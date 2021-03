Dove vorreste andare alla fine della pandemia? Ecco il viaggio perfetto da fare per ogni segno zodiacale in base alle sue inclinazioni astrologiche

Se siete tra chi freme per tornare in aeroporto una volta finito tutto questo, e non sapete da che parte iniziare, abbiamo selezionato il viaggio da fare perfetto per voi in base alle caratteristiche del vostro segno zodiacale.

D'altronde, i posti straordinari nel mondo sono tantissimi, e la scelta - dopo tutto questo tempo ancorati nel proprio Comune di residenza - sembra ancora più vasta e incolmabile.

Ma la buona notizia è che le cose stanno migliorando e si inizia a intravedere in fondo al tunnel la luce di una torre di controllo.

E dunque: se non riuscite a scegliete una destinazione per il primo viaggio dopo la fine del Covid-19, vi veniamo in aiuto con l'astrologia.

Ecco il primo viaggio da fare finita la pandemia in base al vostro segno zodiacale

Ariete - Machu Picchu

Niente può fermare un segno di fuoco come l'Ariete, questo è un dato di fatto. In queste circostanze folli, riescono comunque a essere produttivi e a trovare modi per raggiungere i propri obiettivi.

Essendo avventurosi, la destinazione di viaggio perfetta per i nati sotto il segno dell'Ariete è un luogo pieno di meraviglie naturali, come il Machu Picchu.

La fortezza inca che sorge sulle Ande peruviane, fu costruita nel XV secolo e successivamente abbandonata, è famosa per le sofisticate mura a secco formate da enormi blocchi di pietra e per gli edifici curiosamente disposti secondo gli allineamenti astronomici.

Toro - Costiera Amalfitana

Il segno zodiacale del Toro è incentrato sui piaceri terreni. Sono persone naturalmente edoniste, che amano mangiare del buon cibo, dormire bene e vivere comodamente.

La destinazione di viaggio perfetta per questo segno è un posto esclusivo, dove possono davvero viziarsi; come la Costiera Amalfitana.

La Costiera Amalfitana, con i suoi 50 chilometri di costa sulla Penisola Sorrentina, è ricca di spiagge appartate, villaggi dai colori pastello, vigneti e ottimi ristoranti.

Gemelli - Hong Kong

Il tratto più interessante dei nati sotto il segno dei Gemelli è il fatto di avere due facce, il che comporta che talvolta hanno anche alcuni gusti e desideri contraddittori.

I Gemelli non amano annoiarsi quindi preferiscono un viaggio in una destinazione che possa stimolare intellettualmente ma che offra anche divertimento.

Il viaggio perfetto è Hong Kong. La vivace metropoli offre a questo segno i brividi che cerca grazie ai vari tipi di intrattenimento, ma ha anche numerosi templi, giardini e attrazioni culturali.

Cancro - Napa Valley

Il Cancro è uno dei più segni più emotivi e intensi di tutti. I nati sotto questo segno tendono a essere piuttosto romantici e sensibili; per questo hanno bisogno di una destinazione di viaggio in cui si sentano come a casa.

Questo segno ha bisogno di una connessione emotiva e può anche trovare gioia quando sceglie una fuga romantica, dove possono prendersi del tempo per stare con la loro dolce metà dopo un anno di sacrifici.

La Napa Valley, contea dello Stato della California, localizzata a nord di San Francisco, è la destinazione perfetta. A parte il piacevole clima caldo tutto l'anno, questa destinazione è piena di vigneti di fama mondiale e affascinanti hotel boutique per un viaggio rilassante e accogliente.

Leone - Miami

I nati sotto il segno del Leone vivono la propria vita con passione, vigore e bisogno di sentirsi ammirati. Sono spesso l'anima della festa, e sono pieni di fiducia.

Per un viaggio pieno di vita e avventura non c'è destinazione migliore che Miami.

La città più conosciuta della Florida è un crogiolo di culture diverse, che vengono celebrate attraverso il cibo, l'arte e l'intrattenimento. Tutto questo tra bellissime spiagge e una vasta fauna selvatica, che attirano coloro che hanno un gusto per le cose belle della vita.

Vergine - Buenos Aires

Le stelle hanno parlato: i nati sotto questo segno sono pronti a scatenarsi. Dopo questa reclusione forzata per via del Covid-19, il segno della Vergine vuole solo divertirsi e godersi la vita.

Il Sud America, più precisamente Buenos Aires è il posto perfetto dove andare per il prossimo viaggio.

Negli ultimi anni, questa gemma argentina ha dimostrato di essere una delle migliori destinazioni Sud Americane grazie alle sue sfrenate gare di salsa e alle feste che durano tutta la notte. Ma la città colorata è anche una gioia per gli occhi. Niente vi impedirà di passare la notte festeggiando sulla spiaggia per poi visitare i musei durante il giorno.

