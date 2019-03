Dalla spa alle città, ecco i posti dove andare in vacanza con le amiche durante i ponti di primavera (e non solo) in base al tipo di amiche che avete

Per Istanbul è la stagione perfetta. A Barcellona si passeggia già piacevolmente in spiaggia, il calendariodegli eventi di Vienna pullula di concerti ed eventi musicali e a Stoccolma non si contano le mostre d'arte, mentre in Qatar apre il museo nazionale. Sono diverse le destinazioni tra cui scegliere se, in primavera, si sta pensando a una toccata e fuga da qualche parte con le amiche di sempre.

Se volete rilassarvi ed essere ultra-coccolate in un ambiente di lusso scegliete le Terme, ma se volete unire anche gusto e divertimento al vostro soggiorno prendete un treno per Roma. Il contatto con la natura lo garantisce il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, perfetto per le più atletiche e intraprendenti.

Ecco 8 mete tra cui scegliere in base al tipo di amiche con cui volete partire.

Istanbul, per lo shopping etno e i locali trendy

Dopo la coloratissima Moschea Blu (dove nessuna parte del corpo deve essere scoperta) andate a Palazzo Topkapi e all'accattivante Istanbul Modern se amate l'arte contemporanea, per poi farvi foto da urlo sul bellissimo Ponte di Galata e perdervi nel Gran Bazar.

Qualche numero: poco meno di 20 porte d'accesso, circa 4mila negozietti in cui fare incetta di gioielli, ceramiche, spezie e addirittura stupendi tappeti.

Dormite al Marriott Hotel Sisli, centralissimo, con spa di lusso per concedervi un momento di relax a fine giornata e con la palestra per le fanatiche del fitness.

Ma la vera chicca è il My Bar, il bar all’aperto dove trascorrere un dopocena sorseggiando un buon cocktail.

Niente scali: si arriva con un volo diretto di Turkish Airlines da ben 8 città italiane (da 200 euro circa). Non male, no?

Terme di Sirmione, tra spa e chiacchiere

Il centro benessere con le amiche è ancora più bello: i pettegolezzi si fanno nell'idromassaggio, mentre si tonificano i muscoli, o mentre ci si rilassa nella sauna o nel bagno turco.

Alle Terme di Sirmione le coccole sono a cinque stelle, grazie per esempio a un pacchetti pensato ad hoc per le esperienze termali che comprendono anche un massaggio: il Thermal Experience del Grand Hotel Terme, sul lago di Garda.

Agli European Health & Spa Awards del 2018 la struttura è risultata la prima Best Medical Spa in Italia e la terza in tutto il continente.

Provate in alternativa l'Argillarium della Aquaria Thermal Spa: si tratta di un self treatment in gruppo che si esegue nei bagni di vapore.

Si inizia con un peeling al sale marino per preparare la pelle alla successiva applicazione dell'argilla termale e poi, tra una chiacchiera e l'altra, si seguono tutte le fasi del trattamento.

Vienna per fare il pieno di cultura, bellezza e Sacher

Da Milano si arriva a Vienna, in Austria, in poche ore anche col treno se non avete voglia di salire su un aereo.

Dopo una tappa obbligata e obbligatoria per assaporare la Sachertorte, dirigetevi al mercato Naschmarkt, luogo dal fascino bohémien a pochi minuti di distanza a piedi dal Teatro dell’Opera, dalla sala concerti Musikverein, dai cafè viennesi più tradizionali e dalle strade dello shopping.

Tuffatevi nella storia e allo stesso tempo nel design, dormendo all'hotel Beethoven, una ex casa di appuntamenti dell'Ottocento ora accuratamente recuperata e dedita all'ospitalità.

Tra le chicche (oltre alle camere comunicanti) ci sono anche una sala concerti, biglietti agevolati, sconti e addirittura inviti ad anteprime.

Roma, per un weekend di shopping e benessere

La Città Eterna, con le sue primavere solitamente calde propone chicche nascoste che meritano d’esser scoperte e vissute a dovere.

Dopo shopping sfrenato in centro o al famoso mercato di Porta Portese (c’è solo la domenica), concedetevi una pausa al Bahr, un centro benessere che potete anche prenotare interamente per manicure e pedicure, per mezz’ora di massaggio in un’area relax o per una private spa tra le antiche terme romane (con tanto di calici pieni e frutta fresca): autentico ed esclusivo.

