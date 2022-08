Dagli agriturismi immersi nella natura ai prodotti a KM zero, fino alla ristorazione sostenibile: ecco le 5 tendenze green per una vacanza sostenibile

Sempre più italiani guardano alla sostenibilità anche in vacanza.

D'altronde, con la crisi climatica che continua ad avanzare, sostenibilità è diventata una parola d'ordine in qualsiasi contesto di vita.

È quanto emerge anche dall’analisi condotta da EY Future Travel Behaviours, secondo cui il 74% degli italiani sceglie le proprie vacanze prestando attenzione all’impatto ambientale.

Ma vacanza sostenibile non significa solo scegliere hotel che riducono il lavaggio degli asciugamani, bensì fare scelte pensate volte alla protezione dell'ambiente naturale e alla conservazione delle risorse, con e un impatto positivo sulle comunità locali.

Proprio con l’obiettivo di guidare gli italiani verso una vacanza all’insegna della sostenibilità, SumUp, fintech leader nel settore delle soluzioni digitali e cashless per le piccole imprese, ha individuato 5 tendenze green che saranno protagoniste dell’estate 2022.

Dagli agriturismi immersi nella natura alla scelta di prodotti a chilometro zero, dal second hand alla bio cosmesi, fino alla ristorazione sostenibile.

5 cose da fare per rendere una vacanza eco-sostenibile

1. Scegliere prodotti a chilometro zero: più qualità, meno sprechi

Optare per prodotti alimentari sostenibili è una tendenza sempre più diffusa tra gli italiani.

Secondo un’indagine condotta da Pulsee Luce & Gas Index in collaborazione con Nielsen, il 44% degli italiani acquista prodotti “a chilometro zero”, il 51% è attento a comprare alimenti da filiera controllata, mentre l’83% sceglie frutta e verdura di stagione.

I vantaggi di acquistare prodotti a KM zero, in particolare, sono numerosi sia per la salute che per l’ambiente. Dalla freschezza e la stagionalità dei prodotti all’assenza di costi di spedizione e trasporto, fino alla possibilità di abbattere inquinamento e sprechi, riducendo l’utilizzo di carburanti, imballaggi e prodotti chimici.

2. Oprare per vacanze in agriturismo, tra relax e natura

Voglia di contatto con la natura, enogastronomia e bisogno di relax. Sono queste le principali motivazioni che portano gli italiani a voler trascorrere le vacanze in agriturismo: la meta preferita per l’estate 2022.

Secondo Coldiretti-Noto Sondaggi, oltre 7 italiani su 10 (72%), sceglieranno proprio gli agriturismi come luogo in cui trascorrere le prossime vacanze estive. L’obiettivo è quello di allontanarsi dalla vita frenetica della città e approfittare di una parentesi di relax, godersi le diverse specialità culinarie e praticare attività sportiva.

3. Provare la ristorazione green: prodotti biologici, locali e stagionali

Il settore della ristorazione ha fatto della cucina sostenibile un vero e proprio trend, andando incontro alle esigenze di sempre più consumatori.

L’utilizzo di prodotti provenienti da agricoltura organica e biologica unito alla trasparenza del menù, dei prodotti utilizzati e della preparazione degli alimenti sono alla base di una ristorazione che punta a definirsi green.

Altro aspetto fondamentale è la capacità di offrire il meglio della biodiversità locale e dei prodotti tipici, adattando le proposte in base alle stagioni e garantendo alimenti sempre freschi, oltre all’impegno nel trovare produttori locali fidati e favorire le coltivazioni del territorio, dalle fattorie agli orti privati.

4. Portare con sé bio cosmesi, amica di salute e ambiente

Sempre più italiani scelgono la sostenibilità anche quando si tratta di cura della pelle. Il valore del fatturato generato dai cosmetici a connotazione naturale e sostenibile in Italia è superiore ai 1.800 milioni di euro, equivalente a più del 16% del totale dell’industria cosmetica.

Per una skincare naturale e sostenibile, in particolare, è bene stare alla larga da prodotti che contengono sostanze chimiche come petrolati, parabeni e siliconi, dannosi sia per la salute che per l’ambiente.

I cosmetici eco-bio, al contrario, si contraddistinguono per un’alta concentrazione di principi attivi estratti dalle piante e di elementi presenti in natura, l’utilizzo dei quali, oltre ad aiutare il pianeta, evita di soffocare la pelle, creare irritazioni o causare altre problematiche.

5. Anche in vacanza scegliere il second hand: l’alternativa sostenibile al fast fashion

L'industria del fast fashion è una delle più inquinanti al mondo.

A livello globale ogni anno vengono prodotte circa 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili. L’alternativa sostenibile e sempre più diffusa per far fronte a questa problematica è il second hand, che sta crescendo a un ritmo undici volte più veloce rispetto alla vendita al dettaglio tradizionale.

Secondo alcune analisi, arriverà a valere 84 miliardi di dollari entro il 2030