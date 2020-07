Se state pianificando le vacanze in Italia ecco dove trovare sui social i consigli "degli esperti" e gli itinerari migliori Regione per Regione

L'estate 2020 sarà più Made in Italy che mai: in tanti infatti hanno deciso di optare per fare le vacanze in Italia.

Dalla fine del lockdown, infatti, gli italiani che hanno interagito su Facebook parlando di vacanze estive sono stati più di un milione e mezzo, e lo hanno fatto specialmente all’interno di gruppi creati ad hoc per ripercorrere le meraviglie del Belpaese, da Nord a Sud lungo tutto lo stivale.

Un tipo di turismo che punta a riscoprire le bellezze locali, dalle gite fuori porta di anche solo un solo giorno alla vacanze al mare o in montagna, per un viaggio tutto italiano che si farà su piccole distanze e all’insegna delle mete del cuore.

La grande efficacia e utilità della funzione Gruppi su Facebook quando si tratta di condividere informazioni e consigli utili non è cosa nuova e anche le ultime analisi parlano chiaro: il 61% dei membri attivi di community in Italia ha dichiarato di essere stato aiutato a scoprire un nuovo interesse e il 64% ha affermato che Facebook è un luogo utile dove poter scambiare suggerimenti o offrire e ricevere aiuto.

Perciò, per tutti coloro che sono alla ricerca di ispirazione o di consigli su come spendere queste strane vacanze 2020, i gruppi Facebook potrebbero rivelarsi preziosi.

Fonte infinita di suggestioni e suggerimenti, ce n’è davvero per tutti i gusti: dai locals ai turisti per caso e dal Nord fino alla punta dello stivale.

Ecco allora 20 community travel che esplorano la nostra penisola regione per regione all’insegna di una vacanza 100% Made in Italy.

Dove trovare consigli e itinerari per fare le vacanze in Italia fuori dai soliti schemi

Val d’Aosta

Valle d'Aosta da scoprire

Questo gruppo nasce come luogo di incontro tra chi vive in questa regione, chi ci passa le vacanza e chi invece sta pianificando di farlo. Seppur piccola, la Val d’Aosta offre moltissime chicche e tramite esperienze, foto e itinerari di viaggio condivisi su questo gruppo, scoprirla (anche quella meno nota) sarà facilissimo.

Trentino Alto Adige

Alla scoperta dell’Alto Adige Südtirol - Discovering South Tyrol

Lo scopo della community all’interno di questo gruppo è di ricercare e condividere le bellezze dell’Alto Adige e del Sud Tirolo. Grazie alle testimonianze di avventurieri più o meno esperti, le ispirazioni ed i suggerimenti davvero non mancano; dalle passeggiate su sentieri nei boschi alle escursioni verso i più bei laghi d'alta montagna.

Piemonte

Piemonte da scoprire

“Piemonte da scoprire” è stato ideato per far conoscere la regione attraverso fotografie e post in grado di raccontare luoghi, esperienze e tradizioni locali. Una community ideale per chi ha voglia di esplorare ed addentrarsi nel cuore di una regione che offre tante bellezze diverse, dalle imponenti montagne alle dolci colline vinicole.

Lombardia

Passeggiando per Milano e dintorni

Divertire, informare e creare un "polo di aggregazione tra persone" che si proponga scopi culturali e sociali. Questo il motto della community che tratta di arte, cultura, architettura e design. Senza ovviamente dimenticare l'enogastronomia e tutte le ottime ricette della tradizione culinaria milanese e lombarda.

Friuli Venezia Giulia

Camminate in Friuli escursioni

Questo Gruppo si concentra sul condividere esperienze di escursioni e di camminate alla scoperta delle bellezze del Friuli Venezia Giulia. I luoghi meravigliosi di questa regione sono davvero moltissimi e qui è possibile trovare ispirazione per una vacanza all’insegna della natura e del benessere.

Veneto

Veneto in viaggio tra luoghi e sapori

Di tutto un pò in giro per il Veneto, all’insegna di luoghi turistici e non da scoprire e visitare oltre che di piatti tradizionali da assaporare in ristoranti ed osterie tipiche. Il tutto da condividere con la compagnia virtuale dell’affettuosa community!

Liguria

Meravigliosa Liguria

“Meravigliosa Liguria” è un gruppo fotografico incentrato sulla splendida omonima regione. Il gruppo nasce con l'intento di promuovere il Territorio Ligure mostrando gli angoli più noti ma soprattutto quelli più nascosti e speciali.

