Prenotare le vacanze online è comodissimo e assolutamente sicuro, se si seguono alcune accortezze: ecco 4 consigli per non farsi fregare e partire contenti

Prenotare le vacanze online è sicuramente una delle cose che, rispetto a qualche anno fa, ci hanno più semplificato la vita.

Come sempre, però, il rovescio della medaglia è che quando non si ha di fronte un'agenzia a fare da tramite ma uno schermo con un nome che potrebbe non corrispondere al vero si alza il rischio di una truffa.

Ecco perché è più importante che mai fare attenzione (soprattutto) a dove si inseriscono i dati della propria carta di credito e agli accordi presi al di fuori dalle piattaforme ufficiali.

Per ovviare il problema ci siamo fatti dare da Airbnb e Altroconsumo quattro consigli per evitare le truffe online.

(Continua sotto la foto)

Controllate di essere sul sito giusto

Quando siete alla ricerca di un alloggio, accertatevi di essere davvero sul sito che volete consultare.

Controllate che l’indirizzo del sito internet della pagina sia quello corretto (www.airbnb.com oppure www.airbnb.it) per scongiurare tentativi di phishing, cioè truffe perpetrate con falsi annunci attraverso mail o siti contraffatti, con il nome simile ma non uguale.

Leggete l’annuncio con attenzione

Un annuncio ben curato è di solito indice di un host e di una casa altrettanto in ordine.

Dovrebbero insospettirvi: un prezzo troppo competitivo per la settimana di Ferragosto, descrizioni particolarmente vaghe, la totale mancanza di recensioni o un profilo utente creato da pochi giorni.

Non pagate mai direttamente l’host fuori dal sito

Se vi viene proposto di inviare una caparra con bonifico su un conto personale, non fidatevi: è contrario ai termini del servizio di Airbnb.

Pagate esclusivamente attraverso il sito e non fornite mai i vostri dati personali.

In questo modo, è possibile tutelare sia la propria identità sia i propri soldi.

Airbnb trattiene infatti il vostro pagamento e lo inoltra all’host solo 24 ore dopo l’avvenuto check-in, dandovi il tempo di verificare che sia tutto a posto.

Attenzione agli alloggi ‘esca’

Se una volta arrivati a destinazione vi si chiede un cambio di sistemazione, ovviamente non all’altezza di quella prenotata, usando come scusa un problema improvviso sorto nell’appartamento originario che lo ha reso momentaneamente inagibile, la cosa migliore è documentare tutto e contattare subito la piattaforma per avere un rimborso totale.