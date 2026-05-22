Frutta, granola, creme e ingredienti salati: ecco cosa mangiare con lo yogurt greco per renderlo sano, saziante e mai banale

Che seguiate già una dieta pensata per il fitness o meno, capire cosa mangiare con lo yogurt greco è uno dei modi più interessanti per unire gusto, praticità e un ottimo apporto proteico con pochi grassi.

Il prezzo dello yogurt greco, più lavorato e mediamente più costoso di quello tradizionale, negli anni ha avvicinato il pubblico al prodotto bianco magro senza gusti. Perché quindi non crearli noi?

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La base neutra è infatti perfetta per decorare lo yogurt greco con granole, frutta e ingredienti anche salati per rendere ogni vostro spuntino o colazione davvero speciale. Proviamo qui a proporvi alcune alternative curiose e originali abbinate a ingredienti classici.

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Cosa mangiare con lo yogurt greco? Tutti i nostri consigli, buoni e adatti alla dieta

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Partiamo dalla frutta

Sì, lo sappiamo che ad alcuni piace meno, ma la frutta si sposa perfettamente con lo yogurt greco. Il motivo? Addolcisce lo yogurt magro e aiuta a mangiare frutta anche a quelle persone che sono un po’ complicate da convincere sull’importanza della frutta in una dieta equilibrata.

La “morte” sua con lo yogurt grego sono i cosiddetti frutti rossi (mirtilli, more, lamponi) perfettamente abbinabili con granole semplici di riso soffiato o fiocchi d’avena. Se usate uno di questi frutti, l’abbinamento ideale è con un po’ di miele o sciroppo d’agave e opzionalmente anche semi di chia, spesso pensati come semplice decorazione, ma che danno una bella spinta proteica e di fibre.

Per chi non ama i frutti rossi, l’opzione più comune è la banana, che però in uno yogurt più “secco” può risultare meno gradevole. Gli esperti consigliano l’aggiunta di crema o latte di cocco o un goccio di latte per migliorare la consistenza. Per quanto può sembrare folle, se trovate del burro di arachidi molto cremoso può essere un ottimo modo per equilibrare la consistenza, magari con l’aggiunta di gocce di cioccolato fondente. Esistono in commercio anche degli ottimi topping al cioccolato senza zuccheri. Li amerete.

L’idea speciale: non è per tutti, ma è molto buono anche lo yogurt greco abbinato con frutta cotta, mela o pera (si trova già pronta volendo) da abbinare con frutta secca per dare una lieve nota croccante, per esempio con la nocciola o noci. Sarà adorabile.

Se vi piace croccante

Uno dei piaceri più guduriosi dello yogurt greco, è poterlo abbinare a prodotti che si possono sgranocchiare. Prendete della mandorla possibilmente affettata in petali e ricoperta di miele. Le mandorle, se vi piacciono i gusti intensi, potete passarla in padella o in forno fino a farle dorare. Aprite poi della cioccolata in tavoletta altamente fondente (sopra il 70%) e fatela a pezzettini. Decorate con sciroppo d’acero o, se volete fare un piccolo sgarro, poca crema spalmabile a temperatura ambiente con granella di biscotto all’interno. Le vendono già fatte (o potete farle voi).

Sempre per rimanere in tema di decorazioni guduriose, può davvero svoltarvi la giornata un buon yogurt greco con piccoli biscotti (biscotti in formato mini) o biscotti integrali. Visto che ci conosciamo tutti e il rischio di mangiarsi tutta la scatola è dietro l’angolo, vi possiamo suggerire di mettere sopra una spolverata di cacao magro non zuccherato e magari un frutto perfetto con i mix cioccolatosi come la fragola: si abbinerà perfettamente nel vostro mix croccante, lasciandovi sazi.

L’idea speciale: forse non avete mai provato a decorare lo yogurt greco con semi di zucca, kiwi e un po’ di scaglie di cocco (si trovano già pronte in sacchetti). È un equilibrio di gusti originale con ottimi contrasti e interessante anche a livello nutrizionale. È croccantissimo.

L’atlernativa salata

Non spaventatevi. Lo yogurt greco non sarà mai stato così greco come in queste ricette salate tipicamente mediterranee, da usare se avete voglia di sperimentare. La prima idea è quella di creare una piccola "insalata" tagliando e pezzetti i pomodori e aggiungerli allo yoguert con olive denocciolate (le taggiasche sono perfette!), origano e un filo d’olio. Affiancate con una pita o un pane croccante: sarà speciale.

Chi ama l’avocado, potrà potrebbe questo sandwich destrutturato. In una bowl mettete yogurt, avocado a fettine o sminuzzato, salmone affumicato e erba cipollina. Un goccio di limone sopra e impazzirete di gioia, specie se abbinato a del pane in cassetta appena tostato.

L’idea speciale: siamo sempre vicini alla pokè, ma perché no? Provate a abbinare lo yogurt greco con edamame e straccetti di pollo fatto ai ferri, aggiungendo se piace un po’ di cipolla rossa a crudo o caramellata. Conditela con sale, pepe, olio e origano: ne uscirà qualcosa di molto speciale. Se non trovate facilmente l’edamame, sostituiteli con un mix di ceci e cetrioli.