Dalle mete poco gettonate alle partenze di gruppo, ecco cinque consigli utili per risparmiare a Capodanno andando in vacanza in posti bellissimi

«L'anno prossimo faccio un bel viaggio, non si discute!».

Non dite che nessuno di voi l'ha mai detto mentre era indaffarato tra i preparativi di qualche Capodanno in cui l'idea era quella di partire - come tutti gli anni, d'altronde - ma poi l'inverno è arrivato tra capo e collo e in un batter d'occhio era già troppo tardi per decidere dove trascorrere San Silvestro senza spendere una fortuna, già che prenotare treni e aerei, hotel e destreggiarsi tra ristoranti, attrazioni e quant'altro era diventato proibitivo.



Dalle partenze di gruppo all'atterraggio in aeroporti secondari, fino a mete poco gettonate ma altrettanto bellissime, ecco una lista di cinque consigli utili per provare a risparmiare: così, se anche quest'anno sarete in ritardo, di certo non avrete più scuse.

(Continua dopo la foto)

1. Partite il 31 stesso

Sicuramente prendere confidenza col posto prima di festeggiare Capodanno renderebbe tutto più comodo, ma basta organizzarsi prenotando dall’Italia un buon ristorante per il cenone e il gioco è fatto.

Una volta arrivati in aeroporto, dovrete solo correre in hotel a cambiarsi e dirigervi al locale.

(Photo by Element5 Digital on Unsplash)

2. Atterrate in aeroporti secondari

Se, per esempio la vostra meta è Amsterdam, scegliete di atterrare all’aeroporto di Eindhoven, servito da una low cost come Ryanair, per poi giungere nella Capitale in un’ora.

Arrivando direttamente all’aeroporto di Schipol, infatti, spendereste molto di più: questo, il più delle volte, vale per tutte le maggiori città.

Se il vostro scopo è quello di risparmiare, ma non volete rinunciare a una Capitale, prediligete aeroporti secondari.

(Photo by Jason Leung on Unsplash)

3. Evitate le grandi Capitali

Spendere poco per trascorrere il Capodanno a New York, Berlino, Londra, Amsterdam o Parigi è impossibile e non ci sono consigli che tengano, se non quello di prenotare mesi e mesi prima, godendo di sostanziosi sconti.

Scegliete, piuttosto, mete poco gettonate.

Oppure, se decidete di rimanere in Italia, posticini intimi ma di grande atmosfera, dalle campagne umbre a Montepulciano in Toscana, per esempio.

(Photo by Luca Micheli on Unsplash)

4. Prediligete le mete dell’est Europa

È risaputo che le mete dell’est Europa le più economiche: Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria propongono posti affascinantissimi.

E anche se i voli, a ridosso di dicembre, non dovessero essere poi tanto economici, non disperate: gli hotel, così come anche i ristoranti, hanno un costo sicuramente inferiore rispetto ad altri Paesi d’Europa.

(Photo by Borislav Zlatkov on Unsplash)

5. Partite in gruppo

Più siete e più risparmierete, se partirete in gruppo.

Se siete un “gruppone”, chiedete direttamente alla compagnia aerea: se viaggiate in più di 15 persone, solitamente, ci sono delle riduzioni.

Stesso discorso, a partire da 10 persone, per Trenitalia e Italo.

Se, invece, viaggiate in macchina, basterà dividersi la benzina e il costo del casello.

(Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash)