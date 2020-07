Dalle passeggiate sul vulcano al lago nel centro Italia: 5 destinazioni poco affollate ma stupende per passare delle vacanze in Italia indimenticabili

Decidere di passare le vacanze in Italia non è che il primo passo, vista l'enorme scelta che il nostro Bel Paese ci mette a disposizione.

** 4 consigli per non farsi fregare quando si prenota una vacanza online **

In Sicilia si fanno gite e si dorme in un parco con un vulcano attivo, in Puglia si fugge dal turismo di massa del Salento salpando verso l'arcipelago delle Isole Tremiti, ricche di storia e di natura.

** I più bei viaggi da fare a piedi in Italia e in Europa **

E ancora: tra Toscana e Umbria c'è un territorio stupendo, dove passeggiate in colline e buon cibo si alternano con spa di lusso, mentre in Basilicata ci sono le Dolomiti e gli sport all'insegna dell'adrenalina.

La montagna? In Alto Adige c'è anche quella "leggera", tra orti botanici e design.

** Vacanze in Italia: le pagine social dove trovare i consigli migliori Regione per Regione **

Sono solo alcune delle curiosità di queste cinque mete fuori dai classici giri turistici, ma stupende, da scoprire almeno una volta nella vita: ecco come arrivare, dove dormire e cosa non perdere.

Vacanze in Italia: 5 mete poco note ma bellissime

(continua dopo la foto)

Vacanze in Italia: Etna (Sicilia)

Potete arrivarci dopo un tour che comprende anche Taormina e Catania, oppure rilassarvi qui per una settimana o anche più.

D'altronde attorno al vulcano Etna c'è un vero e proprio parco: certo, cultura e mare siciliano rimangono le attrazioni principali di questa splendida isola italiana, ma l'arrivo di curiosi nel parco ha fatto sì che nel corso degli anni si sviluppassero strutture turistiche d'alto livello.

Vi aspettano, quindi, passeggiate tra paesaggi lunari, natura, grotte e gole. La vostra guida diventerà un geologo, per dirvi esattamente su cosa state camminando. Amate i vini? Quelli di quest'area sono super buoni.

Dove dormire: al Relais & Châteaux Monaci delle Terre Nere, esattamente alle pendici dell’Etna, dove l’architettura e la tradizione siciliana si fonde con i principi di bioarchitettura. E quasi tutto ciò che viene servito, dalla colazione alla cena, è autoprodotto o proviene da piccoli produttori locali. Le giornate trascorrono poi tra passeggiate a cavallo, yoga, degustazioni di olio e vino, massaggi e trekking sull’Etna, ovviamente.

Come arrivare: l'aereo è il mezzo più comodo, ma la posizione del parco dell'Etna non è distante dallo Stretto di Messina. Chi abita al sud Italia, dunque, può approfittare di questa vicinanza per arrivare in macchina (o in pullman).

(foto: Anastasiia Rozumna, Unsplash)

Lago Trasimeno e dintorni (Umbria)

In quest'area, oltre a rilassanti bagni al lago, si assaggiano pietanze del posto dove la tradizione toscana e quella umbra si mescolano a perfezione dando vita a menù appetitosi.

Insomma: questa, tra Toscana e Umbria, non è la zona perfetta per chi è a dieta ferrea, lo è per chi ama i sapori tipici e autentici.

Masolino, Lillo Tatino, Trattoria Bruno Coppetta sono alcuni indirizzi imperdibili. Montepulciano e Chianciano Terme (ci sono anche piscine all’aperto) sono le due località toscane a cui si accede facilmente una volta superato il confine.

Tra le attività tra cui scegliere ci sono lunghe passeggiate a piedi o a cavallo, visite a borghi e relax nelle spa, oltre a tuffi al lago e gite in barca, of course.

