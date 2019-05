Dai metodi casalinghi alle app salvadenaro, ecco 6 trucchi per risparmiare per i propri viaggi (e partire per una meritata vacanza ASAP)

La vecchia tecnica del salvadanaio a forma di porcellino non funziona abbastanza?

Ok, avete bisogno d'un piano diverso per mettere da parte i soldi per i vostri viaggi.

E dai trucchi "casalinghi", alle piccole attenzioni, passando per le App, sono tanti i modi per risparmiare.

Calcolate, tanto per cominciare, un piano di spesa, ma aiutatevi anche con app salvadenaro che vi metta automaticamente da parte soldi in base agli obiettivi che raggiungete, dal numero di passi alla cena fuori con gli amici.

Portatevi il pranzo da casa quando potete, vendete quello che non vi serve più e accontentatevi di viaggiare in economy.

Compleanno in vista? Chiedete ai vostri amici più stretti di contribuire alle vostre vacanze.

Volete saperne di più? Ecco quindi 6 consigli per risparmiare per i vostri viaggi.

(Continua dopo la foto)

Calcolate un piano di spesa

Fogli, penne, matite, righelli ed evidenziatori alla mano, realizzate una tabella da seguire fedelmente: con quanto potete vivere ogni giorno?

Datevi un budget, tenendo conto che alcune sere, per una cena fuori con le amiche, sforerete quella cifra, ma che altre volte, in mezzo alla settimana, rimarrete tendenzialmente di molto sotto.

Provate a vivere con 20 euro al giorno. Il resto (eventuale affitto escluso) mettetelo da parte. Se sarete brave, scendete poi a 15 euro.

Raccomandazioni: pianificate bene gli acquisti al supermercato, cercate buone offerte, acquistate abiti scontati.

(Photo by Thought Catalog on Unsplash)

Portatevi il pranzo da casa

Sarete fuori per tutta la giornata e rientrerete a casa solo a cena?

Sforzatevi per organizzare la schiscetta, risparmiando i soldi che utilizzereste invece per pranzare fuori.

Considerando anche solo 5 euro per un panino e tre pasti simili in una settimana, si tratta di un risparmio di 60 euro mensili, che salgono a 120 se invece spendete ne spendete 10 per un'insalatona.

Fatelo anche a lavoro (a meno che non abbiate una mensa aziendale, ovviamente).

Allo stesso modo, limitate le cene con gli amici (raggiungeteli per un drink, magari).

(Photo by Ella Olsson on Unsplash)

***OTTO BUONE ABITUDINI PER UNA PAUSA PRANZO LIGHT, SANA E DI DETOX DAL LAVORO***



Scaricate un'app salvadenaro

Ce ne sono tante in circolazione, ma una delle più efficaci (e simpatiche) è Oval: funziona "premiandosi".

Ossia: si imposta di spostare i soldi in un fondo ogni volta che si raggiunge un obiettivo.

Un euro ogni diecimila passi, per esempio, oppure 5 euro ogni volta che si fanno 5 chilometri a piedi.

Non ti piace il fitness? Scegli di mettere via il 10% della spesa ogni volta che vai a cena fuori.

Sei un social media manager? A ogni post una piccola somma sarà accantonata per tuo conto nel salvadanaio dell’app.





Vendete quello che non vi serve più (per poi acquistare attrezzature e abiti giusti per il viaggio)

Quel kaftano bellissimo, pagato un centinaio d'euro a Marrakech, ormai è da anni nell'armadio inutilizzato?

Bando alla regola del "può sempre servirmi". E se non può servirti è il momento di venderlo.

Stesso discorso per accessori, borse ormai passate di moda, accessori, abiti che non stanno più, appunti universitari.

Dove? Nei mercatini dell'usato, sui social, su applicazioni come Wallapop.

Così per acquistare una nuova maschera per fare snorkeling, un abitino pazzesco per farvi le foto al tramonto o quello zaino da campeggio che tanto sognavate, non spenderete quanto avrete messo da parte con fatica. E, anzi, forse ci guadagnerete anche.

(Photo by Artificial Photography on Unsplash)

Viaggiate leggeri e in economy

Cercare di non partire con tre bagagli permette di pagare molto meno un volo aereo.

Così facendo riuscirete a raggiungere il vostro obiettivo ancora prima.

Se proprio non riuscite a stare col solo bagaglio a mano o il viaggio è troppo lungo, decidete con uno dei vostri compagni di classe di dividere una mega-valigia.

Divisa lei, diviso anche il prezzo.

Altre chicche per risparmiare durante il viaggio?

Con Hotel Tonight acquistate camere last second, che spesso trovate a un prezzo conveniente; con Freetour fate visite gratuite a piedi gratuite; con BagBnB lasciate i vostri bagagli in depositi "casalinghi", decisamente meno cari dei soliti punti.

Approfittate di Natale e compleanno

Natale o compleanno in vista? Chiedete ai vostri amici più stretti e ai vostri parenti di aiutarvi a partire.

Perché nessun altro regalo vi renderebbe più felice di quello.

E se siete indecisi sulla meta, realizzate un giochino alla vostra festa: acquistate due piccoli salvadanai e decorateli (con foto e colori) in base alle destinazioni che vi intrigano.

Cuba o Bali? Sceglieranno i vostri cari, in base al loro gusto.

A fine serata, in base alle tips raccolte la destinazione sarà svelata.

(Photo by Sam Truong Dan on Unsplash)