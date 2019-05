Dal Mediterraneo all'America, passando per Dubai, ecco dove vanno in vacanza i vip e dove andare quest'estate se volete fare un po' di star watching

Non avete ancora deciso dove andare in vacanza ma vi piace l'idea di trascorrere una settimana con la possibilità di vedere il vostro vip del cuore?

Sappiate che non è così difficile. Basta andarle a cercare nel posto giusto, le star.

In Italia, Roma, Capri (e la Costiera Amalfitana), il lago di Como, la Versilia e Forte dei Marmi e ovviamente la Sardegna potrebbero fare al caso vostro.

Meglio ancora se, come anche nel caso delle Isle Bonite Ibiza e Formentera, riuscirete a fare un giro in barca.

Chissà che non vi troviate a fare snorkeling con Leo Di Caprio.

Dubai e Los Angeles, tra Hollywood, West Hollywood e i grandi hotel, non si smentiscono e continuano a essere meta di star da tutto il mondo: pensate che Madonna ha anche un isolotto privato davanti a Dubai, in un arcipelago da sogno.

E non dimenticate le Maldive: chissà che i vostri vicini di stanza non siano due neosposini del mondo dello spettacolo.

Ecco le migliori mete dove fare vip watching quest'estate.

Dubai

Kim Kardashian and family sono ossessionati da Dubai.

Ovvio, non pensate di scovarli così facilmente: se avrete fortuna, li potrete intravedere quando escono dall'Atlantis Palm Resort o quando fanno acquisti in blasonatissimi negozi.

Anche Cristiano Ronaldo ama rifugiarsi tra i grattacieli di questa big city, mentre Madonna ha un isolotto privato a The World Islands.

David e Victoria Beckham, a Dubai, hanno ben due proprietà: una villa al Palm Jumeirah e un appartamento al Burj Khalifa (che pare sia costato 5milioni di dollari).

Anche Giorgio Armani è un assiduo frequentatore di Dubai: d'altronde, a proposito di Burj Khalifa, l'hotel Armani è proprio in questo pazzesco grattacielo.

California

Non è raro scovare qualche star a Hollywood. Specialmente quando entrano o escono da sfarzosi e moderni hotel, mentre Cecconi's e Pump's sono i locali di West Hollywood dove andare a caccia.

Partite dallo Chateau Marmont, che ha sempre attirato le celebrità come Scarlett Johansson e Robert Pattinson, mentre lo studio di registrazione al piano terra di Sunset Marquis attira cantanti da tutto il mondo ma, ovviamente, per lo più americani: sono stati avvistati più volte Madonna ed Elton John.

Per strada potreste invece incontrare Tom Cruise, un Tom Hanks o Jennifer Anniston.

Ci sono anche agenzie locali (come Starline Tours) che allettano i turisti con la prospettiva di avvistare qualche vip. Chissà, magari vale la pena provarci.

In alternativa sappiate che anche passeggiando sulle lunghe spiagge di Los Angeles potreste incontrare qualcuno: di recente è stato avvistato anche Kabir Bedi (avete presente Sandokan, vero?), sempre in giro per il mondo per Ong Care & Share di cui è ambasciatore.

Lago di Como

Un solo nome che però vale per dieci: George Clooney, che nella sua Villa Oleandra trascorre giorni romanticissimi con la moglie Amal, coi loro gemellini e con molti amici di famiglia, tra cui Cindy Crowford, Matt Demon, Brad Pitt in passato.

Ma anche Robert Pattinson, Richard Gere e Tom Cruise sono stati avvistati nei dintorni. Chissà se per comprare pure loro una "piccola proprietà".

Roma

Per concerti, manifestazioni o altro, decine e decine di vip passano per la Capitale. Specialmente a giugno, quando in occasione dei Golden Globe la Stampa Estera assegna premi ai film italiani.

Dove si recano le star?

Vanno a mangiare nei ristoranti stellati con affaccio Colosseo, come Aroma, o alle trattorie eleganti come Antica Pesa: qui addirittura, nel bel mezzo del pomeriggio, era andato Leo Di Caprio qualche anno fa prima di lasciare Roma.

Dove dormono? All'hotel Eden o al De Russie: Justin Bieber, per esempio, lo sceglie sempre.

