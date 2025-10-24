Dal Trentino alla Sicilia, un itinerario per vivere Halloween tra spiritualità e tradizioni che raccontano la vita oltre la morte

Halloween e il ponte di Ognissanti sono uno dei momenti più interessanti per scoprire un’Italia diversa: meno turistica, più autentica e piena di storie da raccontare.

Con le città di riempiono di zucche, il nostro Paese custodisce ancora tradizioni antiche che celebrano la memoria e la vita oltre la morte; attraverso arte, spiritualità e cultura popolare.

Proprio da questa idea nasce l’itinerario proposto da Campeggi.com, il portale online dedicato a campeggi e villaggi vacanze, che per l’occasione invita a un viaggio insolito: dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, passando per Veneto, Toscana e Lazio, alla scoperta di cimiteri monumentali, riti locali e luoghi in cui la bellezza riposa, ma continua a parlare.

Un modo diverso per vivere Halloween il ponte di Ognissanti, riscoprendo un’Italia capace di unire memoria e meraviglia, spiritualità e arte, silenzio e racconto.

Il silenzio sacro del Cimitero di San Romedio, in Trentino

Nel cuore della Val di Non, tra i boschi che si tingono delle sfumature dell’autunno, sorge il piccolo Cimitero di San Romedio, un gioiello situato accanto all’omonimo santuario e un luogo carico di spiritualità dal quale è possibile godere di una vista mozzafiato sull’eremo e sulla valle circostante. Alla figura di San Romedio sono inoltre legate numerose leggende, come quella che vede l’eremita, ormai anziano, in sella al suo cavallo per raggiungere Trento per un incontro con il vescovo. Prima di arrivare in città, però, l’animale fu sbranato da un orso: a quel punto Romedio intervenì, riuscendo a domare la bestia feroce e a cavalcarla fino alla sua destinazione.

Luci d’autunno tra ironia e ricordo, in Veneto

Molto prima che Halloween diventasse una moda importata, in diverse aree del Veneto si utilizzavano zucche svuotate, intagliate e illuminate per celebrare la fine di ottobre. Si chiamano lumère e venivano posizionate lungo le strade e sui davanzali per onorare i defunti, ma anche per esorcizzare la paura della morte, spaventando le “anime dispettose” in modo ironico e creativo. In questo periodo, diverse località venete stanno rispolverando questa tradizione popolare, trasformandola in una festa condivisa, per unire passato e presente nel segno della luce.

Collane di frutta per chi abita nei ricordi, in Toscana

In Toscana, la festività di Ognissanti è particolarmente sentita nelle zone rurali, in cui sopravvive una tradizione legata al culto dei defunti: le collane fatte con mele e castagne che vengono preparate e indossate dai bambini per onorare la loro memoria. In questo modo, attraverso i doni che la natura ha da offrire in questo specifico periodo dell’anno, si celebra un legame affettivo profondo che va oltre la scomparsa, trasformando i frutti del territorio in simbolo di condivisione tra vivi e morti.

Memorie di marmo e poesia al Cimitero Acattolico di Roma, in Lazio

Ai piedi della Piramide Cestia, nel cuore del quartiere Testaccio, si trova uno dei luoghi più affascinanti della capitale: il Cimitero Acattolico di Roma. Non si tratta di un luogo di sepoltura tradizionale, ma piuttosto di un giardino romantico in cui riposano artisti, poeti e filosofi. Passeggiare tra le tombe di John Keats e Percy Bysshe Shelley, in occasione di Halloween e Ognissanti, è un vero e proprio viaggio nella bellezza in cui la memoria assume forme universali, dialogando con l’arte e la poesia.

La dolce notte degli spiriti, in Sicilia

In Sicilia, Ognissanti è una sorta di Halloween cristiana pensata per i più piccoli, in cui i morti non si ricordano solennemente, ma si festeggiano. Secondo la tradizione, nella notte tra 1 e 2 novembre, gli spiriti dei defunti tornano a far visita nelle case dei propri cari per portare ai bambini frutta martorana, dolci e regali, ma senza lasciarli a vista, così che i più piccoli, al risveglio, possano lanciarsi in una caccia al tesoro tra i mobili della casa. Un modo affettuoso e gioioso per trasmettere alle nuove generazioni la propria memoria familiare, rendendo il ricordo qualcosa di magico, ma anche vivo e tangibile.

Credit photo: Pexels