Dai mini dress con il corpetto arricciato ai maxi dress dalle stampe tropicali: una mini selezione di abiti estivi che non possono mancare nella valigia delle vacanze.

Le vacanze sono praticamente arrivate, ci sono ancora gli ultimi bagagli da preparare e la domanda che ci ronza in testa è sempre la stessa: cosa mettere in valigia quando mancano poche ore alla partenza?

Quando il tempo stringe e le idee scarseggiano, portare con sé almeno un paio di abiti estivi freschi e leggeri può certamente rivelarsi una strategia vincente.

Comodi da indossare e facilissimi da abbinare, gli abiti estivi sono, infatti, uno di quei capi passepartout capaci di risolvere al volo qualsiasi dilemma fashion.

E basta selezionare i modelli giusti (e soprattutto abbinarli con gli accessori giusti) per riuscire a sfruttarli senza problemi dal lettino all’aperitivo.

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Che siano per completare i daily look o le mise per le uscite serali, gli abiti in lino, perfetti per affrontare il caldo con la giusta dose di stile, si meritano sicuramente un po’ di posto in valigia.

Per una giornata in riva al mare, spazio anche a caftani dalle stampe multicolor e a mini dress total white: da portare sulla spiaggia con un paio di jelly shoes o con delle flip flop colorate e da sfruttare magari anche di sera con dei sandali gioiello.

E poi ancora vestiti ricamati con lo scollo all’americana, maxi dress dai motivi tropicali, tubini più sensuali dalle romantiche fantasie floreali: ecco una selezione di abiti estivi freschi e super chic da infilare all’ultimo in valigia.

Abiti estivi: 7 modelli da infilare in valigia all'ultimo

SELF-PORTRAIT Abito a stampa vichy con la schiena scoperta

Credits: mytheresa.com

DESIGUAL Abito ricamato con scollo halter

Credits: desigual.com

ZARA Abito midi in lino con le spalline sottili

Credits: zara.com

& OTHER STORIES Abito corto con il corpetto arricciato

Credits: stories.com

ROUJE Abito midi a stampa girasoli

Credits: rouje.com

ALEMAIS Caftano corto a stampa grafica

Credits: mytheresa.com

PARFOIS Abito lungo stampato

Credits: parfois.com

Foto in apertura: GettyImage