Dove dormire: fate base a Borgobrufa, l'hotel con la più grande spa in Umbria, se volete scoprire alcuni dei borghi più belli della provincia di Perugia. Il ristorante? Panoramico, con stupendo affaccio sulle colline. C'è anche il Relais & Châteaux Il Falconiere & Spa che ha appena 26 stanze, ristorante stellato e la possibilità di partecipare a “battute” di truffle hunting (caccia ai tartufi). Chi preferisce il lato toscano e la Val d'Orcia, non distante, c'è l'Adler Spa Resort Thermae.

Come arrivare: essendo al centro dell’Italia, quest’area è comoda per essere raggiunta in automobile. In alternativa si può prendere l’aereo e scendere all’aeroporto di Perugia.

(foto: Nils Schirmer, Unsplash)

Meranese (Alto Adige)

Ci sono tanti piccoli paesini in Alto Adige, lontani dai principali flussi turistici, dove ritagliarsi attimi di profondo relax e riconciliarsi con la natura. Magari dopo mesi in città, tra smartworking e ufficio. Postal, in provincia di Bolzano, è uno di questi.

Circondati dal verde, scoprite tesori come i giardini botanici Trauttmansdorff, botteghe artigiane e moderne cantine vinicole come Kellerei Nals Margreid. E la vacanza in montagna senza necessariamente concedersi giornate di trekking è servita.

Dove dormire: l'hotel Muchele è incastonato nella natura, ma propone soggiorni in camere di design. La gestione è familiare, ma prevalentemente al femminile e particolare attenzione viene data all'enogastronomia e al relax. Una volta a settimana ci sono anche grigliata in terrazza o party in cucina.

Come arrivare: a metà tra Merano e Bolzano, ma comunque non eccessivamente lontano da Trento, si arriva qui col treno (e poi con navette messe a disposizioni dalle strutture turistiche o con una macchina a noleggio). L'aeroporto di Treviso dista 200 chilometri, 250 quello di Bergamo.

(foto: Hotel Muchele)

Dolomiti Lucane (Basilicata)

Si affaccia su due mari e vanta anche vere e proprie dolomiti. Sì, è la Basilicata, regione nota per lo più grazie alla bellezza dei Sassi di Matera, ma ricchissima di tesori e spettacoli da non perdere e scoprire almeno una volta nella vita.

Castelmezzano e Pietrapertosa sono considerati tra i borghi più affascinanti di tutta Italia. Passeggiate nella roccia e trekking anche impegnativi aspettano chi in una vacanza ricerca sia mare cristallino (come quelli di Maratea e di Metaponto) che montagna.

La cucina? Legatissima al territorio, prevede specialmente ricette di terra.

Da non perdere: per gli amanti dell’adrenalina c’è il Volo dell’Angelo: si viene imbracati e, in totale sicurezza, si “vola” da un paese all’altro, a centinaia di metri d’altezza. E il panorama si ammira da una posizione unica.

Come arrivare: il modo migliore per spostarsi in questo territorio è avere una macchina. Se non si vuole fare il viaggio per intero in automobile, la si può affittare una volta arrivati all’aeroporto di Bari o di Napoli, oppure dopo essere scesi dal treno ad alta velocità a Salerno.

(credit: Volo dell'Angelo Dolomiti Lucane)

Dove passare le vacanze in Italia: Isole Tremiti (Puglia)

Se per voi il Gargano e il Salento sono troppo pieni di turisti, affittate una barca (a vela, così s'inquina meno) e scoprite la bellezza delle isole del basso Adriatico.

Se volete limitare il più possibile contatti con altri turisti, fate una grande spesa per la cambusa, con tutto l'occorrente in base ai giorni di permanenza.

Non dimenticate crema solare e maschera per osservare il fondale che vi offrirà colori pazzeschi. Sappiate anche che le isole di cui è composto l'arcipelago (San Domino, San Nicola, Capraia, Cretaccio e Pianosa) vantano anche resti, monumenti e fortificazioni.

Dove dormire: in barca, ovviamente (qui altre idee per una vacanza isolati e a prova di contagio).

Come arrivare: se non con una barca che avete noleggiato, potete arrivare in traghetto o aliscafo (dalla Puglia e dal Molise).

(foto: Alessandro Ferrara, Unsplash)