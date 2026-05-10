Ogni mattina vi svegliate pochi minuti prima che suoni la sveglia e vi chiedete se sia normale? La psicologia dà una risposta

Avete impostato la sveglia alle 7.00, ma gli occhi si aprono alle 6.58. Guardate il telefono, sospirate, e vi chiedete se il vostro cervello abbia un accordo segreto con l’orologio. Capita così spesso che ormai non vi serve più la sveglia.

Per la psicologia del sonno questo dettaglio racconta molto del vostro modo di funzionare. A volte è un segnale di orologio biologico in ottima forma, altre volte parla di stress, ansia, o addirittura di un disturbo del sonno o dell’umore.

Capire in quale scenario vi collocate aiuta a smettere di colpevolizzarvi e a usare questi risvegli come una sorta di messaggio in codice del corpo.

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L’orologio biologico: quando svegliarsi prima della sveglia è “normale”

Al centro di tutto c’è il ritmo circadiano, quell'orologio interno che regola sonno, temperatura corporea, fame, produzione di ormoni lungo le 24 ore. È guidato da una piccola struttura dell’ipotalamo, il nucleo soprachiasmatico, che si sincronizza con la luce del giorno. Di notte aumenta la melatonina, che concilia il sonno; mentre ci avviciniamo all’ora abituale del risveglio, questo orologio inizia a riaccendere le luci nell’organismo.

Un tassello chiave è il cortisolo. I suoi livelli iniziano a salire circa 30-60 minuti prima dell’ora consueta in un fenomeno chiamato aumento del cortisolo al risveglio (CAR): la melatonina scende, la temperatura corporea sale di poco, la vigilanza aumenta. Se andate a letto e vi svegliate più o meno sempre alla stessa ora, il cervello impara questo schema temporale. Grazie a una memoria implicita del tempo tende poi ad anticipare il risveglio di qualche minuto.

Se vi riconoscete in questo quadro - anticipo di pochi minuti, almeno 7 ore di sonno, sensazione di essere riposate - il messaggio psicologico è rassicurante. Il vostro orologio interno è ben allenato e vi protegge dallo "shock sonoro" della sveglia. Molte linee guida internazionali, compresa l’Organizzazione Mondiale della Sanità, suggeriscono per gli adulti almeno 7 ore di sonno; se vi svegliate prima e state bene, siete semplicemente in linea con il vostro ritmo.

Quando il cervello resta in allerta: stress, ansia e “ansia da sveglia”

Può capitare però che vi svegliate molto più in anticipo del solito, magari nel cuore della notte, con il pensiero fisso al quel lavoro da finire, alla riunione del giorno dopo, a quella conversazione difficile che dovete fare alla vostra amica. Qui entra in gioco lo stress anticipatorio: il sistema nervoso interpreta l’ora della sveglia come un momento potenzialmente pericoloso e alza prima il volume dell’allerta. Il cortisolo sale bruscamente, il sonno diventa leggero, il battito accelera già nel letto.

Se succede solo nei periodi caldi della vostra agenda, è una reazione comprensibile. Il problema nasce quando questo schema diventa quotidiano: andate a dormire stanche morte. Vi svegliate alle 4 o alle 5 con la mente già in riunione, e durante il giorno vi sentite irritabili, distratte, esauste. Gli psicologi descrivono spesso questo quadro come ipervigilanza: tipica di chi ha un forte bisogno di controllo, tratti perfezionistici o vive da tempo sotto pressione.

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Risveglio precoce e umore: quando è un vero campanello d’allarme

Nel linguaggio clinico esiste l’insonnia da risveglio precoce: ci si sveglia ore prima del previsto, non ci si riaddormenta più e la giornata parte già segnata. Alcuni quadri depressivi si presentano proprio così, con umore molto basso al mattino, pensieri cupi, perdita di interesse per le attività abituali. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità i disturbi del sonno sono uno dei sintomi più frequenti nei disturbi depressivi e d’ansia, tanto da entrare nei criteri diagnostici.

Questo non significa che ogni risveglio anticipato sia segno di depressione, ma se il fenomeno dura da settimane, vi sentite svuotate, fate fatica a concentrarvi e tutto vi pesa, vale la pena parlarne con il medico di base o con uno psicologo. Anche perché il corpo spesso manda segnali molto prima che noi, razionalmente, ammettiamo di non farcela più.

Mini check: cosa vuol dire psicologicamente il vostro risveglio anticipato

Per orientarvi, potete fare una piccola verifica mentale rispondendo a queste domande:

- Vi svegliate prima della sveglia da almeno un mese quasi ogni giorno?

- L’anticipo è di pochi minuti o di ore?

- Al risveglio vi sentite riposate oppure già stanche e in ansia?

- Succede anche nei fine settimana e in vacanza?

- Durante il giorno riuscite a concentrarvi o andate avanti a caffè e forza di volontà?

Se prevalgono risposte tranquille (pochi minuti, buon umore, succede solo nei giorni lavorativi), siete probabilmente nel quadro dell’orologio biologico ben sincronizzato. Se invece compaiono spesso anticipo di ore, stanchezza, umore nero e pensieri martellanti, è più vicino uno scenario di stress importante o di possibile disturbo del sonno e dell’umore.

Cosa potete fare, concretamente, da domani

Se rientrate nel caso dell’orologio ben sincronizzato, potete semplicemente assecondarlo: mantenere orari regolari, esporsi alla luce naturale al mattino, ridurre gli schermi prima di dormire. Se invece prevale lo scenario dello stress, costruite un rituale serale calmo e valutate un confronto con un professionista: a volte il primo passo per dormire meglio è proprio concedersi il diritto di chiedere aiuto.

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