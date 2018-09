Organizzare un addio al nubilato super è il primo compito delle amiche della sposa: da quello enogastronomico a quello in camper, 8 idee per tutti i gusti

L'addio al nubilato è prima di tutto un'occasione per passare del tempo con le proprie amiche.

Tra lavoro, fidanzati e vita quotidiana spesso diventa difficile riuscire a ritrovarsi tutte insieme, ma quando si tratta di festeggiare la sposa la situazione cambia.

Ecco perché vale la pena organizzarsi come si deve per riuscire a sfruttare l'occasione appieno.

Mettere insieme i gusti di tutti non è sempre facile, ecco perché abbiamo identificato 8 diversi scenari: identificate la personalità della sposa e scegliete quello che le si addice di più.

Il resto viene da sè.

Addio al nubilato in barca a vela

La stagione dei matrimoni va perlopiù da maggio a ottobre (tranne casi di temerari che scelgono l'inverno per convolare a nozze).

Questo significa poter sfruttare praticamente tutti i weekend tra la fine della primavera e l'inizio dell'autunno, quando le temperature sono favorevoli, per prendere il largo.

Per noleggiare una barca a vela basta andare su Sailsquare e definire la meta, con decine di skipper disposti a portarvi praticamente ovunque, dalla Liguria alle Eolie, dall'Elba alla Corsica e anche più lontano.

L’idea è quella di far incontrare skipper locali e utenti, un po’ come sulla terraferma hanno fatto Airbnb e BlaBlaCar.

Troverete itinerari già organizzati cui aggregarvi oppure potrete proporre il vostro e vedere se qualche skipper è disposto ad accompagnarvi.



Addio al nubilato sulle orme di film e serie tv

Se la sposa è fan di una serie o di un film in particolare, potete decidere di vedere i luoghi in cui sono state girate alcune delle scene più significative.

Siete cresciute con Harry Potter? Allora la vostra meta è Londra, partendo dal Binario 9 3/4 di Kings Cross, fino agli Studios della Warner Bros per passeggiare tra la Sala Comune e l'Aula di Pozioni, fino all'ufficio di Silente e al dormitorio dei Grifondoro.

Non potete vivere senza la nuova stagione di Game of Thrones? Avete l'imbarazzo della scelta, considerato che la serie è girata tra il Marocco, la Spagna, la Croazia e l'Irlanda del Nord.

Il Commissiario Montalbano? Prenotate un aereo diretto in Sicilia.

Addio al nubilato enogastronomico

Altolà alla dieta. Per un weekend non esistono freni né calorie e i percorsi che uniscono cultura e sapori di certo non mancano.

Se amate i vini vi suggeriamo due tappe, magari da valutare a seconda del periodo in cui riuscite a partire: le Langhe, da girare in lungo e in largo per i loro vigneti e le loro cantine; la Sicilia, per unire alla degustazione anche una vista mozzafiato sul mare al tramonto (le Cantine Florio a Marsala sono tra le più antiche e suggestive, vicino il porto di Marsala con vista sulle Isole Egadi).

Salumi e cucina casereccia sono gli ingredienti fondamentali di un percorso culinario in Emilia Romagna, tra Mortadella Bologna IGP, tortellini, cappellacci ferraresi o piadine allo squacquerone. Da smaltire in uno dei tanti locali della Riviera.

Insolito anche il percorso all'insegna della birra che potreste fare in Belgio. Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westvleteren e Westmalle sono sei delle dodici birre trappiste prodotte al mondo secondo precisi criteri da monaci cistercensi e che potrete provare tra una degustazione di cioccolato e una di formaggi.

Addio al nubilato in camper

Un viaggio in camper o in un furgoncino in pieno stile figlie dei fiori è un'esperienza che chiunque dovrebbe fare almeno una volta nella vita.

Yescapa, la piattaforma di camper e van sharing, arriva in soccorso per trovare il mezzo e la destinazione che fa per voi, mettendo in contatto i proprietari di camper e i viaggiatori desiderosi di partire per una vacanza on the road.

Alcune proposte? Un itinerario in Costa Azzurra, tra borghi pittoreschi, mare cristallino e nightlife, girovagando tra Montecarlo, Cannes o la piccola cittadina arroccata di Mentone.

Oppure un weekend all'insegna del romanticismo, partendo da Verona, città di Romeo e Giulietta, passando per Sirmione, sul Lago di Garda, definita da Catullo «la perla delle isole e delle penisole», fino alla magica Venezia e alla coloratissima Burano.





Addio al nubilato in un parco divertimenti

L'ideale per spose che non temono l'adrenalina.

I parchi divertimenti sono un modo bellissimo per tornare bambini e divertirsi insieme.