Maldive

Certo, la stragrande maggioranza dei vip vi si recano tra dicembre e aprile, la stagione migliore per fare i bagni nelle acque cristalline delle Maldive.

Tra le star che annoverano vacanze in questo paradiso terrestre ci sono Chiara Ferragni e Fedez, Alessia Marcuzzi che di solito sceglie il Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru, Eros Ramazzotti e Marika Pellegrinelli che sono stati avvistati al Diamonds Resort di Athuruga, come anche la sua ex Michelle Hunziker.

Ilary Blasi, Francesco Totti and family hanno invece scelto il Sun Siyam Iru Fushi Luxury Resort. Belen Rodriguez, Claudio Marchisio, Elena Barolo hanno soggiornato al Como Maalifushi.

Capri

Se avete una barca ormeggiata a Capri, sapete già che non è raro fare colazione e tuffarsi "vicino" a qualche attore o star. Anche proveniente da Oltreoceano.

Se non siete muniti di imbarcazioni - nemmeno un gommoncino da prendere in affitto di tanto in tanto - sappiate che non è impossibile vederli in infradito scendere e recarsi in qualche ristorantino tipico.

Chi potreste incontrare? Hanno già visitato l'isola, rimanendone affascinati, Jennifer Lopez, Will Smith e famiglia, Leo Di Caprio, Heidi Klum, Bradley Cooper e Irina Shayk, Michael Chiklis, Matthew McConaughey, Gwyneth Paltrow, Rod Stewart, Bono Vox che poi è stato anche in Costiera Amalfitana e tanti altri. Alcuni, ovviamente, si sono recati anche alla Taverna Anema e Core.

Ibiza e Formentera

Sono ormai famosi i video di Bobo Vieri che gioca a calcio sulle spiagge di Formentera. Ma tra Ibiza e l'isolotto pazzesco che vi è davanti sono anche altri i vip che trascorrono qui qualche giorno o un'intera settimana.

Naomi Campbell e Kate Moss adorano Cala Bassa a Ibiza, non lontano dal ristorante Downtown, dove furono avvistati Justin Bieber e Orlando Bloom. Che, però, finirono la serata a suon di pugli.

A Ses Salines, ancora nell'Isla Bonita, hanno avvistato più volte Flavio Briatore, Brad Pitt, Angelina Jolie e Leonardo Di Caprio.

A Cala Saona (Formentera) è stato avvistato Giorgio Armani e al Blu Bar si possono incontrare star a fare aperitivo. A Es Pujols, posticino della movida, si incontrano spesso Tommy Vee, David Guetta e Bob Sinclar.

Tra gli altri: Kate Hudson, Giorgio Panariello, Melissa Satta, Piero Chiambretti, Federica Nargi, Pierre Casiraghi e John Elkann, Gianna Nannini, Stefano De Martino, Belen Rodriguez, Alessandra Ambrosio.

Versilia e Forte dei Marmi

Lunga la lista degli italiani che scelgono la Versilia e Forte dei Marmi, per lo più calciatori. Ecco quindi Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, Federico Chiesa, Leonardo Bonucci.

Ma ci sono anche Giorgio Panariello, Zoe Saldana, Aida Yespica, Martina Stella, Diletta Leotta, Michelle Hunziker, Mara Venier, Simona Ventura, Federica Panicucci, Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko.

Per scovarli, scegliete i migliori beach club.

Sardegna

Non può mancare all'appello una vacanza in Sardegna. Che, certo, è tutt'altro che piccola.

Per questo la spola tra nord e sud potrebbe essere difficoltosa per chi è a caccia di vip.

Sappiate che la stragrande maggioranza si ritira su yacht in mezzo al mare cristallino.

Ma prima o poi dovranno pur scendere, no? Quantomeno per un po' di shopping. Oppure per una serata al Billionaire di Flavio Briatore, a Porto Cervo.

Quali sono le località preferite dai vip? Porto Rotondo, Baja Sardinia (col Ritual Club e con Phi Beach) e, appunto, Porto Cervo.

Avvistati in Sardegna (oltre alla sarda Elisabetta Canalis), anche George Clooney, Katy Perry, Zac Efron e Rihanna.