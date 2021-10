I capelli castani sono un'ottima base da illuminare con schiariture morbide dai riflessi che vanno dal caramello alla sabbia fino alle nuance più fredde e scure. Ecco i look più belli proposti dai Saloni a cui ispirarsi per i capelli castani autunno inverno 2021 2022

Il colore più diffuso e anche il più versatile: il castano è un evergreen, oltre a essere la tonalità più semplice da gestire. Valorizzata da sfumature ad hoc, dà il suo meglio. Ma come scegliere quella giusta per noi? Lo scoprirete nei prossimi paragrafi con tutti i consigli per i capelli castani autunno inverno 2021 2022.

Capelli castani autunno inverno 2021 2022: the dark side

Indiscutibile in questo momento il grande ritorno delle tonalità scure, viste in molti dei catwalk dei più grandi fashion brand di moda. «I colori scuri - dice Emanuele Temperini, Creative Director di TONI&GUY Italia - danno un effetto glossy e donano forza alle forme grafiche. La tendenza del momento è un tono alternativo al nero con un sottotono verde petrolio che dona tridimensionalità e un tocco di imprevedibilità. Il tono è versatile e sembra cambiare a seconda del tipo di luce. Assomiglierà al nero nelle zone ombreggiate e uscirà un tocco di verde sotto fonti di luce più forti».

Capelli castani autunno inverno 2021 2022: oro nero

«Va detto che dopo anni di balayage e schiariture - continua l'esperto - molte brunette stanno tornando alla semplicità e bellezza dei colori scuri e profondi. Inoltre, scurire i capelli dopo una stagione estiva sembra essere un’ottima idea per recuperare forza ed effetto gloss. I capelli scuri con un sottotono dorato, per esempio, aiuteranno a illuminare mantenendo la sfumatura nera di base, proprio come fanno la super model Winnie Harlow e l’attrice Kacey Musgraves».

Capelli castano ramato

Rame e caramello, alternati a tonalità di castano freddo sono, invece, le colorazioni capelli castani del momento, secondo il marchio Davines che consiglia queste nuance sul classico bob graudato degli anni Novanta. Le variazioni di colore sono la chiave di questo look: grazie a un sapiente posizionamento che ne valorizza le nuance, le sfumature più calde emergono o sono celate a seconda della riga.

Capelli castano cioccolato

"The Melted Brunette". Così il brand Indola definisce il nuovo castano per l'autunno inverno 2021 2022. Si tratta di «un meraviglioso e ricco color cioccolato, leggermente schiarito nelle medie lunghezze». Il taglio ideale prevede «capelli alleggeriti da una leggera scalatura davanti per bilanciare la lunghezza e acconciati con morbide onde per donare volume e una ricca brillantezza. Per favorire l'effetto melting del colore, la parte sottostante è colorata con un meraviglioso e ricco color cioccolato, mentre la parte superiore è elaborata con un bellissimo look ondulato, in cui solo la parte della mezza lunghezza è tinta di un colore diverso per ottenere l'effetto di un alone».

Colore capelli castano: le sfumature giuste sul colore naturale

Siete castane naturali? In questo caso qualsiasi tonalità - sia fredda sia calda - potrà fare al caso vostro. Se, invece, volete creare dei contrasti, meglio optare sempre per un sabbia o un caramello (difficile sbagliare!). Il consglio di Deris Sbabo, Blondme Ambassador Schwarzkopf Professional Italia: «Per i look naturali sui castani, questa stagione avremo sfumature con tonalità più intense, come la terra di Siena».

Capelli castani autunno inverno 2021 2022: i look più belli

Indecise sulla nuance per voi? Date un occhio alla gallery con tutte le sfumature di castano più cool.

Capelli castani autunno inverno 2021 2022 Credit ph: Davines

Credit ph: Davines

Credit ph: Framesi

Credit ph: Davines

Credit ph: Wella

Credit ph: Evos

Credit ph: Wella

Credit ph: Toni&Guy

Credit ph: Framesi

Credit ph: Jean Louis David

Credit ph: Framesi

Credit ph: Franck Provost

Credit ph: Toni&Guy

Credit ph: Jean Louis David

Credit ph: Toni&Guy

Credit ph: Jean Louis David

Credit ph: Wella

Credit ph: Wella

Credit ph: Indola

Credit ph: Evos

Credit ph: Framesi

Credit ph: Framesi

Credit ph: Framesi

/ 23 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Credit ph: Davines, Toni&Guy, Franck Provost, Wella, Evos, Jean Louis David, Indola, Framesi, Wella