Se poi la rotta è Mirabilandia, il parco più esteso d’Italia con giochi da record, il weekend può contenere anche una cena nella bellissima Cesenatico, qualche ora di relax (stagione permettendo) sulle spiaggie della Riviera Romagnola, una serata tra Rimini e Riccione, una gita culturale a Ravenna.

Tra le attrazioni imperdibili del parco, Katun, l'inverted coaster n.1 in Europa, che con le gambe nel vuoto corre a 110 km orari per 1200 metri (e con un salto di 50 metri), e iSpeed, il launched coaster a lancio magnetico più alto e veloce d’Italia, con un’accelerazione da 0 a 100 km in 2,2 secondi, 55 metri di altezza e velocità massima di 120 km/h.

Non dimenticate una foto in stile Coachella, davanti alla ruota panoramica alta 90 metri e illuminata da 50mila lampadine.

Una volta in cima si gode una vista a 360 gradi, dagli Appennini al Mare Adriatico, fino a San Marino.

Addio al nubilato imparando qualcosa

Uno degli ingredienti fondamentali di un addio al nubilato ben riuscito è la risata. Non basta rilassarsi o semplicemente divertirsi: per rendere memorabile il weekend bisogna ridere di gusto tutte insieme come accadeva quando eravate ragazzine.

Tra le destinazioni proposte da momondo, piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel, due ci hanno colpito per la loro capacità di unire utile e dilettevole.

Siviglia vi conquisterà per la sua vivacità, per la bellezza architettonica e per il cibo. Ma c'è di più, perché se vi recate nel quartiere della Macarena potrete iscrivervi ai corsi intensivi di Taller Flamenco, che si tengono nel weekend, per imparare tra nacchere e gonnellone i movimenti sensuali dell'antica danza spagnola.

Diverso è il clima a Parigi, la città dell'amore per antonomasia, che può essere vista sotto un'altra luce se vissuta con le amiche.

Al Paradis Latin, per esempio, una volta al mese ballerine professioniste tengono un laboratorio di cancan, con la possibilità di prenotare il proprio workshop di gruppo e di esibirsi sul palco alla fine.

Addio al nubilato a contatto con la natura

Un weekend circondati dal verde, da dedicare a lunghe passeggiate o a giri in bicicletta di gruppo tra un sentiero fra i boschi e un tuffo nel fiume.

E per concludere, perché no, anche un aperitivo in spa, coccolati da idromassaggi e saune per rinvigorire i muscoli.

In Val di Fassa tutto questo è possibile. Potrete ammirare le cime, dal Sella, al Sassolungo, alla Marmolada, usufruendo degli impianti attivi tutto l'anno.

Oppure rimanere a valle e approfittare dei tanti noleggi che propongono le biciclette eBosch a pedalata assistita, che vi aiuteranno nelle salite, senza togliervi il gusto di pedalare a dovere.

E sempre in Val di Fassa si trovano le QCTerme Dolomiti, tra le ultime arrivate, dove potrete ricaricare non solo le biciclette, ma anche le vostre membra.

Se il sogno della vostra vita (o di quello della sposa) è sentirvi delle dee, allora la meta prediletta è il Monte Olimpo, quello sulla cui cima vivevano, secondo credenza, le divinità greche.

Si tratta del più alto massiccio della Grecia. Per raggiungere Mitikas, la cima perennemente avvolta dalle nubi, è necessaria un’escursione di circa due giorni.

Inoltre, pernottando in un rifugio, oltre a riprendere fiato si avrà l’occasione di conoscere e intrattenersi con altri escursionisti provenienti dai luoghi più disparati del pianeta.

Il periodo consigliato per l'impresa è quello che va da maggio a settembre.









Addio al nubilato sportivo

Se la sposa si presta alle esperienze memorabili, l'idea giusta potrebbe essere un addio al nubilato all'insegna dell'avventura. Non tutti sanno che la Basilicata è una delle regioni che si presta perfettamente alla causa.

Pietrapersosa e Castelmezzano vi stupiranno per le loro abitazioni incastonate tra le rocce e per i loro prodotti locali, ma soprattutto per la possibilità di farvi volare.



Al di sopra delle Dolomiti Lucane infatti un cavo d’acciaio sospeso tra le vette dei due paesi permette di vivere un’emozione unica con il Volo dell’Angelo, che consente due alternative: la prima con un dislivello di 118 m che permette di raggiungere una velocità massima di 110 km/h, la seconda di 130 m, per volare a 120 Km/h su una distanza di 1452 metri.



Se non bastasse, sul fiume Lao potrete darvi agli sport estremi come il rafting o il canyoning.

Anche la Croazia è ricca di alternative per provare a fare rafting, specie a Sud, dove il fiume Cetina, con i suoi canyon, le grotte, le cascate e le piscine naturali è diventata una delle mete predilette dagli amanti dell'adrenalina.