Avete voglia di un hair style wavy ma non sapete quale scegliere tra le acconciature capelli mossi del momento? Ecco 21 look da provare con i nostri consigli!

Addio liscio effetto spaghetto o chiome dalle lunghezze ipercalcolate: dalle ultime passerelle arriva l'indicazione per il look più cool del 2021: il capello mosso. Dimenticate le classiche beach waves che vi abbiamo proposto in questi anni (e che, ancora, piacciono moltissimo). Qui il lavoro fatto sui capelli è dettato da scalature, volumi inaspettati e leggermente wild su lunghezze corte, medie e lunghe con onde e pieghe da lavorare con le mani o con styler ad hoc. Curiosi di scoprire le acconciature capelli mossi primavera estate 2021 più belle? Continuate a leggere l'articolo con una selezione delle migliori 21 proposte del momento (e alcune chicche che non vi aspettereste mai da mettere subito nella wishlist!)

Acconciature capelli mossi lunghi

Sul lungo si può davvero dare spazio alla fantasia, soprattutto quando alla base c'è una colorazione focalizzata su ciocche o porzioni di capelli che permette di dare ancora maggiore grinta al finish. Nel 2021 è la frangia, a sua volta lunga, a dettare tendenza per le acconciature capelli mossi lunghi che, possono essere lavorati con lo styler partendo da metà lunghezza o semplicemente vivacizzati nella parte finale lasciando che il resto della chioma segua il suo movimento naturale. A volte anche un taglio last minute può essere d'aiuto come sostiene l'hair romano Cristian Russo il quale propone un nuovo hair trend (Sha.Na.Dy, fusione dei tre concetti sui quali si fonda: SHAke, NAtural, e Dynamic). L'hair stylist individua quei 2 o 3 millimetri in più da tagliare che, da soli, sono in grado di regalare una vera a propria scossa naturale al look per un effetto dinamico a lunga durata. A dare il tocco finale ci pensa, poi, uno spray volumizzante da vaporizzare sui capelli. Cosa fare, invece, se i capelli lunghi sono caratterizzati da profonde scalature? Niente di meglio che lavorare sulla texture, in particolare nella porzione anteriore per focalizzare l'attenzione su frangia o ciuffo e lasciare più leggera la parte della nuca.

Acconciature capelli mossi medi con frangia 2021

Sui capelli medi consigliamo di puntare ancora di più su frangia e ciuffo (in particolare quando il taglio è scalato). La versatilità è il punto di forza delle acconciature capelli mossi 2021 con finish spesso inaspettati. Onde vintage, frange lisce contrapposte a lunghezze wavy e righe centrali in evidenza caratterizzano tutte le nuove proposte per la primavera estate 2021.

Acconciature capelli mossi con caschetto 2021

Il mini bob, ovvero il caschetto corto, riprende le linee dei tagli unisex per look sempre più fluidi ispirati agli anni Novanta e Settanta. Lo stile si presta a styling e tessiture di ogni tipo. Per rendere l'acconciatura più elegante, poi, è sufficiente un accessorio.

Acconciature capelli corti mossi spettinati

Per i tagli ancora più corti non resta che puntare su un finish spettinato e vibrante che rimanda un po' al look degli skaters, soprattutto nella parte anteriore. Qui il lavoro è tutto sui volumi. Must have: una cera o un gel a fissaggio extra forte.

Indecisi sul look? Ecco 21 acconciature capelli mossi selezionate per voi alle quali ispirarvi per il vostro next hair style!

21 acconciature capelli mossi primavera estate 2021

Acconciature capelli mossi primavera estate 2021 Credit ph: Aveda

Credit ph: Framesi

Credit ph: Framesi

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Davines

Credit ph: Aveda

Credit ph: Aveda

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Hermès

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Toni&Guy

Credit ph: GettyImages

Credit ph: Davines

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: Framesi

Credit ph: Aveda

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Mondadoriphoto

Credit ph: Framesi

/ 24 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Credit ph: Aveda, Davines, Framesi, Toni&Guy