Shades



Provate a realizzare un effetto stonato giocato sulle tonalità dell'indaco e dell'azzurro fino a leggere schiariture color ghiaccio. Un risultato leggermente undone davvero molto cool.



Un post condiviso da Annabel Smith (@annabelalalaaa) in data: Giu 8, 2018 at 3:55 PDT

Dark roots



L'effetto totalmente uniforme lascia il posto a sfumature realizzate ad hoc sulle lunghezze, lasciando le radici naturali.



Un post condiviso da Mikaela || WA Hairstylist (@mikaela.societyasalon) in data: Giu 6, 2018 at 9:59 PDT

Electric



Questa tipologia di colore, nella sua variante pastello, assume una tonalità accesa e vibrante dall'effetto quasi neon.



Un post condiviso da @haircolouronmelanin in data: Giu 4, 2018 at 10:38 PDT

Purplish



Il color indaco viene miscelato a sfumature color ametista, per chi vuole accentuare i riflessi violetti.



Un post condiviso da katiebostromhair (@katiebostromhair) in data: Giu 1, 2018 at 1:11 PDT

Punk



Un taglio di capelli "estremo" e di ispirazione androgina, esaltato dalla sfumatura color indaco.



Un post condiviso da CLJ (@lenorejcal) in data: Mag 26, 2018 at 10:10 PDT

Accent of color



Volete ravvivare i vostri capelli senza stravolgerli completamente? Provate a realizzare delle ciocche colorate qua e là e più intensificate verso le punte.



Un post condiviso da Nicole Jamieson (@nicolehairstylist2) in data: Mag 25, 2018 at 2:59 PDT

Credits Ph.: Getty Images, Unsplash, Pexels - Artwork by Elisa Costa