Dai paradisi tropicali alla montagna, passando per la città, ecco 5 posti dove andare a Capodanno con le amiche (in base alle amiche che avete)

Dimmi che gruppo hai e ti dirò dove andare a Capodanno. Basta guardare le proprie amiche e capire cosa vi accomuna per trovare in pochi minuti la meta ideale per trascorrere Capodanno insieme.

Se volete rimanere in Italia e amate abiti lunghi e luccicanti, scegliete Venezia, i suoi hotel di lusso, le feste in barca e i casinò, oppure fuggite in un atollo o in una villa gigante con piscina a sfioro nella Polinesia Francese.

Se siete fatte per l'avventura, volate in Lapponia per un doppio-Capodanno tra Norvegia e Svezia, magari metre aspettate di vedere l'aurora boreale, oppure salite su un treno per provare ogni giorno un comprensorio sciistico diverso nel canton Vallese, in Svizzera, a due ore da Milano.

Infine, per il gruppo di amiche che vogliono rilassarsi, ecco le terme in Slovenia o il Marocco, dove scoprire gli autentici sapori della cucina etnica, tra un hammam e un po' di shopping alla Medina.

Leggete qui e mettete ai voti.

1. Lapponia svedese, il doppio Capodanno per le amiche avventurose

Se freddo e ghiaccio non vi spaventano e quel che cercate è avventura e adrenalina, fate incetta di maglioni e giacconi ultra termici e partite per la Lapponia, dove con un po' di fortuna vedrete anche l'aurora boreale.

A proposito: ecco qui alcuni consigli per vederla senza spendere una fortuna, ma ricordatevi di non avventurarvi mai da sole, sempre con un gruppo organizzato o con una guida esperta del posto.

Le Vie del Nord, per esempio, propone di festeggiare un doppio-capodanno: si partire da Haparanda, per poi fare gite in motoslitta attraverso le foreste con una visita ai Sami e con loro provare a guidare la slitta trainata dalle renne.

Dopo aver brindato all'anno nuovo nella parte svedese, si passa il confine e si festeggia di nuovo in Finlandia: d'altronde c'è il fuso orario di un'ora.

2. Canton Vallese, per le amiche sportive che amano sciare

Da Milano basta prendere il treno diretto che porta nel Canton Vallese (il più vicino all'Italia) e in appena due ore si è circondati da diversi impianti di risalita.

A Nendaz potrete sbizzarrirvi su 412 chilometri di piste, a Dents Du Midi - Portes du Soleil su ben 650.

L'hotel Nendaz 4 Vallées Spa è separato dalle piste da... un ascensore e affacciato sulle montagne.

C'è anche una rilassante spa con cucina a sfioro e un ristorante tipico dove mangiare prodotti tipici e bere vino locale per brindare all'anno nuovo.

3. Venezia, per le festaiole e le amanti di shopping e lustrini

Venezia a Capodanno significa eccessi di stile, lustrini, paillettes, abiti eleganti, cene da urlo in ristoranti gourmet.

L'hotel Saturnia & International e il Ca' Pisani Design hotel (quest'ultimo soprattutto se si ha un amico a quattro zampe al seguito) sono perfetti come punti di partenza.

Poi, per la notte più luccicante dell'anno, scegliete un ristorante, magari stellato, per poi festeggiare tra feste in barca e scommesse (con parsimonia!) al casinò.

4. Marrakech, per le amiche che vogliono rilassarsi e scoprire i sapori etnici

Scegliere un riad bellissimo, da La Mamounia al Ryad Dyor, passando per il Dar Darma (la zuppa harira è uno dei cavalli di battaglia della cuoca, Maria): qui, oltre a rilassarvi tra rooftop da urlo, piscine e tanti servizi, potrete scoprire i veri sapori tipici della cucina marocchina grazie a ristoranti d'alta qualità.



Dopo un giro nella Medina, concedetevi un po' di relax in hammam, per poi sedervi tra tajine e spezie per celebrare il nuovo anno.

Marrakech è anche una meta perfetta per un addio al nubilato.

5. Polinesia Francese, per le amanti del sole, del mare e dei paradisi lontani

Se vi mancano il mare, le onde e il caldo, prendete un volo e trascorrete Capodanno al sole, brindando al nuovo anno in spiaggia, coi piedi nella sabbia e mangiando specialità di pesce.

Tra tartarughe e acqua cristallina, ritagliatevi del tempo per aggiornarvi sulle vostre vite e staccare dal caos cittadino.

Al The Brando, a Tetiaroa, potete affittare ville anche con tre camere da letto, se siete in gruppo.

In alternativa ci sono gli atolli InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, del Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa, del Sofitel Moorea la Ora Beach Resort o del Le Taha'a Island Resort & Spa.

6. Rimske, in Slovenia, per il gruppo che vuole rilassarsi a due passi dall'Italia

Nel cuore della Slovenia e quindi vicinissimo all'Italia (ma anche a metà strada tra Lubiana e Maribor) le terme Rimske mettono d'accordo amanti della natura, chi ama la storia - a venti minuti, a Celje, c'è una necropoli romana - ma soprattutto chi è in cerca di sano relax.

Al resort Rismke Terme ci sono pacchetti appositi per le amiche.