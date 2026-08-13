In partenza per le vacanze? Ecco gli abiti estivi da mettere in valigia all’ultimo
Le vacanze sono praticamente arrivate, ci sono ancora gli ultimi bagagli da preparare e la domanda che ci ronza in testa è sempre la stessa: cosa mettere in valigia quando mancano poche ore alla partenza?
Quando il tempo stringe e le idee scarseggiano, portare con sé almeno un paio di abiti estivi freschi e leggeri può certamente rivelarsi una strategia vincente.
Comodi da indossare e facilissimi da abbinare, gli abiti estivi sono, infatti, uno di quei capi passepartout capaci di risolvere al volo qualsiasi dilemma fashion.
E basta selezionare i modelli giusti (e soprattutto abbinarli con gli accessori giusti) per riuscire a sfruttarli senza problemi dal lettino all’aperitivo.
***Accessori cool per il mare: i must-have da portare con sé in spiaggia***
Che siano per completare i daily look o le mise per le uscite serali, gli abiti in lino, perfetti per affrontare il caldo con la giusta dose di stile, si meritano sicuramente un po’ di posto in valigia.
Per una giornata in riva al mare, spazio anche a caftani dalle stampe multicolor e a mini dress total white: da portare sulla spiaggia con un paio di jelly shoes o con delle flip flop colorate e da sfruttare magari anche di sera con dei sandali gioiello.
E poi ancora vestiti ricamati con lo scollo all’americana, maxi dress dai motivi tropicali, tubini più sensuali dalle romantiche fantasie floreali: ecco una selezione di abiti estivi freschi e super chic da infilare all’ultimo in valigia.
Abiti estivi: 7 modelli da infilare in valigia all'ultimo
SELF-PORTRAIT Abito a stampa vichy con la schiena scoperta
Credits: mytheresa.com
DESIGUAL Abito ricamato con scollo halter
Credits: desigual.com
ZARA Abito midi in lino con le spalline sottili
Credits: zara.com
& OTHER STORIES Abito corto con il corpetto arricciato
Credits: stories.com
ROUJE Abito midi a stampa girasoli
Credits: rouje.com
ALEMAIS Caftano corto a stampa grafica
Credits: mytheresa.com
PARFOIS Abito lungo stampato
Credits: parfois.com
Foto in apertura: GettyImage
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