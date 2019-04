Emergenza capelli in vista e non avete proprio il tempo di dedicare alla vostra chioma le cure necessarie? Vi sveliamo 7 trucchetti semplici e veloci per avere capelli curati



I capelli hanno bisogno di cure costanti, lo sappiamo. Tra maschere nutrienti con lunghi tempi di posa e blowdry dai tempi infiniti, il tempo necessario per avere dei capelli curati, con una chioma sempre in ordine e splendente sembra non esserci mai.

Ma niente panico, non dovete rassegnarvi a uscire con i capelli in disordine. Vi suggeriamo 5 trick imperdibili per la gestione quotidiana del vostro hairlook che vi cambieranno (o quasi) la vita, a seconda delle vostre esigenze.

1. Lo scrunchie in seta per capelli che si spezzano

La coda di cavallo è sempre un'ottima soluzione per avere i capelli a posto con minimo sforzo. Giorno dopo giorno, però, i capelli si indeboliscono e rischiano di spezzarsi. Senza considerare che quando sciogliamo i capelli rimane sempre l'antiestetico segno dell'elastico. La soluzione? Mettere a contatto dei capelli della seta, sotto forma di uno scrunchie super cool.



Il prodotto consigliato: SILKE London The SILKE Hair Ties



2. Il detergente in polvere per la frangia (o le radici che tendono a ingrassarsi)

Le affezionate della frangetta conoscono bene il problema. A contatto con il sebo della fronte la frangia si sporca subito, costringendoci a lavare i capelli più del necessario. Per prolungare i tempi tra uno shampoo e l'altro, optate per uno shampoo secco (ma fate attenzione agli ingredienti). Lo stesso trick vale anche per i capelli che tendono a ingrassarsi velocemente alle radici.



Il prodotto consigliato: Oway Plant & Mineral Refresh



3. Lo spray protettivo per capelli spenti



Sapevate che anche i capelli subiscono i danni da stress ossidativo? Il che si traduce in una chioma spenta, fragile e ruvida al tatto. I responsabili sono i raggi UV e l'inquinamento, dopo che avrete provato uno spray protettivo specifico da vaporizzare quotidianamente dopo la piega non vorrete più tornare indietro.



Il prodotto consigliato: Marlies Möller UV-light & pollution protect hairspray



4. Il primer per capelli che non tengono la piega

I capelli fini hanno sempre lo stesso problema: una piega che non tiene mai e una chioma sempre troppo piatta. La soluzione è un primer corporizzante che prolunga la durata della piega e dona volume alle radici.



Il prodotto consigliato: Davines Your Hair Assistant Blowdry Primer



5. La spazzola lisciante per capelli crespi

Chi ha i capelli che tendono al crespo sa quanto tempo sia necessario per una piega liscia ben riuscita con spazzola e phon. Per fortunta la tecnologia arriva in nostro aiuto con la spazzola lisciante che regala uno styling liscio senza l'effetto piatto della piastra, bastano 5 minuti come quando spazzoliamo normalmente i capelli.



Il prodotto consigliato: ghd Glide



Credits Ph.: Unsplash, Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa