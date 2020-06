Barca, camper, chalet e tanto altro: ecco 5 idee per trascorrere delle vacanze sicure ma bellissime, in maniera il più possibile isolata dalle folle

Le parole sembrano rassicuranti: quest'estate si potrà viaggiare, ma sarà necessario mantenere alto il livello di attenzione e dunque è bene organizzarsi al meglio per evitare il più possibile di rimanere coinvolti in assembramenti.

Come? Scegliendo di noleggiare una barca a vela per fuggire dai distanziamenti in spiaggia, per esempio, o un camper per fare un tour coi fiocchi tra le bellezze italiane senza bisogno di cambiare hotel ogni notte, soggiornando in uno chalet in montagna o in un "glamping", invece che in un campeggio normale, dove la maggior parte delle volte i bagni sono comuni.

Ecco cinque idee per un viaggio isolato e a prova di contagio.

(Continua dopo la foto)

Vacanze sicure al mare? Basta stare in barca

Che sia una barca a vela, a motore o un catamarano poco importa.

Se non volete rinunciare a vivere il mare, scegliete una barca.

GlobeSailor, Sailsquare e Click&Boat sono alcuni dei principali siti dove noleggiare diversi mezzi a seconda delle necessità.

Non preoccupatevi se non sapete portare la barca a vela o se non avete la patente nautica: tra i servizi disponibili potrete richiedere anche uno skipper professionista.

Vacanze 2020 in montagna, in uno chalet

Se non avete mai provato una vacanza in montagna, questa può essere l'occasione giusta.

Scegliete uno chalet tra il verde delle cime italiane, gustando formaggi e prodotti di malga, ammirando tramonti spettacolari e facendo lunghe passeggiate.

Potete scegliere tra uno grazioso, sì, ma spartano (come questo in Trentino) per vivere in simbiosi con la montagna oppure uno di design da condividere con amici e parenti ma preservando privacy e sicurezza grazie alla divisione in mini-appartamenti (come questo a Brunico-Kronplatz).

Chalet romantici? Alpenchalets Mair a Sesto e Ledro Mountain Chalet a Ledro, mentre SkyView Chalets e Adler Lodge sono perfetti trascorrere la vacanza in uno chalet ma senza rinunciare alle coccole di un hotel.

(foto: SkyView Chalets)

Vacanze sicure in una casa sull'albero

Sarà emozionante, e se siete senza figli anche molto romantico. Ce ne sono diverse in tutta Italia, di case sull'albero.

All'Agriturismo-fattoria La Prugnola si alterna con yurte e avventurose lodge tent, quella alla Tenuta Bocchineri, in Calabria, è immersa nel verde, mentre quella sulle Dolomiti è stata realizzata intorno a un faggio.

La casa sull'albero più alta? Quella dell'agriturismo La Piantata, nel Lazio.

(foto: La Piantata)

Vacanze 2020 in campeggio? Meglio optare per il glamping

Il glamping è un mix dei termini "glam" e "camping". Quindi in pratica è un campeggio di lusso.

Se siete fan del campeggio ma volete avere delle garanzie di sicurezza in più, dunque, quest'anno optate per la sua versione più "curata", senza sottovalutare il fatto che in questo caso non ci saranno bagni condivisi (ma è bene accertarsene sempre prima): un modo per sentirsi più sicuri, in questi duri tempi dove si dovranno prendere molte più precauzioni.

In Campania c'è Laghi Nabi, un'oasi naturale con luxury-room su galleggianti, in Piemonte e in Abruzzo si dorme in una yurta, vicino Venezia c'è Glamping Canonici per vivere un'esperienza di lusso ed Europa Silvella, in provincia di Brescia, propone diverse soluzioni totalmente autonome per vivere nel verde.

In camper, per un on the road con la "casa" dietro

Amate gli on the road? Nessun problema. Anziché cambiare spesso hotel, provate un camper.

Che, per certi versi, è meglio di un van, avendo anche un bagno interno.

Potrete sostare solo in determinate aree: alcune volte avrete a vostra disposizione panorami mozzafiato.

IndieCampers, Yescapa e Goboony sono tre siti da cui prenotare van e camper. E qui qualche spunto: viaggi da fare anche in camper, per lo più in Italia, ma non solo.

(foto: Ian Usher, Unsplash)