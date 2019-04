Dal biglietto d’auguri che suona Happy Birthday no stop alla carta regalo con la foto del festeggiato: 10 idee regalo divertenti e originali per lui e lei

Volete che il vostro amico/a, fidanzato/a, cugino/a si ricordi di voi e del regalo che gli avete fatto per il compleanno per sempre, o per lo meno fino al momento in cui dovrà contraccambiare per festeggiare voi?

Ecco 10 idee regalo a dir poco geniali, divertenti, pazze e pazzesche da copiare o da cui prendere spunto.

Il biglietto d’auguri che continua a suonare Happy Birthday

Il biglietto d’auguri che continua a suonare Happy Birthday no stop fino a quando il festeggiato non lo spaccherà snervato è una delle idee regalo più geniali di sempre.

Prezzo: 16,95 euro su troppotogo.it

L’adesivo per auto che raffigura la Regina

Un regalo che farà impazzire i fan sfegatati della Regina Elisabetta è la decalcomania da automobile che la raffigura, per simulare di averla a bordo.

Altro che cartello “Bimbo a bordo”! La produce Thumbs Up.

Prezzo: 12,54 euro su amazon.it

Marmellata di birra

Per l’amico fanatico di feste della birra, Oktoberfest o anche solo pub sotto casa, la marmellata di birra è il top.

E magari sarà l’antidoto all’hangover della domenica mattina, chissà…

Prezzo: 12,95 euro su troppotogo.it

Il distributore di fazzoletti Moai

All’amico che va pazzo per i posti esotici tipo l’Isola di Pasqua, il distributore di fazzoletti a forma di statua Moai farà sicuramente starnutire dal ridere!

Prezzo: 29,95 euro su troppotogo.it

Pantofole a forma di pane

Non saranno fragranti come pagnotte appena sfornate ma di certo la sensazione da comfort (food) è assicurata: le ciabatte a forma di pagnotte sono originali e divertentissime.

Adatte anche a chi è intollerante al glutine.

Prezzo: 24,95 euro su troppotogo.it

Carta igienica con QR Code

Rotoli di carta igienica con stampati QR Code da fotografare con lo smartphone per godersi divertenti video, selezionati appositamente per la pausa bathroom.

Per amici geek nel midollo!

Prezzo: 12,95 euro su troppotogo.it

Caramelle al gusto cocktail

Un pensierino dolce e assieme inebriante? Le caramelle al gusto cocktail di Eat Your Drink.

Un vasto assortimento di mojito, spritz e gin lemon da gustare in formato gommoso.

Prezzo: 17,99 euro su firebox.com

Carta da regalo personalizzata

Per un regalo di compleanno davvero speciale non tanto per il contenuto ma per la forma, optate per la Face Wrap, la carta da pacco che si può personalizzare con la foto del festeggiato.

L’effetto sarà esilarante al 100%!

Prezzo: 16,99 euro su firebox.com

Poster 100 posti da vedere nella vita

Il poster con 100 caselle da aprire in stile calendario dell’avvento con altrettanti posti da visitare almeno una volta nella vita è il regalo perfetto per l’amica globe-trotter o per l’amico “malato” di wanderlast, ossia la mania di viaggiare.

Prezzo: 24,95 euro su troppotogo.it

Porta-uovo Egg of Thrones

Al ragazzo che vi piace fanatico di Game of Thrones che non parla mai d’altro ma non parla mai con voi, regalate il porta-uovo a tema.

Romperete il ghiaccio ma non le uova nel paniere, anzi…

Prezzo: 12,90 euro si dottorgadget.it