Sarà il colore più cool dei prossimi mesi. Qui vi spieghiamo perché e come farlo con i consigli degli esperti

Portiamoci avanti con la fantasia. L'estate è la stagione delle schiariture, ma l'autunno sarà il momento del castano scuro. Se lo indossate già da ora, prima di fare un colpo di testa, vi spieghiamo perché puntare (ancora) su questa tonalità.

Per gli hair stylist che Grazia.it ha intervistato sarà infatti questo il colore capelli più cool per la seconda metà del 2020. La palette autunnale vedrà un trionfo di sfumature castane con una base scura. Eleganti e tenui, secondo Emanuele Temperini, Salon Manager e Technical Director di TONI&GUY Roma, fondenti con pennellate color caramello, secondo l'hair designer Cosimo Mazzeo, infine color melanzana e con venature di blu «fino al rouge noir à la Chanel per un color castano cioccolato scuro», afferma Antonio Ciaramella, storico del make-up. Volete approfondire l'argomento? Per sapere come scegliere il castano giusto, continuate a leggere il nostro articolo!

A chi sono consigliati i capelli castano scuro

Per scoprire se è la tonalità migliore per voi, date un occhio al colore della pelle, «che è il punto di partenza fondamentale nella scelta della nuance giusta, insieme allo stile di vita delle persona», dice l'hair stylist Lorenzo Marchelle di Alfaparf Milano. Tendenzialmente i capelli castani scuri si accostano perfettamente sia agli incarnati chiari che a quelli ambrati. Si abbinano alla perfezione agli occhi nocciola ma sono anche in grado di mettere in risalto gli occhi chiari, azzurri e verdi. Meno indicati, invece, a meno che non siano valorizzati da schiariture calde, sui visi dai sottotoni caldi. Nel dubbio, è sempre bene chiedere al vostro hair stylist di fiducia.

Le sfumature più glam per i capelli castano scuro

Dalle delicate sfumature mou e caffè, «ideali per chi ha la carnagione mediterranea con occhi scuri e base castana naturale», suggerisce Mazzeo, fino al «color vino e melanzana, molto belli anche su capelli corti o sui bob», secondo Ciaramella, infine, come ricorda Marcelle, «con qualche riflesso di blu, in tutte le sue sfaccettature». Traduzione: le possibilità sono infinite e ognuna saprà trovare la nuance preferita. Il castano scuro, infatti, permette davvero di lavorare con la fantasia per un hair color sempre super personalizzato.

Dal broux al chocolate mauve, le varianti per chi ama osare

Sulla base castana scura potete quindi davvero sbizzarrirvi e non solo con bagni di colore e riflessanti nelle tonalità più classiche. Per esempio, negli ultimi anni si è imposto il colore broux, una nuance che unisce castano e rosso – dal rame al mogano fino al rosso ciliegia - per un effetto multidimensionale.

Altra tinta multisfaccettata e decisamente catchy è il chocolate mauve, una colorazione dalla base castano cioccolato che si arricchisce di sfumature viola malva.

Come per le altre, anche questa colorazione viene realizzata con blend personalizzati.

Capelli castani scuro: come mantenere il colore

Sono necessari prodotti professionali, da usare a casa, come shampoo e maschera, quest'ultima soprattutto se si ha un colore di capelli castano cioccolato o con forti sfumature di rosso. In particolare, se avete optato per un colore cioccolato fondente «è bene utilizzare lo shampoo anti-giallo, indicato generalmente alle donne con capelli biondi o grigi – suggerisce Mazzeo – perché il pigmento violetto tipico di questo prodotto va a contrastare i riflessi caldi».

Indecise sulla nuance? Date un occhio alla gallery con tutte le sfumature di castano scuro più cool.

Credit ph: Toni&Guy, Schwarzkopf Professional, Cotril, Jean Louis David