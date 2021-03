Non sapete dove andare in vacanza? Provate a seguire i consigli dell'armocromia - e vedrete che in foto verrete fantastici

Decidere dove andare in vacanza in base all'armocromia?

Perché no: d'altra parte pare che niente possa esimersi dalla definizione di una stagione di appartenenza.

Che sia per la scelta di un maglione, le pareti di casa, il tono da prediligere sul proprio feed Instagram o un filtro da applicare alle foto, sapere quali sono i colori che ci fanno dare il meglio è più semplice di quanto crediate e dà risultati incredibili.

Cos'è l'armocromia?

L’Armocromia è quella scienza che, attraverso lo studio del colore dei capelli, dell’incarnato e degli occhi, identifica una palette riconducibile a una delle quattro stagioni dell’anno e alle sue sottocategorie, i cui colori sono in grado di valorizzare la persona attraverso il giusto outfit.

E tra tutte le condizioni in cui è bene apparire in palette sicuramente un posto d’onore lo occupano le foto. E quand'è che ci scattiamo più foto? In viaggio.

Ecco perché eDreams ci ha suggerito le mete giuste per ogni stagione.

Non vi resta che trovare la vostra e fare il conto alla rovescia per poter partire.

Dove andare in vacanza per venire bene in foto (secondo l'armocromia)

Da Cartagena a Burano: la scelta giusta per la Primavera

La palette primaverile, la più rara, prevede tonalità di colori brillanti e ad alta intensità da accordare a persone dall’incarnato chiaro e luminoso con un sottotono caldo, un occhio chiaro, brillante e trasparente, e un capello biondo miele o rosso.

Un mix che si presta benissimo a essere fotografato nelle vie coloratissime del centro storico di Cartagena in Colombia, dove le facciate delle case, i balconi e le porte sono tinteggiate con colori accesi e saturi.

Soprattutto nel barrio Getsemani, caratteristico quartiere della città che custodisce l’anima della Colombia, per i mercatini e i suoi ristoranti di cucina tipica.

Se cerchiamo invece un posto più vicino, tutte le primavere di questo mondo possono trovare il giusto set fotografico tra i vicoli di Burano, famosa per i suoi colori sfavillanti.

Estate: tra sassi di Petra e Matera

Sfumature pastello e toni polverosi sono invece caratteristici della scelta cromatica dedicata al tipo estate, dove predominano colori a bassa intensità e freddi, in accordo con un tono di pelle chiaro, dal sottotono freddo con una nota bluastra o rosata, occhi azzurri o verdi e capelli biondo chiaro o castano medio.

Se si cercano tonalità chiare, un buon set fotografico è offerto dalle strade di Petra in Giordania, dove la roccia è di un delicato rosa, in una nuance che si avvicina a quello della palette estiva.

Se si è in cerca, invece, di una meta più vicina, le persone appartenenti a questa stagione armocromatica si possono perdere munite di macchina fotografica per le strade di Matera, dove la pietra dei Sassi offre uno sfondo perfetto per i ricordi delle vacanze.

Tra i boschi e la savana: a caccia dei colori dell'Autunno

Tinte calde, terrose e a bassa intensità contraddistinguono invece la palette autunnale in abbinamento a un incarnato dal sottotono caldo e dorato, un occhio che va dal verde al nero e un colore di capelli sui toni del biondo scuro, rosso e castano.

Va da sé che ai gruppi di questa stagione si addicano perfettamente gli sfondi offerti dalle foreste della Baviera, soprattutto in autunno, quando i colori delle foglie e degli alberi riprendono perfettamente la palette.

Una buona scelta, se si cerca qualcosa di più esotico, sono anche i colori paglierini della savana kenyota, dove gli accenni dorati delle distese e il cielo che si infuoca al tramonto valorizzano il range di colori adatti a questa stagione.

Tra i ghiacciai dell’Alaska e della Finlandia: i panorami adatti all’Inverno

Il cerchio di chiude con la selezione di colori dedicati all’ultima stagione, l’inverno, che a dispetto di quello che si potrebbe pensare, racchiude in sé colori dall’intensità alta, brillanti anche se freddi ed è l’unica stagione a possedere, nella sua selezione, il bianco e il nero.

Appartengono a questa stagione persone che hanno una pelle chiara dal sottotono freddo, abbinata a occhi neri, marroni, blu e verde scuro con capelli sui toni scuri del castano fino al nero corvino.

Si adattano bene a queste persone gli algidi panorami dell’Alaska e della Finlandia in inverno, boschi innevati, le fredde luci tipiche del Nord, ghiacciai e cieli tinti dall’aurora boreale.

Questi due Paesi sono, infatti, i luoghi perfetti per scattare foto che mettano in risalto le fredde ma profonde tonalità di questa stagione.