Emilia Romagna

Eventi, Sagre, Fiere, Concerti, Arte, Sport, Raduni Emilia Romagna

Questo gruppo nasce per condividere tutto ciò che accade nella regione e scoprire eventi, sagre, fiere e festival della bellissima Emilia Romagna. Un viaggio tra costa e divertimento marittimo ed entroterra di colline dal vino buono.

Toscana

Toscana is wonderful

Un gruppo creato per far conoscere il più possibile i paesaggi, la storia, la cultura, i monumenti e le opere d’arte, il cibo e tutte le eccellenze di una regione unica al mondo: la magnifica Toscana.

Umbria

Tesori dell'Umbria

“La popolazione umbra è ritenuta la più antica d'Italia, si crede infatti che gli Umbri fossero stati chiamati Ombrici dai Greci perché sarebbero sopravvissuti alle piogge quando la terra fu inondata”. Questo il preludio a “Tesori dell’Umbria”, un gruppo nato per condividere le bellezze di questa antica regione.

Marche

Le Marche Italy

Mare, montagne, laghi, colline e splendidi paesaggi immersi in un oceano di storia: queste sono le Marche. Una regione dove le tradizioni sono rimaste intatte e se ne possono ancora assaporare tutte le tipicità.

Molise

Molise Amore Mio

La finalità di “Molise Amore Mio” è la promozione del territorio molisano per far conoscere città, paesi, borghi, e località di interesse turistico tramite la condivisione di foto, brevi filmati o storie e aneddoti legati a questa terra. E ovviamente c’è sempre spazio per qualche chicca culinaria molisana.

Abruzzo

Meraviglioso Abruzzo

Un gruppo per far conoscere la regione attraverso fotografie e post con lo scopo di raccontare luoghi, esperienze e tradizioni made in Abruzzo. Ogni settimana viene inoltre proposto un argomento che varia dai racconti di tradizioni e folklore, all’arte e agli eventi culturali fino ad arrivare alla gastronomia.

Lazio

Luoghi segreti a due passi da Roma

Gruppo contenente foto, descrizioni e incredibili suggerimenti per scoprire luoghi insoliti e suggestivi a non più di 40 KM da Roma. Un ottimo modo per esplorare il Lazio con un nuovo punto di vista!

Campania

ConosciAmo Napoli e la Campania

Gruppo nato per far conoscere le bellezze artistiche, paesaggistiche e le eccellenze culinarie della terra campana a turisti, stranieri e perché no anche ai Campani stessi: una regione così ricca di storia e di magnifiche testimonianze non smette mai di regalare curiosità ed emozioni.

Basilicata

Lucania/Basilicata nel Cuore e nel Mondo

Gruppo lucano con lo scopo di condividere le bellezze dei vari luoghi della Basilicata con chi la ama già ma anche con chi ancora non la conosce. Una terra ricca di borghi arrampicati su magnifiche colline e antiche tradizioni che si tramandano da generazione in generazione.

Puglia

Tesori di Puglia - Puglia's Treasures

Il gruppo Tesori di Puglia nasce per condividere e dare risalto alle meraviglie della Puglia. Qui hanno spazio iniziative culturali, sportive e culinarie e sono ben accette anche iniziative da parte del mondo del turismo, quindi Alberghi, B&b, ristoranti e bar.

Calabria

Il gruppo Surprising Calabria - CalaBooking

Per chi vuole scoprire la Calabria e cerca informazioni di ogni tipo, questo è il gruppo giusto. Qui si possono scambiare idee di viaggio e di esperienza su una terra ancora poco conosciuta, un piccolo aiuto verso uno sviluppo turistico sostenibile e soprattutto a misura d’uomo.

Sicilia

Io viaggio siciliano

Interessante gruppo che nasce dall’esigenza di incentivare il turismo regionale per questo insolito 2020. I membri si dividono in gestori che vogliono promuovere la loro struttura, e turisti che vogliono scoprire le bellezze di quest’isola e lasciarsi ispirare.

Sardegna

Sardegna da scoprire

“Sardegna da scoprire” è la Community numero uno della regione e mira a creare legami tra tutti gli amanti di questa terra. Un gruppo per gli autoctoni che non si stancano mai di esplorarla ma anche per quelli che stanno pianificando di visitarla!