Dal mare al deserto, passando per sentieri aridi e città, ecco dove trascorrere Capodanno al caldo e iniziare il 2019 senza brividi di freddo

Per un San Silvestro sulla neve c'è solo l'imbarazzo della scelta: d'altronde la geografia dell'Italia ci facilita le cose, no? Più complicato, invece, è decidere dove salutare l'anno vecchio e presentarsi a quello nuovo in una località calda.

Per questo eccovi una lista di cinque destinazioni: gli amanti del deserto possono scoprire il sultanato dell'Oman, mentre chi preferisce andare "sul classico" può optare per Dubai, che non delude mai.

Ci sono poi le temperature piacevolmente tiepide della selvaggia Madeira, isola portoghese dalla natura rigogliosa, le terre aspre di Lanzarote, una delle isole Canarie e le tradizioni di Cuba, per chi ha a disposizione una decina di giorni.

Sempre utili, infine, sono i consigli per non spendere una fortuna a Capodanno.

1. Oman

Tra deserto, oasi e resort da urlo, il sultanato dell'Oman è una meta alternativa ad Abu Dhabi e a Dubai.

Ma il volo (con Emirates, Etihad Airways, Oman Air, Qatar Airways o Turkish Airlines) non è troppo lungo e con un po' di spirito d'avventura vale la pena partire anche per un week-end lungo.

Le spiagge? Paradisiache.

(credit: Vivi Oman)

2. Lanzarote

In poche ore di viaggio si arriva a Lanzarote, una delle isole Canarie e sicuramente la più selvaggia.

A tratti sembrerà di trovarvi nel deserto, in altri punti sulla luna, grazie a colori scuri e a terreni aridi e dall'aspetto vulcanico.

Perdetevi nel Jardin de Cactus, scoprite il Jameo del Agua, il Mirador del Rio, che è anche il punto più panoramico dell'isola.

(credit: Turismo Lanzarote)

3. Madeira

L'isola portoghese è anche detta "l'isola dove è sempre primavera".

E questo significa giornate piacevoli e tanta natura, coste e strapiombo.

L'oceano non è il massimo per fare il bagno e forse in acqua riuscirete a mettere solo i piedi: il termometro, tra dicembre e gennaio, segnerà una temperatura massima di venti gradi.

4. Dubai

Capodanno a Dubai è un evergreen.

Fuochi d'artificio spettacolari si ammirano da ristoranti panoramici e spiagge: sì, di giorno potete anche fare il bagno, dato che la massima arriva anche a trenta gradi.

5. Cuba



Se avete almeno 12 giorni a disposizione, prendete un volo alla volta di Cuba.

Passate qualche giorno in un resort a rilassarvi, ma il resto del soggiorno trascorretelo a contatto con la popolazione locale, scoprendo l'Havana e le bellezze naturalistiche, gastronomiche e culturali dell'isola.

(credit: CubaTravel)