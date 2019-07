Dal mare alla montagna, passando per road trip nel mondo e tour in barca a vela, ecco 10 vacanze tra cui scegliere per un'estate indimenticabile

Per alcuni estate significa mare, per altri relax, per altri ancora, invece, è divertimento puro o avventura.

In ogni caso, se ancora non sapete su che destinazione orientarvi, ecco 10 vacanze che renderanno indimenticabile la vostra estate.

Dalle isolette sconosciute della Grecia dove recarsi dopo un weekend di danze sfrenate a Mykonos al road trip in Perù, passando per la barca a vela in Croazia e le vacanze alternative (per provare il famoso "bagno nel bosco", scovare le star o partire al buio), abbiamo un'idea per ogni esigenza e voglia, accomunate da un unico denominatore: farvi passare una vacanza stupenda.

Non vi resta che scegliere e prenotare.

(Continua sotto la foto)

Su un'isola sconosciuta in Grecia

Santorini, Ios, Paros, Mykonos sono sicuramente bellissime. Ma se pensate che ormai siano troppo turistiche, puntate a una delle tante isolette greche poco note.

Eccone alcune: Astypalaia regala tramonti da urlo (e i suoi piccoli bar non sono male per bere un drink), Alonissos è perfetta per gli amanti della natura grazie ai suoi percorsi di hiking, Anafi coi suoi 300 abitanti circa è praticamente un gioiellino e Lipsi è piccola ma ben collegata.

Che ne dite, dopo un week end dove si balla all night long, di spostarvi in uno di questi isolotti paradisiaci? Patmos, Sifnos, Sikinos, Symi, Donousa, Kimolos sono altri nomi validi.

(credit: Nikos Reskos & Laurent Fabre per DiscoverGreece.com)

Il road trip del Perù

Paesaggi e altitudini diversissime e una Capitale, Lima, moderna, attrezzata e considerata una delle città di principale interesse gastronomico. Ecco a voi il Perù, un Paese da visitare con lo zaino sulle spalle.

Per un itinerario del nord, partite da Lima, dove arriverete con l'aereo, per poi scoprire verso la città sacra di Caral, risalente a 5mila anni fa e, ancora, verso la regione di Ancash, la Ruta Moche con le zone di La Libertad e Lambayeque e infine l'area di Amazonas.

Per un percorso a Sud, dopo aver visitato la Capitale, dirigetevi verso Machu Picchu e Cusco e visitate il sito archeologico di Choquequirao, costruito dai sovrani Inca Tupac Yupanqui e Wayna Capac.

Tempo minimo di permanenza? Due settimane, tre se volete visitare le principali bellezze del Perù e, magari, concedersi un paio di giorni di totale relax.

(credit: PromPerù)

A caccia di vip

Volete andare a caccia di star e tentare di strappar loro un super selfie per fare invidia alle amiche?

Avete solo l'imbarazzo della scelta: Roma, Capri (e la Costiera Amalfitana), il lago di Como, la Versilia e Forte dei Marmi, la Sardegna potrebbero fare al caso vostro come anche Dubai e Los Angeles.

Chissà che poi non vi ritroviate a fare snorkeling con Leo di Caprio.

** DOVE ANDARE IN VACANZA PER SCOVARE LE STAR **

La vacanza in barca (rigorosamente a vela)

Certo, dimenticatevi gli spazi larghi e comodi di una villa o di una suite di un hotel a quattro o cinque stelle. Sappiate però che la vacanza in barca a vela è una stupenda esperienza da provare almeno una volta nella vita.

Secondo Click&Boat, le mete più gettonate sono il golfo di Napoli, Ponza, la Sardegna settentrionale, la Liguria, ma anche il lago di Comodo. Nel Mediterraneo Grecia ma soprattutto Croazia, tra isolotti e città spettacolari.

Con Sailsquare non dovrete preoccuparvi di raggiungere un numero minimo di partecipanti per affittare l'intera barca: potrete unirvi ad altre persone e fare nuove conoscenze. Sailogy è presente in ben 46 Paesi, per un totale di 800 destinazioni.

(credit: Photo by Bobby Burch on Unsplash)

La vacanza da celeb nel principato di Monaco

Non è di certo una vacanza economica, ma se volete provare l'ebbrezza di un soggiorno da celeb, scegliete la splendida Costa Azzurra e soggiornate qualche notte nel principato di Monaco.

Qui vi aspettano il Grimaldi Forum, centro congressi all'avanguardia, la Salle des Etoiles per concerti e spettacoli, l'Hotel Métropole e Le Meridien Beach Plaza che faranno da sfondo agli eventi più cool dell'estate.

(credit: Visit Monaco)

Al fresco in montagna (per fare il "bagno nel bosco")

Chi ha detto che estate significa solo mare? Per molti è anche montagna. Soprattutto per chi non sopporta il caldo e si fionda tra i verdi prati in cerca di frescura.

