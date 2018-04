Le acconciature più belle di stagione proposte dai Saloni, selezionate per voi da Grazia.it

Avete in programma un evento speciale o semplicemente volete cambiare look per un giorno? Ecco per voi le acconciature capelli 2018 dei Saloni.

Per la Primavera Estate i Saloni propongono acconciature divertenti e originali, raccolti, semiraccolti e styling in grado di trasformare ogni taglio in un'opera d'arte.

Trovate quella che fa per voi tra le acconciature più belle firmate Jean Louis David, Wella, Cotril, Aldo Coppola e tanti altri ancora.

Acconciature capelli raccolti

I capelli raccolti primavera estate 2018 portano una ventata di divertimento e freschezza nel beauty look.

Gli hairlook più belli proposti da saloni alternano proposte romantiche - dal mood posh - ad altre più giocose e kawaii. I capelli, nelle mani degli hairsylist, si trasformano in vere e proprie opere d'arte, da ammirare, desiderare e portare nelle occasioni speciali come nella vita di tutti i giorni.

Code, chignon, raccolti scultura, ispirazioni anni '60, urban e proposte messy-chic: trovate qui l'idea che fa per voi.

Acconciature capelli raccolti: i look più belli dai Saloni per la P/E 2018 Jean Louis David Coda alta e voluminosa che alterna ciocche lisce a styling frisè.

Jean Louis David Double bun su chioma texturizzata.

Franck Provost Raccolto per capelli ricci, dal look bouncy e voluminoso.



La Biosthétique Hairdo super voluminoso d'ispirazione anni '60.

La Biosthétique Raccolto flat su chioma liscia, con scriminatura laterale.

Toni & Guy Coda bassa per un effetto naturale e al tempo stesso cool.



Toni & Guy la chioma viene lavorata con il gel per dare vita a un'acconciatura statement.

Toni & Guy I capelli vengono raccolti in sezioni e poi raccolti a loro volta in mini trecce glam.

Toni & Guy Chignon basso su chioma liscia, in biondo platino.



Toni & Guy Low-bun per un effetto messy-chic.

Wella I capelli raccolti con morbidezza per un effetto casual-glam.

Wella Raccolto mosso dal carattere deciso.



Wella Chioma color confetto con piccole trecce e torchon.

Wella Capelli raccolti con trecce, un'idea must per chi ha i capelli mossi.

Wella Acconciatura su capelli mossi, completata da coroncina di fiori.



Wella Capelli raccolti dallo styling wavy, arricchiti da una coroncina di fiori.

Wella Maxi Chignon in stile vintage per un look romantico.

Wella Raccolto mosso ed eclettico su chioma mossa e leggera.



Wella Acconciatura romantica con piccoli torchon ai lati del viso.

Z.One Concept Acconciatura super fun con torchon.

Z.One Concept Doppi codini per un hairlook fresco dal mood kawaii.



Z.One Concept Coda alta o treccia? Un'acconciatura eclettica.

Aldo Coppola by Stefano Lorenzi Treccia laterale dal look messy-chic.

Aldo Coppola by Stefano Lorenzi Raccolto texturizzato effetto bagnato.



Aldo Coppola by Stefano Lorenzi Hairlook scultura dal sapore urban.

Aldo Coppola by Stefano Lorenzi Capelli lunghi raccolti in una treccia con nastri e accessori gioiello.

Coiff & Co Raccolto classy dal look voluminoso.



Framesi Coda alta con hair piercing.

Framesi Coda bassa su chioma bicolore. La scriminatura è enfatizzata da cristalli luminosi.

Jean Paul Minè Raccolto "a banana" up-to-date.



Acconciature capelli semiraccolti

I semiraccolti capelli primavera estate 2018 esplorano uno stile al 100% personale, che rompe gli schemi e gioca con volumi e texture.

A trionfare troviamo mini top knot, cotonature statement, trecce e hairlook bouncy dall'allure retro.

Scegliete il vostro look preferito sfogliando la gallery.

Acconciature capelli semiraccolti: i look più belli dai Saloni per la P/E 2018 Cotril Acconciatura capelli lunghi e mossi con ciocche frontali fissate sulla nuca.

Jean Louis David Taglio medio che fissa la parte alta della chioma con del gel, pettinando indietro i capelli.

Jean Paul Minè Il ciuffo frontale viene cotonato e proiettato verso l'alto.



La Biosthetique Hairlook bouncy in stile anni '60 con beehive.

Saint Algue Capelli corti con treccia laterale.

Schwarzkopf Professional Un'acconciatura statement che divide i capelli in ciocche cotonate singolarmente.



Schwarzkopf Professional Mini top knot al centro del capo.

Schwarzkopf Professional Acconciatura punk-style.

Toni & Guy Styling effetto bagnato con capelli portati lateralmente.



Toni & Guy Semiraccolto tribal-glam con trecce su capelli lunghi e mossi.

Wella Capelli lunghi e voluminosi con parte alta raccolta sul retro.

Coiff & Co Acconciatura per capelli corti con chioma lavorata all'indietro per un effetto texture.



Compagnia della Bellezza I capelli corti vengono lavorati verso l'esterno, un'acconciatura glam.

