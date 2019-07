Ecco i prodotti giusti e i consigli per proteggere la tinta da sole, mare e salsedine

Proteggere i capelli tinti in estate non è una missione impossibile.

Il sole e la salsedine (e anche il cloro in piscina) non sono certo gli alleati migliori per un colore long lasting, ma con le giuste dritte (e con i prodotti specifici), è possibile evitare che il colore scelto per i propri capelli viri verso una tinta sbiadita e opaca.

Come fare? Ecco i consigli utili da seguire e gli shampoo, gli spray protettivi e le maschere ideali per il beauty case estivo!

Proteggere i capelli dai raggi solari

Prima di andare in spiaggia o di uscire di casa per una passeggiata in riva al mare, usate sempre uno spray protettivo che faccia da scudo ai raggi UV.

Il prodotto ideale è O'SOLEMIO Beach Glow di Diego Dalla Palma, un olio spray impalpabile che difende la chioma dai raggi UVA e UVB senza appesantirla.

Ha una texture ultra leggera dall'effetto invisibile che dona protezione intensa ai capelli colorati e naturali donando idratazione e nutrimento.

Dopo l'esposizione: nutrire e idratare le chiome

Dopo una giornata al mare, è importante lavare il capello togliendo tutti i residui di salsedine e sabbia e usare un prodotto che dia nutrimento dalle radici alle punte.

Vi consigliamo Trattamento Riparatore Doposole di Biopoint, ottimo contro l'azione disseccante di sole e mare. I capelli risultano idratati, soffici e naturalmente morbidi.

Deterge delicatamente i capelli fini e, in modo particolare, quelli sensibili al sole; ne contrasta la perdita di colore e di idratazione e ridona energia e volume.

A base di Keratin Serum, con estratto di fiori di monoi e filtro UVA e UVB, fornisce una protezione speciale alla chioma, sottoposta allo stress dei raggi solari.

Ripara e rafforza i capelli durante la routine estiva. Va applicato delicatamente sulle chiome bagnate dopo la detersione: lasciate agire per un minuto e poi risciacquate abbondantemente.

Ideale per chiome danneggiate, idrata, nutre e rinforza la fibra, per riportare i capelli secchi, sfibrati e stressati al loro naturale benessere.

Burro nutriente, dona straordinaria morbidezza e luminosità ai capelli con un effetto disciplinante e anti crespo. Contiene olio di Roucou, pianta originaria dell’Amazzonia che ha funzione ristrutturante sui capelli e ne favorisce la corretta crescita.

Con Piroctone Olamina, idrata il cuoio capelluto in profondità, depositandone i principi attivi indispensabili per donare capelli pulitissimi e un finish leggero.

Impacco ravvivante di luce che nasce per ravvivare, nutrire e lucidare i capelli naturali o colorati, dona riflessi vibranti e luminosi e aumenta la durata del colore cosmetico.

Credit ph: Pexels.com