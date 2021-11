Scoprite come portare i capelli mossi per l'autunno inverno 2021 2022. Una selezione delle migliori acconciature capelli mossi tutte da copiare!

Che si tratti di onde flat (come per il flob), di un hairdo solo leggermente wavy, infine di boccoli veri e propri, i capelli mossi restano ancora tra i look più cool del momento. Ma come creare delle acconciature capelli mossi per tutti i giorni o per un evento importanti? Ecco una selezione degli hairdo più belli per chiome lunghe, medie e corte.

Acconciature capelli mossi medi

L'acconciatura capelli medi è ancora la più gettonata nei Saloni. Le acconciature - che lavorano tutte sui volumi e su bob texturizzati - sono spesso abbinate a un ciuffo o a una frangia che spunta su chiome sempre scalate. Il twist? Aggiungere un accessorio come un fermaglio o una fascia.

Acconciature capelli mossi 2021: gli hairdo mossi per le chiome lunghe

Il lungo permette di giocare molto con la fantasia. Per l'autunno inverno 2021 2022 frangie e ciuffi over saranno grandi protagonisti sulle acconciature capelli mossi lunghi che, possono essere lavorati con lo styler per enfatizzare volumi e onde sulle lunghezze e sulle punte. Gli hairdo del momento per i capelli lunghi si prestano moltissimo a essere realizzati anche su tagli caratterizzati da scalature più o meno profonde. In questo caso vi consigliamo di lavorare sulla texture e sui volumi, in particolare nella parte anteriore della chioma. Infine, in aiuto arriva anche il colore con pennellate di biondo miele sui capelli castani: il balayage è ancora tendenza!

I semiraccolti

È sui semiraccolti che si gioca tutta la partita delle acconciature capelli mossi. Che siano medi o lunghi, poco importa: basta un fermaglio o un accessorio da usare per un evento più importante per dare la svolta definitiva a un look (anche daily). Ecco qualche proposto a cui puoi ispirarti.

Il trick in più? Trecce e treccine per semiraccolti su capelli extra long!

Capelli mossi raccolti

Avete i capelli mossi lunghi e volete provare un raccolto particolare? Ecco una idea che fa per voi. Create una treccia molto ampia nella parte più alta della testa e, all'altezza della nuca, lasciate le chiome fermate da un accessorio over.

Capelli mossi corti

Il mini bob, ovvero il caschetto corto, arricchito di onde e boccoli è l'acconciatura capelli mossi corti che va per la maggiore. Con queste lunghezze è facile trovare una soluzione: basta una styler e il gioco è fatto!

Credit ph: Framesi, Evos, Wella, Toni&Guy, Jean Louis David, Mondadoriphoto