Case di lusso, nei migliori quartieri della città, e con i servizi di un albergo a 5 stelle: Sweet Inn è il nuovo modo di viaggiare che vi piacerà un sacco

Quando si viaggia c'è chi ama le comodità di un hotel e chi preferisce il comfort delle case in affitto.

Ma tra Booking e Airbnb c'è una scala di grigi, e uno di questi si chiama Sweet Inn e permette di affittare case di lusso con gli stessi servizi degli alberghi.

Tra le opzioni disponibili infatti, il check-in e assistenza h24 - grazie a una reception in città si può arrivare a qualunque ora, e da remoto viene sbloccata una cassafortina in cui sono contenute le chiavi per aprire la porta - la pulizia della casa con la frequenza che si preferisce (anche giornaliera), la possibilità di trovare il frigo pieno con quello che desideriamo mangiare a colazione, l'opzione lavanderia, city tour personalizzati e personalizzabili, la spesa di prodotti locali o la colazione consegnata a domicilio.



Oltre ai normali servizi da hotel, poi, ci sono alcune chicche: l'allestimento romantico, per esempio, fa sì che si possa trovare all'arrivo l'intera abitazione allestita per una permanenza di coppia ad alto tasso di romanticismo, lo chef a domicilio viene all'esigenza a preparare pranzo o cena per quante persone si desidera; il cellulare con sim locale viene messo a disposizione per chi volesse poter telefonare e usare i social come a casa.

Completano l'offerta un hotspot wifi portatile (per rimanere connessi mentre si passeggia per la città anche quando si è all'estero), transfer da e per l'aeroporto, e tutti i migliori prodotti da bagno con assortimento assiduo.

Sweet Inn è presente in 12 città europee e non (tra cui Milano, Roma, Londra, Parigi, Lisbona, Barcellona, Gerusalemme e Tel Aviv) con oltre 500 eleganti appartamenti situati nei migliori quartieri di tutte le città.

Ogni appartamento è caratterizzato da una completa e accurata attenzione ai dettagli e viene rinnovato da un team locale di interior designer e dotato di comfort di prima qualità, tra cui letti, biancheria e prodotti per la cura della pelle e dei capelli.

Per supportare ulteriormente i suoi clienti, Sweet Inn ha inoltre creato la propria App e il proprio blog, due utili strumenti che forniscono informazioni relative agli appartamenti, alle attività più interessanti che ogni città offre e a tutto ciò che può servire sapere sui dintorni.

Attraverso l'App, è inoltre possibile prenotare gli appartamenti e contattare tramite chat il supporto locale, disponibile in qualsiasi momento.