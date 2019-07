Il biondo del momento è naturale e versatile, prendete ispirazione dai look delle star

Vi piacciono i colori di capelli naturali? Allora adorerete i capelli biondo sabbia, il trend del momento, per un look "dolce" che ai contrasti netti e decisi preferisce nuance più sfumate e tono su tono.



È il colore ideale se partite da una base biondo scuro o castano chiaro, a patto però di illuminarlo e renderlo più vivace con un balayage di qualche tono più chiaro, tenendo sempre come linea guida un risultato armonico con la base.



Potete optare per sfumature più fredde tendenti al biondo cenere o puntare su tocchi di luce più luminosi, ispirandosi al colore della sabbia dorata.



Volete provare il biondo sabbia? Ispiratevi ai look delle star più belli.



Balayage biondo sabbia



Gigi Hadid ha i capelli color biondo sabbia di natura ma ama rendere il colore meno monotono con un balayage biondo più chiaro, messo in risalto dallo styling a onde.



Sandy bronde



Avete i capelli castani non troppo scuri come Jessica Biel? Provate una tonalità bronde, con un balayage biondo sabbia sottilissimo e naturale.



Sabbia dorata



Quello di Rosie Huntington-Whiteley è il biondo estivo per eccellenza, con giochi di luce ispirati a ricreare l'effetto di una spiaggia illuminata dal sole.



Ash blonde



Cara Delevingne è un'altra star famosa per i suoi capelli biondo sabbia naturali che ama illuminare con riflessi biondo cenere molto freddi.



Babylights



Il colore di capelli di Jennifer Aniston è tra i più copiati, grazie ai finissimi colpi di luce che rendono più vibrante il colore.



Smooth



Rachel McAdams ha optato per un biondo sabbia in perfetta armonia con i suoi colori naturali, con variazioni tono su tono.



Bronze



Su Sofia Vergara il biondo sabbia è stato mixato a riflessi color bronzo per valorizzare al meglio il suo colorito caldo e gli occhi scuri.



Natural blonde



Se siete bionde naturali come Taylor Swift ricordatevi che i capelli hanno bisogno di molte cure per mantenere il colore sempre lucido e brillante. Via libera a maschere tonalizzanti e finishing glossati.



Credits Ph.: Getty Images