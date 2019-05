I capelli color grigio cenere sono tornati! Trovate tutte le migliori ispirazioni per un hairlook originale e di tendenza

I capelli dalle tonalità super fredde sono tornati di grande tendenza, questo è il momento giusto infatti per "osare" con un nuovo colore di capelli che sta già invadendo i feed dei social.

Si tratta del color cenere portato all'estremo, più sfaccettato del classico silver. Gli ash grey hair si possono infatti realizzare in tante varianti, per un colore grigio uniforme o come riflessi su una base scura.

Se volete provare un colore così particolare vi suggeriamo di rivolgervi a un hair salon con un ottimo colorista, in modo da evitare tutti i rischi tipici del fai da te.

Ombré



L'effetto gradiente è ormai un grande classico, piace perché permette di diluire nel tempo le sedute dal parrucchiere rendendo i colori più complicati più semplici da gestire.



Ash silver



Un abbinamento molto affascinante tra il grigio silver e il color cenere che si apprezza particolarmente su uno styling liscio.



Balayage



La tecnica più gettonata per realizzare questo colore? Il balayage, che permette di scolpire la chioma esattamente nel modo in cui desideriamo.



Cashmere



Beige, cenere e in generale tutti i colori soft desaturati. La tendenza ci suggerisce di puntare su colori di capelli delicati.



Custom mix



Si tratta di un colore che permette una grande personalizzazione, miscelando tra loro tonalità di biondo cenere, grigio silver e un tocco di lilla pastello.



Ash black



Grigio cenere realizzato su una base color nero inchiostro.



Ash blonde



Capelli biondo cenere resi ancora più freddi da babylights silver.



Credits Ph.: Unsplash