Un colore di capelli originale da provare? Che ne dite di questa sfumatura color pesca soft dal sottotono rosato?

Avete voglia di rinnovare il vostro colore di capelli con una tinta pop e assolutamente cool? Provate i capelli peach keen, una tonalità di color pesca molto sfumato dal sottotono rosa.

L'ispirazione - irresistibile - arriva dai sorbetti alla frutta e dagli smoothie e si porta con un look easy e undone.

Create il vostro mix su misura miscelando tonalità di biondo ramato, pesca sorbetto, rosa pastello e rose gold. Il colore deve essere multisfaccettato e non troppo omogeneo, magari lasciando le radici naturali più scure a contrasto.

Ecco gli hairlook di capelli peachy keen più belli a cui ispirarvi.



Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 12, 2018 at 10:26 PDT

Sui capelli lunghi e mossi

Questo tipo di colori è particolarmente affascinante sulle maxi lunghezze dallo styling a onde, perché mettono in evidenza l'effetto multiriflessato. A patto, ovviamente, che i capelli siano ben nutriti, lucidi e setosi.



Un post condiviso da Kimemily Pham (@kimwasabi) in data: Apr 20, 2017 at 10:03 PDT

Sui capelli castani

Realizzare il color pesca su una base castana non è un'impresa facile, queste tonalità sono sempre ad alto mantenimento e richiedono ritocchi (con decolorazione) frequenti. L'effetto sfumato, però, con le radici più scure, è sicuramente d'effetto.



Un post condiviso da Kimemily Pham (@kimwasabi) in data: Gen 19, 2017 at 8:11 PST

Sui capelli biondi

Tutto diventa più facile se si parte da una base chiara. Il colore si schiarirà via via verso un biondo ramato, ricordatevi di utilizzare sempre prodotti di hair care appositi per mantenere il biondo brillante.



Un post condiviso da Headkasedxb (@headkase_dxb) in data: Lug 12, 2018 at 5:48 PDT

Con effetto neon

Nella versione pop ad alto impatto questo colore dà il meglio di sé. Da provare se ci si sente temerarie.



Un post condiviso da 🖤 Franzi 🖤 (@stxrmbxrn) in data: Lug 7, 2018 at 9:25 PDT

Su un caschetto liscio

Questa tinta rende bene anche sui capelli corti e lisci, per mettere in risalto le diverse nuance del colore.



Un post condiviso da anoük studio (@_anoukstudio) in data: Lug 12, 2018 at 1:04 PDT

Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa