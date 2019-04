I capelli medi e mossi sono l'accoppiata più cool del momento, ecco 7 idee tutte da copiare per una chioma al top per questa stagione



Se c'è una tendenza capelli che ha dominato le ultime stagione e si prospetta per essere l'hairlook su cui puntare anche nel 2019 è quella dei capelli medi mossi.

Perché piacciono così tanto? Sono versatili, comodi e si adattano praticamente a tutte le forme di viso e tipologia di capelli. Senza dimenticare che è un hairlook a basso mantenimento, interpretabile secondo svariati stili.

Volete scoprire quali sono i modi più cool per sfoggiare i capelli medi mossi? Vi proponiamo 7 idee di tagli e acconciature da provare ora.

Onde strutturate

È l'hairlook perfetto per tutte coloro che sentono di avere i capelli "né carne né pesce". In realtà il mosso-ma-non-troppo è lo styling più attuale e che abbiamo visto protagonista delle ultime passerelle. Provate un taglio a caschetto chin-length o leggermente più lungo, con scriminatura centrale.



Volume up

Di solito l'incubo di chi ha i capelli mossi è l'effetto gonfio. La buona notizia è che il volume questa stagione viene amplificato all'estremo. Via libera quindi ai capelli mossi "selvaggi", con uso abbondante di lacca e prodotti specifici per sollevare le radici.



70's vibe

Gli anni '70 continuano a essere una grande fonte di ispirazione. Fate rivivere quelle atmosfere ai vostri capelli mossi di lunghezza media intensificando il movimento dei capelli senza optare per delle onde troppo definite e aggiungete un foulard.



Carré anni '80

Dicevamo, il grande ritorno del volume. E torna anche il carré più classico in stile Eighties, con il movimento accentuato verso le punte, su un taglio con punte pari e una frangia a tendina.



Textured

Come rendere più interessante il caschetto mosso? Aggiungendo texture ai capelli. Il finish più di tendenza è leggermente dirty e opaco.



Golden locks

Se avete i capelli biondi non potete perdervi questo hairlook che ricorda l'epoca d'oro hollywoodiana. Realizzate dei boccoli ampi verso le punte e, se avete una lunghezza alle spalle e volete provare un taglio più corto, realizzate un faux bob di grande effetto.



Flat waves

Volete valorizzare i vostri capelli mossi ma l'effetto volume proprio non vi piace? Optate per un look con onde piatte dal finish extra lucido. Per dare un aspetto più definito alle waves aiutatevi con un ferro arricciapelli.



Credits Ph.: Getty Images, Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa