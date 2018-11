Dal caldo di Miami e della Thailandia alla neve italiana, passando per Spagna e città del Nord: 6 mete per 6 diversi (ma bellissimi) Capodanno da single

Il Capodanno da single smette di essere divertente man mano che si diventa grandi e la maggior parte degli amici si presenta al cenone con fidanzati, mariti e neonati e l'unico papabile per il bacio di mezzanotte resta il cagnolino della padrona di casa.

La soluzione però c'è e si chiama: radunare gli altri single del gruppo e organizzarsi per un viaggio senza vincoli matrimoniali e orari (neonatali) da rispettare.

Ecco quindi qualche spunto per tutti i gusti: da Bardonecchia se amate la neve, che per i festeggiamenti dell'anno nuovo pullula di giovani, a Madrid o Riga se avete voglia di scoprire una città nuova e adorate i festeggiamenti in piazza, passando per i party in spiaggia della Thailandia e quelli in yacht di Miami.

1. Thailandia, per chi ama il mare e le feste

Belle spiagge, cibo asiatico, balli all night long e la bellezza e i profumi di Bangkok sono l'ideale per trascorrere il Capodanno.

Scegliete di fare un viaggio con lo zaino in spalla, esplorate il Paese, informatevi sulle migliori feste a cui prendere parte per brindare al nuovo anno e dormire in uno dei tanti ostelli di Hostelworld per fare nuove amicizie.

(Photo by Joao Tzanno on Unsplash)

2. Riga, per chi ama il freddo e l'Art Nouveau

Ogni anno, nella piazza davanti al Duomo, si festeggia Capodanno tutti insieme: lo spettacolo inizia alle 21 con musica di gruppi lettoni e internazionali, per terminare intorno alle 3 di notte.

Quale migliore occasione per conoscere persone nuove? Poi, per arrivare fino all'alba, scegliete uno dei tantissimi locali.

(Photo by Gilly on Unsplash)

3. Miami, per le feste in yacht e i fuochi d'artificio in spiaggia

Capodanno in Florida significa caldo, sole, beach volley e feste in rooftop da urlo (in particolare quelli tra i tetti degli hotel).

Non perdete lo spettacolo dei fuochi d'artificio a South Beach, le danze al The Dream Hotel o i party in yacth.

(Photo by Ed Derrico on Unsplash)

4. Bardonecchia, per gli amanti dello sci e dello snowboard

A un'ora da Torino, Bardonecchia durante l'inverno si riempie di gruppi di ragazzi appassionati di rosse e tavole.

Tra après-ski e divertimenti serali, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Se siete in tanti, affittate un appartamento per risparmiare.

In alternativa, se avete dai 18 ai 30 anni, unitevi a viaggi-evento come quelli di Wave, che ogni anno cambia destinazioni: quale miglior modo per stringere nuove amicizie?

(Photo by Emma Paillex on Unsplash)

5. Madrid, tra tapas, churros e movida

Se amate la cultura e pensate che Capodanno possa essere l'occasione giusta per una visita culturale, scoprite la Capitale spagnola, che tra tapas, churros da immergere nella cioccolata calda e jamon serrano vi riserverà grandi sorprese.

La notte del 31? Dopo una cena tipica, trascorretela in uno dei tanti locali della città a scatenarvi in pieno stile spagnolo.

(Photo by Florian Wehde on Unsplash)

6. Göteborg, per un Capodanno tranquillo tra musica e buon cibo svedese

Graziosa città svedese sulla costa che propone un Capodanno tranquillo a poca distanza da isolotti ma anche da Stoccolma.

Al nuovo anno si brinda con feste sobrie e buon cibo, direttamente in hotel (famoso quello del Radisson Blu), club e ristoranti, tra musica dal vivo e avanguardistica svedese.

Ci si arriva anche con Norwegian, che d'inverno fa uno scalo.

(credits: Per Pixel Petersson)