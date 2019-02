Dal nord al sud, ecco gli indirizzi più belli d'Italia (e poco lontano) per una spa romantica per due, in montagna, vista mare o in città

Tra idromassaggi, sauna e trattamenti, non c'è niente di meglio di una coccola di coppia in acqua.

Dalle spa in quota con vista montagne a quelle che affacciano sulle colline della Val d'Orcia o dell'Umbria, fino al sud, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Non solo biosaune, bagni turchi aromatizzati, piscine interne ed esterne bollenti, massaggi con oli e addirittura caviale e momenti di coppia tra candele e aromi: ci sono strutture che propongono anche degustazioni di tè e calici di vino per un cin-cin accompagnato da stuzzichini salati, cioccolate calde e dessert per due, pranzi in accappatoio e cene con vista.

Ecco quindi la nostra selezione di spa romanticissime dove trascorrere un weekend a due.

Spa vicino a Bolzano, Alto Adige

Excelsior Dolomites Life Resort (San Vigilio di Marebbe)

Nel paesino idilliaco di San Vigilio di Marebbe, incastonato nel parco protetto più grande dell'Alto Adige/Südtirol, quello di Fanes-Sennes-Braies, quest'hotel "sci ai piedi" che propone anche fantastiche escursioni in primavera e in estate, ha aperto una nuova sezione dedita al relax.

Uscite dalle vostre suite di design, accuratamente arredate, ed entrate nella Dolomites Sky Spa (ristervata agli adulti) con piscina infinity pool con vista mozzafiato, outdoor relax lounge con caminetto, ampia sauna panoramica, forest sauna a raggi infrarossi, terrazza Fanes, Dolomites indoor relax room, spa lounge e ovviamente cabine con trattamenti anche per la coppia.

Con vista è anche il ristorante, mentre se amate l'odore del pane non perdete il live-cooking per soddisfare anche le vostre papille gustative prima di un pasto gourmet.

Spa vicino a Bergamo, Lombardia

Royal Thai Spa del Cocca Resort (Sarnico)

Una notte o due di relax in questo resort esclusivo affacciato sulle sponde del lago d’Iseo, vi rimetteranno al mondo e vi faranno vivere una romanticissima esperienza di coppia.

"Thai Spa" non è un nome scelto a caso: qui, infatti, si possono scegliere tra massaggio thai tradizionalissimo, il thai oil, il foot massage e quelli a quattro mani con profumati fagottini alle erbe.

Dopo relax in mille metri quadrati, potrete abbandonarvi anche al piacere del luma massage: sì, un massaggio "di luce". Poi tornate a dormire per riposarvi e concludere al meglio la giornata.

Spa vicino a Brescia, Lombardia

Hotel Ocelle Thermae & Spa (Sirmione)

Affacciata sul lago di Garda, questa struttura a Sirmione propone rilassanti soggiorni con vista a 360 gradi sull'acqua.

Con biosauna, sauna finlandese, bagno di vapore, grotta del sale dell’Himalaya, idromassaggio, docce emozionali e cascata di ghiaccio è l'ideale per due o più giorni di totale relax.

In estate poi vale la pena non solo per le piscine a sfioro e per le acque termali, ma anche per la spiaggia privata.

I pacchetti di coppia prevedono percorsi personalizzati per due, massaggi con burri, oli e candele e bollicine e cioccolatini per fare cin-cin in camera.

Spa a Rimini, Emilia Romagna

Dolce Vita Spa al Grand Hotel Rimini

La vacanza a Rimini non è solo discoteche e mare. Ma anche tanto relax, grazie a spa come quella del Grand Hotel. Il pacchetto romantico prevede una cena preparata dallo chef Claudio Di Bernardo e una notte in una camera per due.

Nel pomeriggio, infatti, le coppie si saranno abbandonate ai piaceri di saune e idromassaggi nella spa Dolce Vita (aperta fino alle 23), prima di un candle massage di cinquanta minuti da fare insieme.

Spa vicino a Livorno, Toscana

Tombolo Talasso Resort (Marina di Castagneto Carducci)

Nella splendida cornice della campagna toscana di Bolgheri, vicino al mare, questa struttura propone romantici momenti per due.

Passeggiate in riva al mare (anche d'inverno) e poi immergetevi in una delle vasche d'acqua salata: un paradiso, insomma, per chi ama i trattamenti di talassoterapia.

Senza perdere la bellezza e l'atmosfera delle grotte, abbandonatevi ai piaceri di un massaggio, anche di coppia, per poi spostarvi al ristorante e gustare una romantica cena di quattro portate, accompagnate da prosecco.

Spa vicino a Siena, Toscana

Posta Marcucci (Bagno Vignoni)

Per Michil Costa, albergatore ladino che in Alta Badia gestisce anche l'hotel La Perla e il Berghotel, la struttura di Bagno Vignoni è un pezzo di cuore: nel cuore della Val d'Orcia, a due ore e mezza da Roma e a una da Siena, il Posta Marcucci propone rilassanti soggiorni grazie a vasche giganti, la cui acqua (35/38° e 28/32°) non viene filtrata per non modificarne gli equilibri, consolidate nel tempo.

Qui l'acqua, ricca di calcio, ferro e zinco, ha cominciato a sgorgare nel 1956 e oggi regala bagni di benessere e salute.

Dopo i trattamenti e prima di andare a dormire in una delle 36 camere, concedetevi anche una buona cena dai piatti tradizionali e curatissimi.

