L’organismo si adatta, e l'unico segreto di bellezza che funziona davvero consiste nel modificare frequentemente il proprio stile di vita. Ecco come

Il segreto di bellezza definitivo esiste e vi consentirà non solo di dimagrire, essere toniche e avere una pelle perfetta, ma anche di esserlo a lungo. Per tutta la vita se sarete bravi a metterlo in pratica.

Qual è? Variare.

Tutto. Dall’alimentazione all’attività fisica passando per la beauty routine, ciò che bisogna combattere è la routine, la nemica numero uno del nostro aspetto e della nostra salute.

Ecco dunque come modificare il vostro stile di vita con costanza per assicurarvi un benessere a 360 gradi.

Il segreto di bellezza definitivo? Variare. Ecco come

(Continua dopo la foto)

Perché il segreto di bellezza è cambiare routine: l’organismo si adatta

Il corpo umano si adatta a tutto, questa è la sua specialità.

A dircelo è l’evoluzione: se siamo qui dopo tutti questi millenni, è perché ci hanno dotato di un organismo adattabile, mutevole e favorevole alla metamorfosi.

Il problema però sta in un altro aspetto dell’evoluzione: l’uomo per natura non dovrebbe avere il frigorifero perennemente pieno e la crema preferita, sempre quella, nel beauty-case. Perché la natura crede ancora che l’uomo debba adattarsi di giorno in giorno a nuove situazioni, tenendo testa a insidie, a mutamenti climatici e a virus.

Comunque l’assunto è che il corpo si adatta, il che è un bene. Ma poi si adagia, il che è un male. Vediamo perché.

Perché la soluzione è variare

Modificare il proprio stile di vita, spezzando la catena della routine e creando un nuovo protocollo sarà un vero segreto di bellezza a tutti i livelli.

Da ciò che mettiamo nel piatto a quello che facciamo in palestra fino ai prodotti che inseriamo nella trousse del trucco, la risposta esatta alla domanda “come riattivo il metabolismo?” è: variare. Il più possibile e il più frequente possibile, anche.

Quando l’organismo si trova di fronte a qualcosa che percepisce come uno “shock”, infatti, trova la forza di riattivarsi immediatamente, per riadattarsi al meglio alla nuova situazione.

È lo schema evolutivo, quello che negli ultimi secoli stiamo coltivando meno ma che dovremmo invece sempre continuare a sviluppare.

Da quello shock che traumatizza l’organismo emerge infatti un qualcosa di estremamente positivo: il corpo si risetta.

E subito assorbirà in maniera ottimale tutto ciò che gli serve per tornare a funzionare perfettamente. Calorie, principi attivi di creme e sieri, nutrienti.

Il segreto di bellezza: mantenere varia l'alimentazione per mantenere attivo il metabolismo

Il metabolismo non detta le regole solo di dimagrimento, silhouette e tonicità muscolare, ma anche di bellezza epidermica, perché esiste pure il metabolismo della pelle.

** Cheat meal: perché è fondamentale sgarrare alla dieta un giorno a settimana **

A livello pratico, cambiare dieta di frequente accelera il metabolismo e fa bene alla salute.

Non mangiate sempre le stesse cose, ad esempio per colazione: la tendenza è quella di cibarsi più o meno dello stesso snack, dal muesli alla brioche, ma si dovrebbe variare il più possibile.

** Cosa mangiare a colazione per dimagrire **

Anche a pranzo e a cena, per introdurre una varietà notevole di nutrienti, vitamine e anche di gusti.

Per non fare rallentare mai il metabolismo basale, poi, un protocollo alimentare molto gettonato ultimamente è quello del digiuno intermittente: non si mangia nulla per circa 16 ore, e si concentra l'assunzione di cibo solo in 8 ore al giorno (saltando la colazione o la cena).

** Digiuno intermittente: cos'è, come funziona, quali sono rischi e benefici **

Posto che non è una dieta adatta a tutti (parlate sempre al vostro medico quando volete intraprendere una dieta) tenere l’apparato gastrico e digerente a risposo allungando il digiuno notturno di qualche ora è un modo per favorire l’autoguarigione di eventuali cellule danneggiate e il rinnovamento cellulare in generale.

Quando lo sport va in stallo

Se state cercando di dimagrire, seguite una dieta ipocalorica e le abbinate tanto sport, è probabile che il metabolismo finisca per rallentare.

L’organismo infatti a corto di calorie correrà ai ripari, riducendo al minimo lo spreco energetico (e abbassando il metabolismo basale, ovvero il numero di calorie che utilizziamo quotidianamente per "sopravvivere" a prescindere dall'attività fisica che facciamo).

Inoltre i muscoli hanno una memoria tale per cui la stessa quantità (e lo stesso tipo) di sport condotto ogni giorno diventerà un automatismo. Perché quella routine è diventata (appunto) la normalità, pure per i muscoli.

Per evitare di rallentare il metabolismo basale, dunque, il primo consiglio da seguire è quello di alternare il tipo di attività che praticate, mettendo in calendario (per esempio) una sessione di corsa, una di rinforzo muscolare e una lezione di pilates (o un'ora di tennis).

Cambiare discipline, diminuire e poi aumentare il tempo che dedichiamo settimanalmente all’attività fisica e ogni sei mesi concedersi una pausa di una o due settimane è il modo migliore per tenere il corpo allenato e il metabolismo attivo.

La pelle si abitua alla stessa crema

Vi capita di notare che la stessa crema che usate da sempre non sortisce più l’effetto wow degli inizi? Non è solo perché siete invecchiate.

Questo è un classico esempio di metabolismo della pelle rallentato.

Anche il derma infatti ha un sistema metabolico che lo regola.

E se usate sempre gli stessi prodotti, la pelle si abituerà e non reagirà più come dovrebbe ai soliti principi attivi.

Dalla crema idratante per il giorno al siero, dalla maschera purificante al contorno occhi fino ad arrivare a fondotinta, cipria e make-up in generale, tutti i protagonisti del nostro beauty perdono di efficacia quando diventano routine.

E dunque andrebbero cambiati con regolarità, almeno temporaneamente.

Dopo un periodo, potrete tranquillamente tornare ai prodotti di prima, ciclicamente.

Variate ogni tot creme, tonici, maschere e cosmetici, puntando su altri principi attivi perché anche il metabolismo della pelle si adatta a quelli a cui è abituata.

La vostra pelle ringiovanirà a vista d’occhio.