Sempre più italiani spostano il porridge di avena dalla colazione alla sera, tra voglia di dolce e notti agitate. Ma cosa succede davvero se lo mettiamo in ciotola dopo cena?

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, dormire a sufficienza abbassa il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e depressione. Peccato che tra cene tardive, spuntini a caso e serie tv, il sonno sia spesso il primo a rimetterci.

Il cibo non è una cura per l’insonnia, però può aiutarvi a creare una routine serale più amica del riposo. E qui entra in scena un piatto che avete sempre etichettato come “colazione sana da hotel nordico”: il porridge di avena, che la sera può fare più di quanto pensiate.





Porridge di avena: da colazione inglese a spuntino serale furbo

Il porridge è una crema morbida ottenuta cuocendo fiocchi d’avena in acqua, latte o bevande vegetali. Nel Nord Europa è la colazione di base da secoli, in Italia è arrivato da pochi anni insieme all’ossessione per le colazioni “fit”.

L’avena è ricca di carboidrati complessi, fibre solubili (in particolare betaglucani) e un buon mix di micronutrienti. I betaglucani rallentano lo svuotamento gastrico, aumentano la sazietà e aiutano a mantenere l’energia più stabile rispetto a biscotti e brioche, come ricordano diversi articoli di nutrizione.

In pratica: vi sazia, ma senza appesantirvi. Le stesse caratteristiche che la rendono perfetta al mattino la rendono interessante anche come piccolo pasto serale.





Perché il porridge di avena la sera può aiutare il sonno

L’avena contiene triptofano, un amminoacido che l’organismo usa per produrre serotonina e melatonina, le molecole che regolano umore e ritmo sonno-veglia. Secondo la Fondazione Veronesi, associare cibi ricchi di triptofano a una quota di carboidrati può facilitare questo processo, con un effetto potenzialmente rilassante.

Nel porridge avete proprio questo mix: carboidrati complessi che rilasciano energia lentamente e una fonte di triptofano. Se aggiungete latte o yogurt, aumentate anche la quota proteica e di calcio, altro elemento coinvolto nella regolazione del sonno.

«In alcuni casi, il porridge può essere una buona opzione come spuntino serale», spiega la nutrizionista e biologa Martina Donegani in un’intervista. «L’avena apporta carboidrati complessi e fibre, soprattutto betaglucani, che favoriscono la sazietà e un rilascio graduale di energia. Se abbinata a una fonte proteica come yogurt o latte, diventa un mini pasto bilanciato e completo».

Molte persone riferiscono che una piccola porzione verso le 21-21.30 le aiuta a rilassarsi, ad addormentarsi più facilmente e a svegliarsi con meno fame. Ovviamente funziona se il porridge si inserisce in un quadro di buona igiene del sonno: cena non esagerata e almeno 2 ore tra l’ultimo boccone e il letto.





Quando ha senso mangiare porridge la sera (e quando no)

Il porridge serale può essere una buona idea se cenate molto presto e sapete già che a mezzanotte aprirete la dispensa. Meglio un piccolo spuntino programmato e bilanciato che un assalto casuale a biscotti e patatine.

È utile anche se vi allenate in fascia serale: una scodella di porridge con latte o yogurt e un po’ di frutta secca diventa uno spuntino di recupero leggero, con carboidrati per ricaricare il glicogeno e proteine per i muscoli, senza la pesantezza di panini e pizze.

Può aiutare chi soffre di fame nervosa davanti alla tv: sapere che vi aspetta un “dolce” sano e già porzionato riduce il rischio di spiluccare di continuo. Le fibre dell’avena, spiegano gli esperti di nutrizione, contribuiscono anche a controllare gli sbalzi di zuccheri nel sangue che stimolano altra fame.

Attenzione però. Se seguite una dieta ipocalorica stretta, lo spuntino va inserito nel conteggio delle calorie, altrimenti rischiate di annullare il deficit. In caso di diabete o insulino-resistenza servono porzioni piccole, zero zuccheri aggiunti e il via libera del medico. Chi soffre di reflusso o digestione lenta dovrebbe evitare di mangiare tardi e in quantità abbondanti. Se avete colon irritabile, tante fibre concentrate la sera potrebbero non essere il massimo.





Come preparare il porridge serale perfetto

Per la colazione, gli esperti indicano in genere 40-50 grammi di fiocchi d’avena. La sera è meglio restare su 25-35 grammi, così avete uno spuntino soddisfacente ma non una seconda cena.

Schema base: scaldate 150-180 ml di latte o bevanda vegetale, aggiungete i fiocchi e cuocete per 5 minuti mescolando, finché la consistenza è cremosa. A fuoco spento unite una fonte proteica (2 cucchiai di yogurt greco, un po’ di skyr o kefir) e una piccola manciata di frutta secca.

Qualche idea golosa ma equilibrata:

- caldo comfort: avena, latte, mezza banana a fettine, yogurt greco, 3-4 noci, cannella;

- versione fresca tipo dessert: avena ammollata nel latte in frigorifero, yogurt greco, frutti di bosco, un cucchiaino di cacao amaro e qualche pistacchio tritato.

Meglio evitare zucchero, sciroppi e creme spalmabili: per dolcificare bastano frutta fresca, spezie come cannella e vaniglia, al massimo un cucchiaino di miele se rientra nella vostra giornata.





Gli errori da evitare con il porridge della buonanotte

- Riempire la ciotola “da colazione” dopo una cena abbondante: anche il cibo sano, in eccesso, pesa sulla bilancia e sulla digestione.

- Trasformarlo in un dolce ipercalorico con tanto cioccolato, biscotti sbriciolati e burro di arachidi a cucchiaiate.

- Mangiarlo subito prima di spegnere la luce: lasciate passare almeno un’ora, soprattutto se soffrite di reflusso.

- Pensare che basti il porridge a risolvere l’insonnia: senza orari regolari, luce degli schermi ridotta e un minimo di routine rilassante, farà poco.

Se vi incuriosisce l’idea di spostare il porridge dalla colazione alla sera, potete provarlo per qualche giorno, annotando come dormite e come vi svegliate. L’obiettivo non è la perfezione, ma trovare un piccolo rituale dolce che lavori a favore del vostro sonno, non contro.