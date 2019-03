Avete i capelli mossi o addirittura ricci e vorreste provare un taglio corto? Ecco i migliori hairlook per il vostro tipo di capelli



Quando si hanno i capelli mossi, o persino ricci, un taglio di capelli corto sembra sempre un po' un'utopia riservata a chi è dotata di una chioma super liscia di natura.



Questo perché si pensa che il pixie cut perfetto richieda un aplomb impeccabile. Il che può essere vero per un taglio di capelli in stile anni '60, ma ci sono tante altre alternative da provare, dove il movimento è il plus che rende ancora più bello un taglio corto.



Non siete ancora convinte? Vi proponiamo 7 tagli di capelli corti in grado di valorizzare al meglio i vostri capelli mossi e ricci, e l'inizio di una nuova stagione è l'occasione perfetta per sperimentare un nuovo look.



Mini bob

Per questa stagione abbiamo visto che il taglio a caschetto si accorcia, tornando alla sua lunghezza più classica. Può essere in versione chin-lenght o ancora più corto, appena sotto le orecchie. Si può sfoggiare con un taglio pari o asimmetrico, accorciandosi verso la nuca. La frangia? Dona un tocco parisiènne di grande fascino. E i capelli mossi sono la tipologia giusta per rendere questo look chic ed effortless, assolutamente delizioso.



Asimmetrie



I tagli più estremi, grafici e ad altissimo impatto non vi sono affatto preclusi. Come per esempio questo look tutto giocato sui contrasti non solo di lunghezza ma anche di styling. Il ciuffo lungo e laterale lascia i capelli mossi liberi di esprimere la propria natura, mentre il sidecut aggiunge un grande carattere. Tenete conto che si tratta di un look ad alto mantenimento.



Grown-out pixie



Parlando del pixie cut più classico, la versione che più si adatta ai capelli mossi è leggermente grown-out e scalato, con frangia lunga da portare piena o a tendina. Non deve essere un hairlook troppo "perfettino", la naturalezza è la chiave della sua bellezza.



Wild



Il messaggio per questa stagione è dare risalto alla vostra bellezza naturale, senza costrizioni. E allora cosa c'è di meglio per i capelli ricci di un taglio corto che non ne limiti la libertà e la loro natura un po' selvaggia? Ispiratevi agli anni '70 e non abbiate paura del volume. Non è mai stato così cool come ora.



Minimal



Se interpretato secondo la natura dei vostri capelli, anche lo stile minimalistico è a portata di capelli mossi. Prendete il classico pixie cut in stile mods e dategli un tocco rock. Il taglio è cortissimo, ma il movimento naturale verso le punte aggiunge dinamismo rendente il look molto contemporaneo, liberandoci dall'ossessione del brushing impeccabile. Insistete sulla texture con abbondante cera modellante.



Full volume



Prendete il meglio dagli anni '80, soprattutto se avete i capelli ricci. Osate con un taglio scalato e un maxi ciuffo di grande carattere, prendendo ispirazione dall'hairlook proposto in passerella da Armani.



A touch of colour



Volete rendere il vostro taglio di capelli corti ancora più originale? Lo styling mosso diventa ancora più bello se in versione colorata, per esempio in una tonalità di blu.