Se quel che desiderate è anche silenzio assoluto, una località meno nota ma a due passi da tante altre più gettonate, scegliete la Val Pusteria e nello specifico Maranza, che è proprio in cima a Rio di Pusteria.

Qui, l'hotel Tratterhof vanta piscine idromassaggio e centro benessere con vista sulle montagne, oltre a un ristorante panoramico e a camere romantiche. Alfred, la guida della struttura, vi inizierà al "bagno nel bosco": niente a che vedere con laghi freddi e bikini. Si tratta di un ricongiungimento spirituale con la natura che avviene passeggiando scalzi sui prati di montagna.

Post scrittum: questa, poi, è zona di ritiri calcistici estivi da parte di grandi squadre italiane e tedesche. Quindi occhi aperti, amiche!

La vacanza al lago (privato)

Sarebbe facile dire Como o addirittura Garda: entrambi pullulano di hotel romanticissimi ma anche di appartamentini da affittare a un costo inferiore. Il cibo? In entrambe le zone si mangia super bene.

Se però quel che cercate è una sorta di buen retiro, scegliete il laghetto naturale di Flötscher Weilher, in Alto Adige.

Non l'avete mai sentito, vero? Certo, perché è privato. La famiglia Auer del Seehof Hotel ci ha costruito una spa tutt'intorno: l'arredamento dai candidi toni è un misto tra design contemporaneo e shabby chic.

La sauna è panoramica e dopo ci si tuffa direttamente nel laghetto intorno a cui sono presenti anche decine di sentieri tra gli alberi. E oltre a stanze relax, ci sono anche delle camere dove pernottare. Siete con la vostra dolce metà? Allora scegliete la romantic suite, of course.

Con le amiche a ballare a Ibiza e a Formentera

Trascorrete la mattinata in un bel beach club (qui i migliori in tutto il Mediterraneo), mangiate paella e piatti di mare, divertitevi a prender parte a qualche bel party: dal famoso Pacha ai MK's Area 10 Pool Parties, passando per il DC-10 dove suonano ogni anno nomi come Joseph Capriati, Len Faki, Marco Carola e tanti altri.

Dormite in ville private con piscina dove organizzare i vostri aperitivi con gli amici, in un "classicone" come l'Hard Rock Cafe Hotel che ospita tanti appuntamenti musicali o scegliete la movida più moderata di Saint Antoni ma un albergo glamour come l'Amàre Beach Hotel. Formentera? Regala tramonti magici e vale la pena trascorrervi un paio di giorni quantomeno per fare il bagno nelle sue acque ancora più cristalline.

Le due isle bonite possono risultare perfette anche per un addio al nubilato: il Bless Hotel, a Cala Nova, è perfetto per i gruppi d'amiche, ispirato allo stile di Coco Chanel, il Five Flowers Hotel & Spa di Formentera ha uno skybar con vista a 360 gradi e uno chef giapponese stellato, Hideki Matsuhisa, a gestire la cucina.

La vacanza dinamica

Se amate fare sport, le mete al mare sono decisamente troppo calde. Scegliete quindi destinazioni più fresche: la Finlandia (qui l'itinerario perfetto in auto), la Svezia, la Norvegia con esperienze per tutti i gusti e l'Islanda sono perfette.

In Italia, a San Vigilio di Marebbe, oltre a lunghe passeggiate e arrampicate in montagna (Parco Naturale Fanes-Sennes Braies, Passo delle Erbe, Monte Muro) c'è la zipline più lunga d'Europa. Un'esperienza all'insegna dell'adrenalina assolutamente da non perdere. Pranzate in cima a Plan de Corones, al ristorante panoramico AlpiNN dello chef tristellato Norbert Niedelkofler, che sorge accanto al museo della fotografia di montagna.

Il pomeriggio riposatevi a una spa: la migliore della zona è quella dell'Excelsior Dolomites Life Resort. La sua infinity pool affaccia direttamente sulle montagne della zona. Poi, dopo una cena a base di sapori locali, dormite in una delle modernissime lodge.

** SPA ROMANTICA PER DUE: GLI INDIRIZZI PIù BELLI D'ITALIA (E DINTORNI) **

(credit: AdrenalineAdventures)

Il viaggio al buio

Sì, al buio, a scatola chiusa. Come funziona? Voi dettate un budget e riempite un accurato questionario. Poi tutti i dettagli vi vengono riferiti direttamente in aeroporto, a due-tre ore dalla partenza.

Tranquilli: giorni addietro riceverete le indicazioni per fare la valigia.

Chi lo fa? Onivà, una start-up al femminile, Flykube che ti fa scoprire la destinazione 48 ore prima, come anche Waynabox.