Bilancia - Stoccolma

Il segno della Bilancia è governato da Venere, che è il pianeta dell'amore, della bellezza e dell'arte. Edonisti, affascinanti e carismatici, sono naturalmente attratti da bellissime destinazioni, preferibilmente piene di luoghi instagrammabili.

I nati sotto questo segno preferiscono scegliere destinazioni che siano in sintonia con il loro essere e la loro armonia, quindi vogliono evitare il caos e il rumore.

La destinazione migliore è senza dubbio una bella città alla moda come Stoccolma. La capitale della Svezia è ancora poco conosciuta a livello turistico, ma merita un viaggio. Oltre all'iconico municipio, alle sue case color ocra e al museo degli Abba, ci sono molte gemme nascoste in questa città.

Scorpione - Hawaii

Se siete uno Scorpione, è probabile che abbiate usato questo tempo in lockdown per fantasticare su tutti i luoghi che potrete visitare presto. Probabilmente avrete costruito una città da sogno nella vostra mente, fatta da viste mozzafiato, edifici unici e strade animate.

Il posto perfetto per un segno intenso come lo Scorpione sono le Hawaii.

L'arcipelago vulcanico situato nel Pacifico centrale è rinomate per i paesaggi selvaggi fatti di scogliere, cascate, vegetazione tropicale e spiagge di sabbia dorata, rossa, nera e persino verde.

Sagittario - Siviglia

I Sagittari sono viaggiatori innati che amano esplorare il mondo. Onesti, ottimisti e avventurosi, pensano sempre al prossimo viaggio, e hanno difficoltà a stare in un posto fisso. La loro più grande paura nella vita è la noia.

I nati sotto questo segno hanno un bisogno di esplorare e imparare cose nuove ad ogni viaggio, quindi potrebbero voler fare una vacanza divertente e avventurosa ma anche culturale. Per questo, il viaggio perfetto per una persona Sagittario è Siviglia.

La città spagnola, capitale della regione dell'Andalusia, non è famosa solo per lo straordinario complesso dell'Alcázar, il castello costruito durante la dinastia moresca degli Almohadi. Visitare Siviglia significa scoprire una ricchissima eredità architettonica e storica, ma anche immergersi nella cultura spagnola, con tapas, sangria e flamenco.

Capricorno - Singapore

Questo segno zodiacale della terra è leggermente maniaco del lavoro: a volte si immergono così tanto nella loro routine quotidiana che si dimenticano persino di andare in vacanza.

I Capricorno sono amanti della città, adorano il comfort ed vogliono circondati da diverse opzioni per hotel, ristoranti e attività culturali. I Capricorno di solito si divertono molto quando viaggiano in città cosmopolite, che offrono cose da fare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ecco perché Singapore è la città perfetta.

Con la sua meritata reputazione di metropoli globale, Singapore ne ha una per ogni gusto. Entrare in questa città significa entrare in un mondo di meraviglie architettoniche e delizie culinarie, dove convivono una vegetazione lussureggiante e centri commerciali ecologici.

Un altro ottimo motivo per visitare Singapore che sicuramente farà piacere ai Capricorno è il fatto che questa è una delle città più pulite al mondo.

Acquario - Tanzania

I nati sotto questo segno sono persone orgogliose di essere indipendente e distaccate, quindi questi recenti sentimenti di solitudine potrebbero essere stati per loro una grande sorpresa.

L'Acquario è un segno unico e autentico e di solito non si preoccupa di ciò che pensa la gente. Una delle migliori destinazioni per i nati sotto questo segno sono i luoghi in cui possono intraprendere un viaggio ed esplorare le meraviglie del mondo.

Per questo, la Tanzania è la destinazione più adatta al primo viaggio dopo la pandemia. Questo stato dell'Africa orientale può soddisfare ogni tipo di vacanziere grazie alle sue incredibili riserve brulicanti di fauna selvatica, a splendide spiagge, alloggi di lusso, cultura e cibo incredibili.

Pesci - Arcipelago delle Cicladi

Il segno dei Pesci tende ad essere timido e introverso. Hanno spesso la testa tra le nuvole, ma sono persone buone; per questo i Pesci hanno un approccio rilassato alla vita.

Per via della loro natura empatica, i Pesci meritano una vacanza ricca di relax e indulgenza. Tutto quello che desiderano è una vecchia jeep, la brezza marina e i piedi nella sabbia. Ecco perché un bel viaggio tra le isole della Grecia è quello che fa per loro.

Sebbene l'arcipelago delle Cicladi sia famoso per la loro atmosfera di festa, queste isole della Grecia sono anche estremamente rinomate per le spiagge sbalorditive, le baie nascoste, le grotte e un entroterra fatto di antichi villaggi, vegetazione e musei di fama mondiale.