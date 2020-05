La festa della mamma quest'anno per molti sarà a distanza, ma chi l'ha detto che non si possa festeggiare anche così? Ecco 7 idee per farlo

La festa della mamma quest'anno vale doppio, perché mai come quest'anno ci siamo resi conto di quanto, anche da adulti, possa pesarci restare forzatamente lontani dalla mamma.

Ecco perché vale la pena festeggiarla (più del solito).

Se non potete farlo di persona, nonostante la mamma sia per definizione il congiunto numero uno, abbiamo pensato a tanti modi per farla felice anche a distanza (di sicurezza).

7 idee per una Festa della mamma memorabile

Mandatele una torta a domicilio

Ci sono tanti servizi che preparano e portano a domicilio i dolci, attivi in tutta Italia con una rete di pasticcerie dislocate nelle varie città.

Bisogna però assicurarsi che la tal torta che compare "in vetrina" sul sito web sia disponibile: dato che tanti esercizi hanno chiuso, contattate il servizio clienti via telefono o via mail per assicurarvi che ciò che desiderate sia possibile da recapitare.

Tra i servizi di cake delivery c’è Torta i cui pasticceri associati garantiscono il servizio di consegna a casa in poche ore dall’ordine online, in tutta Italia e addirittura nel mondo (e consegnato anche la domenica).

PrimoTaglio è invece disponibile solo sul territorio nazionale e porterà a casa vostra la cake del cuore tra le 24 e le 48 ore dall’ordine. Verificate però con il servizio clienti, dato il periodo difficile: basta chiedere all'operatore in chat le tempistiche dando il vostro indirizzo e saprete quando vi arriverà la torta.

Altrimenti c’è sempre JustEat, il servizio di consegna a domicilio di food in generale che ha un’intera sezione dedicata ai dolci.

Potete anche farla voi e spedirgliela a casa con un fattorino

Potete farlo solo se siete nella stessa città.

Con le consegne espresse di Glovo, per esempio, un fattorino verrà a ritirare i vostri pacchi nel giro di poche decine di minuti e li porterà all'indirizzo da voi indicato. Scrivete un bigliettino carino, ovviamente.

Ricette che si prestano perfettamente? Torte, focacce, torte rustiche, dolcetti, ma anche lasagne da riscaldare in forno, basterà solo chiuderle bene.

Regali con consegna a domicilio

Per quanto il protagonista sia il pensiero, il pensiero di un regalo consegnato a domicilio quest'anno potrebbe valere davvero tantissimo, a prescindere dal valore del regalo in sé.

In città come Milano, Roma e Torino si può usufruire di CosaPorto, il sito che consegna di tutto, dal cibo ai regali beauty, altrimenti via libera allo shopping su Amazon o a un regalo fatto da voi e fatto consegnare da un servizio di consegna come Glovo.

Mandatele dei fiori per la Festa della mamma

Evergreen quanto sempre apprezzato è il mazzo di fiori.

Da FloraQueen a Flowers, da ItalFlora a FaxiFlora e Colvin, i servizi di consegna fiori a domicilio sono numerosissimi, ma potete anche chiedere direttamente a un fiorista della città della mamma di fare la consegna.

Pianificate un weekend da fare insieme per quando lo si potrà fare

"Io cerco l'hotel perfetto, tu vai con i musei da non perdere". Una volta scelta la meta, sarà un gioco da ragazzi: ci si dividono i compiti e ci si tiene occupati sognando la prossima destinazione.

Con la promessa, ovviamente, di visitarla appena possibile.

Cenate insieme, ma a distanza

Datevi un appuntamento, come se davvero andaste al ristorante. Nel pomeriggio vi sarete messi d'accordo sul menù, che deve essere lo stesso, non per forza nei piatti ma quantomeno nella tipologia di cucina: mediterranea, greca, messicana, sushi e via dicendo.

A questo punto, videochiamatevi.

Per brindare, scegliete la stessa bevanda in delivery

E per non perdervi parte del divertimento, fate in modo di brindare con lo stesso bicchiere

Per degustare lo stesso vino, stappare lo champagne assieme nello stesso momento e riempire i calici durante le videochiamate, prenotate il drink delivery della stessa etichetta per tutti i partecipanti al virtual party.

Tra i servizi più popolari spiccano Winelivery che consegna vino in tutta Italia (per sicurezza verificate sul sito o via app se la vostra città è compresa ma comunque ci sono tutte quelle principali).

Per chi è a Milano, ci sono anche Cantina Express che consegna in 30 minuti e JustDrink che, oltre al vino, ti porta a casa anche gli ingredienti per i cocktail (e perfino i cocktail già shakerati e pronti da bere).