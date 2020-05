Volete scoprire come schiarire i capelli? Ecco le tecniche di colorazione più cool di sempre. Dal balayage ai colpi di sole con i consigli fai da te

Avete voglia di cambiare look e schiarire i capelli? Ecco un vademecum che include le tecniche di colorazione più cool.

Dai grandi classici alle novità più intriganti, le tipologie di schiaritura da non perdere vi saranno svelate.

Dal balayage allo shatush, passando per mèches e i consigli per la schiaritura dei capelli casa, trovate lo stile che fa per voi continuando a leggere questo articolo.

Balayage

Se avete voglia di schiarire i capelli regalando alla chioma un effetto naturale - anche tono su tono - il balayage è senza dubbio la tecnica che fa per voi.

Create ad arte dal parrucchiere "a mano libera" con in pennello, le schiariture interessano le lunghezze e in particolare tendono a incorniciare il volto nella parte frontale.

In questo tipo di tinta le schiariture sono lievi e piuttosto naturali - siano esse castane, rosse o bionde - per questo il parrucchiere evita di sigillare il colore con la carta argentata, uno step che andrebbe a rendere troppo intenso il look.

L'ultimo step in un balayage da manuale? Un tonalizzante su tutta la chioma, ideale per rendere il colore omogeneo e perfettamente instagrammabile!

Shatush

Famosissimo è anche lo shatush, un tipo di schiaritura per capelli che perfette di sfruttare il colore naturale di base e schiarire le lunghezze anche con un forte stacco cromatico.

Lo shatush biondo è senza dubbio il più amato, ma è molto cool anche lo shatush rosso e quello in colori pop, pastello o arcobaleno.

Il vantaggio di questo tipo di colorazione? E' poco impegnativa - se non si hanno capelli bianchi da coprire alla radice - perché non richiede ritocchi frequenti.

Degradé

I capelli degradé rappresentano un altro tipo di tinta cool. Generalmente si parte da radici più scure per un effetto schiaritura graduale sulle lunghezze, fino ad arrivare a punte molto chiare.

Essenziale in questo caso la mano sicura del parrucchiere, che decolorerà l'intera chioma per poi colorarla e tonalizzarla servendosi di un gradiente di colore ben calibrato.

Anche in questo caso il look finale può essere sofisticato in biondo, frizzante in rosso, deciso in castano ma anche a effetto wow in nuance statement a seconda dei propri gusti e del proprio stile.

Colpi di sole

I colpi di sole vi sembrano una tecnica di schiaritura superata? Niente di più sbagliato!

Gli highliths infatti sono tornati alla ribalta e consentono di schiarire splendidamente i capelli per un effetto morbido e luminoso.

Dimenticate la vecchia cuffia in silicone però. Oggi i colpi di sole vengono creati con il pennello e le cartine conferendo tridimensionalità all'hairlook.

Ideali per rinfrescare le basi colore "spente", regalano corpo a chi ha i capelli sottili e poco voluminosi.

La nuance più cool? Senza dubbio il biondo cenere, un grande classico che adesso fa impazzire le fashioniste.

Mèches

Il top del top negli anni '90, le mèches, sono di nuovo tra noi e ci conquistano.

Proprio come i colpi di sole vengono creati con pennello e cartine, in questo caso però le ciocche interessate sono più grandi e definite.

Ideali per creare contrasto su look decisi, danno il meglio di loro sulle basi scure, per un revival '90s assicurato. Per un look ricercato sceglietele sui capelli medio-lunghi.

Ombrè

Gli ombrè hair hanno spopolato negli ultimi anni. Si tratta di un tipo di schiaritura totalmente free che permette di mettere in risalto i tratti del viso e la propria acconciatura grazie a sfumature di colore create ad arte.

Come un vero e propio contouring per capelli, la tecnica ombré valorizza i punti di forza.

Per questo motivo può essere creata con pennellate di colore attorno al viso, su tutta la capigliatura o solo sulle lunghezze.

Schiarire i capelli a casa

Avete voglia di cimentarvi nel fai da te schiarendo i capelli a casa? Potete farlo senza problemi, avendo cura di seguire poche semplici regole.

Prima di tutto siate realiste: passare dal nero al biondo platino è molto difficile, ed è meglio attendere di poter andare dal parrucchiere.

Schiarire i capelli di uno o due toni è invece fattibile. Per farlo affidatevi a colorazioni pre-miscelate in vendita nella grande distribuzione e attenetevi scrupolosamente alle indicazioni di applicazione.

Se il vostro sogno è quello di creare un effetto sfumato e highlights prendetevi del tempo e non abbiate fretta - ancora meglio: fatevi aiutare se ne avete la possibilità - studiando bene l'effetto e posizionando il colore con precisione aiutandovi con un pennello da parrucchiere.

Se i vostri capelli sono medio-corti create le schiariture partendo dall'altezza degli occhi, mentre se i vostri capelli sono lunghi potete partire dall'altezza del mento.

I tempi di posa, invece, devono essere tassativi: non superateli e non avrete problemi.

Foto di Element5 Digital da Pexels