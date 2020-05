Maggio senza Festival di Cannes? Diamo un'occhiata ai red carpet del passato, per scoprire i look più belli e indimenticabili visti sulla Croisette.

Ogni anno, verso la metà di maggio, iniziamo a respirare l'aria della Croisette, invasa da stelle del cinema con annessi abiti da red carpet. Questo 2020 che finora ci ha regalato qualche brutta sorpresa vede anche il tanto amato Festival di Cannes costretto a rimandare, a data da destinarsi, le sue palme d'oro e le sue brillanti celebrities di tutto punto vestite.



Per gli appassionati di cinema, e per chi come noi ama intrattenere (e intrattenersi) raccontando da vicino i look sul tappeto rosso, marca decisamente male. Ma dato che i tempi ci spingono a rimboccarci le maniche e a tirare fuori il meglio anche dalle situazioni più scomode, abbiamo deciso di parlare comunque di uno dei nostri eventi mondani e culturali preferiti, ma di farlo guardando al passato. E che passato. Quelli che abbiamo raccolto per voi, e che stiamo per mostrarvi, non sono i migliori look delle scorse edizioni, o almeno non "solo".

Sono quelli che meritano di fare la storia, di diventare indimenticabili, perché spesso hanno influenzato grandi trend che abbiamo ammirato anche di recente, e che possiamo ritrovarci, perché no, a indossare.



Dive dei bei vecchi tempi, principesse, idee ribelli come la tracolla a forma di orso polare di Bjork o la scelta di Kristen Stewart di percorrere il red carpet a piedi scalzi a causa dei tacchi troppo alti (Kristen una di noi). Date un'occhiata ai nostri memorabili momenti, di stile, da Cannes: scoprirete cose che non forse non avete mai visto. E chissà se la 73esima edizione, rinviata a data da destinarsi, sarebbe stata all'altezza di ciò che abbiamo scovato per voi...





Grace Kelly, 1955



Quando si dice un'icona di stile: erano gli anni '50 e Grace Kelly era una delle dive più amate; e come indossava lei pantaloni a vita alta, camicia (senza bisogno di mostrare un solo centimetro di pelle) e ballerine... nessuna mai.

Credits: Getty Images





Jane Birkin, 1974



Long dress? Ma anche no. Lo spirito ribelle degli anni '70 in un'immagine: quella di Jane Birkin, con l'amato Serge Gainsbourg, in minidress brillante e maxi borsa panier in paglia (accessorio più da pic-nic che da red carpet, ed è questo il bello).

Credits: Getty Images





Lady Diana, 1987



Dalla ribellione dei Seventies a colei che si è ribellata (alla monarchia) e ha scelto di rompere gli schemi. Anche in fatto di stile, ovvio, ma più avanti. Questa è una Lady D che mostra ancora un velo di timidezza, ma che è quasi pronta a spazzarlo via con uno splendido lungo in chiffon azzurro.

Credits: Getty Images





Madonna, 1991



Le immagini più celebri di madame Ciccone la vedono indossare il capolavoro di lingerie firmato Jean Paul Gaultier. Il corsetto con coppe a punta, che Madonna indossò anche a Cannes, esibendolo a tradimento facendo cadere un'ampia mantella rosa. Ovviamente una volta in cima alla scalinata.

Credits: Getty Images



Sharon Stone, 1994



Pioniera dello shortino sul red carpet, donna che non teme trasparenze ed eccessi: signore e signori, Sharon Stone in due immagini favolose. Che sceglierne solo due è stato un vero peccato, perché i suoi look sono tutti degni di nota.

Credits: Getty Images





Claudia Schiffer e Kate Moss, 1998



C'erano una volta le top model, quelle vere. Quelle di nome Claudia Schiffer e Kate Moss. Quelle che potevano anche scegliere dei look seriosi (la prima) o super sexy (la seconda) senza il rischio di scivoloni. Oggi, vedrete più avanti, è tutta un'altra storia...

Credits: Getty Images





Bjork, 2000



Le avvisaglie dell'arrivo del celebre Swan Dress (l'abito a forma di cigno che avrebbe poi indossato agli Oscar 2001) c'erano tutte. Soprattutto nella tracollina a forma di orso polare. 100% Bjork.

Credits: Getty Images





Monica Bellucci, 2002-2003



Per molte questi abiti sono passati alla storia come "gli abiti alla Monica Bellucci": un disegno, quello firmato Dolce&Gabbana, che ha segnato i primi anni 2000 e che ancora oggi è inconfondibile. E lei ne è stata da subito la divina testimonial.

Credits: Getty Images





Bella Hadid, 2016



Dicevamo, le top model. Quelle di oggi, come ad esempio Bella Hadid, sanno come attirare ancora di più i flash. Ad esempio indossando un abito, fatto su misura da Alexandre Vauthier, che l'edizione americana di Huffington Post aveva definito "uno spacco con un po' di vestito attaccato".

Credits: Getty Images





Rihanna, 2017



Prendi un abito di Dior, candido, con uno scollo "alla Marilyn" e una gonna principesca. E poi mettici dei gioielli di smeraldo e soprattutto, un paio di occhiali da sole dalla montatura anni '90. Bizzarro? No, Rihanna docet.

Credits: Getty Images







Aishwarya Rai, 2017



Siamo da sempre sostenitrici del nuovo, ma la tradizione, quella che fa sognare, ci piace assai. E lei, Aishwarya Rai, è sempre una certezza: l'abito da red carpet per antonomasia non le manca mai, principesco, esplosivo. Questo, firmato dal designer filippino Michael Cinco, è uno dei suoi gown migliori.

Credits: Getty Images





Chiara Mastroianni, 2018



Il manlike sul red carpet, una delle scelte che più amiamo. E lei, Chiara Mastroianni, la prende spesso la scelta di indossare giacca e pantaloni. Questo insieme total black con pantalone da smoking vale più di mille abiti a sirena. Non trovate?

Credits: Getty Images





Kristen Stewart, 2018



C'è chi nasce con la camicia e chi con il tacco 12. Forse non è il caso di Kristen Stewart che, di Chanel vestita, ha scelto di togliere le affilate Louboutin proseguendo a piedi. Anni dopo possiamo ancora percepire la sensazione di liberazione che deve aver provato. In barba ai rigorosi dettami del tappeto rosso.

Credits: Getty Images





Marion Cotillard, 2019



Lei è una di quelle attrici, come Cate Blanchett o Julienne Moore, che ogni anno lascia a bocca aperta in termini di perfezione e innovazione. Ma qualche volta anche i numeri uno sbagliano: questo abbinamento top, shorts, ankle boots e maxi kimono in denim (Balmain) non è stato capito. Ma non finirà sicuramente nel dimenticatoio.

Credits: Getty Images







In cover Elle Fanning, Cannes 2019, credits: Getty Images