Oppure rimanete "a mollo" fino a mezzanotte, tra aperitivi in accappatoio e cieli stellati.

Spa vicino a Perugia, Umbria

Borgobrufa (Torgiano)

Tra le più belle e grandi spa dell'Umbria, Borgobrufa propone bagni in una piscina all'aperto riscaldata con vista sulle splendide colline di Assisi.

E poi saune, bagno turco, sala d'aspetto con frutta secca e tisane, trattamenti e massaggi anche per la coppia.

Si può anche salire a pranzo in accappatoio: i piatti del ristoranti sono tipici locali e ben eseguiti.

Per un week-end ancora più romantico, prenotare la suite con spa privata per provare l'ebbrezza di avere una piscina in camera.

Spa vicino a Siena, Toscana

Fonteverde (San Casciano dei Bagni)

Si dice che dalla vetrate di questo resort-spa si possa godere di uno dei tramonti più belli di tutta Italia.

E poi l’architettura settecentesca, l’elegante ristorante nel portico e le piscine termali con vista sulla Val d'Orcia saranno una vera e propria scoperta per gli innamorati che decideranno di trascorrere in questo luogo la loro fuga d’amore.

Oltre a piscina termale a 38 gradi con idromassaggio in cascata, percorso bioaquam con bagno di luce o etrusco con sauna, stufa e bagno turco, kneipp, ci sono massaggi, il centro fitness con personal trainer, le camere accuratamente arredate, un buon ristorante.

Spa a Roma, Lazio

Rome Cavalieri

La spa di questo hotel cinque stelle lusso propone addirittura trattamenti al caviale: perfetti, insomma, per dedicarsi esclusive coccole di coppia.

In alternativa scegliete tra diversi pacchetti: tra seducenti massaggi di coppia, idromassaggi e degustazioni di tè in accappatoio c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Per un'esperienza totale, poi cenate a La Pergola, sempre all'interno della struttura: ai fornelli c'è Heinz Beck ed è grazie a lui che il ristorante ad oggi ha tre stelle Michelin. I piatti? Ruotano attorno al contrasto tra sapori piccanti e dolci. Ma ci sono sempre anche i dessert del pastry chef Dario Nuti, i piatti dell'Uliveto e i cocktail del Tiepolo Lounge & Terrace.

Spa vicino a Brindisi, Puglia

Vair Spa di Borgo Egnazia (Savelletri di Fasano)

Percorsi di yoga, bellezza, forma, energia, detox e aromi si alternano a trattamenti e massaggi per tutti i gusti, fitwalking, stinnt e cioè stretching tra gli ulivi intorno a Borgo Egnazia, contro l'invecchiamento.

E non mancano idromassaggi, vapori e profumi per rendere quest'esperienza pugliese indimenticabile.

Il Borgo propone anche camere da letto ed esperienze gastronomiche, corsi e un ristorante dove assaporare il meglio della cucina locale e mediterranea. Perfetto per chi vive al sud, ma non solo.

Spa a Matera, Basilicata

Aquatio Cave Luxury Hotel & Spa

Nella Città dei Sassi, Capitale Europea della Cultura 2019, questa struttura propone rilassanti soggiorni in una spa realizzata proprio all'interno delle antiche cave. Un'esperienza totale che riporta con la mente a secoli addietro, pur con la tecnologia e le comodità dei nostri tempi.

La spa di quest'hotel dalle camere ben arredate si articola in cinquecento metri quadrati totalmente recuperati da ipogei risalenti al IX secolo.

Nel vano grotta più grande ora c'è una piscina a sfioro, mentre le vecchie cisterne sono state trasformate in docce emozionali e parte dei lettini è stata ricavata modellando ergonomicamente il tufo.

Tra spazi massaggio di coppia, hammam, saune, cabine estetiche e zone relax c'è solo l'imbarazzo della scelta. Per completare l'esperienza c'è anche un ristorante.

Spa vicino Innsbruck, Austria

Nidum Casual Luxury Hotel (Telfs)

A trenta chilometri da Innsbruck, in Austria, ecco un hotel con una sessantina di camere panoramiche e una spa-centro benessere totalmente in legno.

Rilassatevi, mentre ammirate le montagne, nelle due grandissime saune con vista o con quella esterna, unica nel suo genere, con un ponte sospeso.

Scoprite la leggerezza dei bagni di vapore caldo e regalatevi un massaggio rilassante mentre tutt'intorno regna il silenzio.

Se siete sportivi, infine, c'è anche una palestra, oltre a una piscina dove divertirsi anche d'estate a un ristorante dove scoprire la cucina locale rivisitata in chiave gourmet.

Spa a Chamonix-Mont-Blanc, Francia

QcTerme Chamonix-Mont Blanc

La maestosità del Monte Bianco è la cornice in cui si inserisce la spa a Chamonix, dove la natura è protagonista, per un imperdibile bagno immersi nella neve o nei prati, se si scelgono la primavera o l'estate.

Il centro benessere è organizzato su tremila metri quadrati, su cui sono disposte oltre trenta pratiche benessere - saune, bagni turchi, idromassaggi, getti di vapore e via dicendo, oltre a cabine per massaggi anche di coppia - a cui si aggiunge una splendida infinity pool che crea una sorta di continuità col laghetto alpino adiacente.

Una volta qui, alzate gli occhi: davanti a voi c'è il ghiacciaio dei Bossons. E non perdete un aperitivo in pieno stile montano!