Dormite al Giulia Town House b&b, direttamente sul lungotevere: fa parte del ristorante Giulia che è proprio al piano di sotto.

Basta richiedere una cena "in camera" per scoprire la cucina dello chef Pierluigi Gallo direttamente su un ponticello sospeso, in esclusiva tutto per voi.

Barcellona, per divertirsi fronte mare

Barcellona, oltre a relax, shopping (non potete andare via senza un paio d'espadrillas) e cucina, assicura solitamente anche il sole sufficiente, in primavera, per rilassarsi in spiaggia e diversi locali en la playa. Lo "sciupo" non è più solo sulle Ramblas, ma anche e soprattutto a Barceloneta, fronte-mare.

Alternate il tutto con un po' di shopping nei tanti mercatini vintage che si alternano in città in primavera e le visite canoniche alla Sagrada Familia e alle case-museo di Gaudì.

La sera ascoltate concerti di chitarra spagnola tra Barrio Gotico e Raval, sorseggiando sangria. Oppure in zona Maremagnum e Poble Nou si fanno le ore piccole.

Parco Nazionale del Gran Sasso, per ritrovare la pace

C'è chi la vacanza con le amiche la preferisce all'insegna del silenzio, del relax e del contatto con la natura.

Così scegliete di ritagliarvi dei momenti per passeggiare nel Parco Nazionale del Gran Sasso, che in primavera è un trionfo di colori e profumi, quando la vegetazione fiorisce.

Se vi mancano gli aperitivi "scendete" ad Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, cittadina tranquilla dove non mancano eventi e graziosi locali dove fare l'happy hour e dove, of course, mangiare le tipicissime e fantastiche olive all'ascolana: Migliori e La Bottega dell'Oliva sono tra gli indirizzi più gettonati.



Per dormire spostatevi di circa 25 chilometri, verso la cittadina teramana di Controguerra: al boutique hotel Idea 18, grazie a pareti completamente vetrate, avrete l'impressione di non essere mai scese dalle montagne.

Perfette per i vostri profili social, le camere della struttura. Se il tempo lo permette, fate un tuffo in piscina.

(credit: Archivio Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga).

Stoccolma, per le amanti del design

Appassionate d'architettura, design, geometrie, la città giusta per il vostro viaggio tra amiche è senza ombra di dubbio Stoccolma.

Non perdete il Moderna Museet, il Museo d'Arte Moderna, che vi porterà alla scoperta anche di opere contemporanee: c'è anche un ristorante panoramico in cui fermarsi.

Per il vostro shopping all'insegna di chicche d'arredamento e abbigliamento scegliete zone come quelle di Svenskt Tenn e Malmstenbutiken, all’inizio di Strandvägen, o di Södermalm.

(credit: Moderna Museet/Åsa Lundén).

Qatar, per scoprire l’arte e l’artigianato locali

Tappa obbligatoria è al National Museum of Qatar che inaugura a fine marzo 2019 a Doha, la Capitale del Paese - il progetto è del famoso architetto Jean Nouvel.

Qui, poi perdetevi per il Souq Waqif di Doha, tra botteghe d’artigianato e gioielli, ma scoprite anche i negozi nuovissimi del super mall di lusso Al Hazm, tra marmi di Carrara, preziosi stucchi e bar chic dove rifocillarsi.

Il relax è tutte insieme alla spa del Francorosso Sea Diamond St Regis.

Ci si arriva con un volo diretto di circa 6 ore con Qatar Airways: fatevi coccolare già sull'aereo, così le sei ore non peseranno poi così tanto sull'intero viaggio.

(credit: Iwan Ban)

Alcuni consigli degli esperti per rendere ancora più bello (e comodo) il vostro viaggio: chignon, treccia al contrario e coda di cavallo alta da arricciare sulle lunghezze sono le acconciature più trendy e veloci,secondo gli esperti di Contestarockhair; tra i "ritocchini" meno invasivi, perfetti da essere fatti anche in un week-end, c'è il peeling: "Illumina viso e décolleté senza lasciare rossori, regalando una pella istantanea più uniforme, liscia e delicata", spiega l'esperto Giulio Basoccu, che nel suo studio a Roma accoglie anche gruppi d'amiche in vacanza per il solo fine settimana.

Infine, se dopo il check-out volete continuare a girare, mollate i vostri bagagli da qualche parte grazie all'app Bagbnb, una sorta di Airbnb delle borse. Per "liberarvi le mani" e non avere trolley che intralciano le ultime ore di vacanza.