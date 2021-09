Volete essere più soddisfatti e felici del vostro lavoro? Allora provate a ritagliarvi del tempo per fare delle pause e socializzare con i colleghi

Se avete un lavoro full time, di circa 40 ore alla settimana, allora - facendo due conti - passate un terzo della vostra vita al lavoro.

Stiamo parlando di più di 90.000 ore di lavoro nell'arco di una vita, e non è quindi sbagliato dire che il lavoro può avere un enorme impatto sulla qualità della propria vita.

Ecco perché è fondamentale trarre un certo senso di piacere dal proprio lavoro, cercando modi per essere il più felice possibile nelle ore passate in ufficio.

Per alcune persone, avere un ambiente lavorativo amichevole è un requisito essenziale per trarne piacere.

Indipendentemente dagli standard, essere soddisfatti della propria carriera è fondamentale per mantenere l'equilibrio tra "lavoro e vita privata".

Certo, non è sempre facile, ma la chiave è saper combinare buone abitudini lavorative con sane abitudini fuori dall'ufficio.

Con qualche aggiustamento riguardo i nostri comportamenti, possiamo sentirci più felici, più produttivi e più soddisfatti. Volete scoprire la ricetta per il successo e la realizzazione lavorativa (e della vita)?

Ecco come essere più felici a lavoro

**Come capire qual è il tuo lavoro ideale (rispondendo a tre domande)**

(Continua sotto la foto)

1. L'organizzazione è fondamentale

Una delle cose fondamentali per essere più felici a lavoro è essere organizzati.

Tranquilli, non dovete trasformarvi in Marie Kondo, ma l'organizzazione sul lavoro è importante e ha i suoi vantaggi; al punto che, secondo alcune ricerche, anche solo passare 10 minuti a inizio giornata a organizzare lo spazio di lavoro può aumentare l'energia e la voglia di fare.

Quindi, dedicate qualche minuto della vostra mattinata a riordinare lo spazio di lavoro, eliminando gli oggetti che non usate.

Imparate poi a dare le giuste priorità al vostro carico di lavoro e alle vostre attività, senza procrastinare.

Seguendo questi consigli, gli esperti assicurano che la vostra giornata lavorativa migliorerà immediatamente, e questo si riverserà anche nella vostra vita personale. Essere più felici a lavoro infatti significa anche essere più felici nella vita privata.

**10 idee per organizzare la perfetta postazione lavoro a casa**

2. Concentratevi su un compito alla volta

Diversi studi hanno dimostrato che il multitasking «fa perde più tempo» e può essere motivo di infelicità tra professionisti a diversi livelli.

Infatti, quando ci si destreggia tra più compiti contemporaneamente, è quasi impossibile dedicare la stessa attenzione a ogni dettaglio, con conseguenti distrazioni.

Per evitare questo problema, e tutto ciò che ne consegue, dobbiamo imparare a concentrarci su un lavoro alla volta.

Date la priorità a ciò che è in cima alla lista di cose da fare e concentratevi sull'affrontare prima le attività più importanti.

**Ecco come capire se il lavoro che fai è quello giusto per te**

3. Socializzate

Per essere felici a lavoro è fondamentale socializzare con i colleghi.

Instaurare un buon rapporto con coloro con cui passiamo gran parte del nostro tempo può migliorare la propria salute fisica e mentale.

La riprova è scientifica: coloro che socializzano spesso vivono più a lungo e hanno un sistema immunitario più forte per combattere malesseri come raffreddori e influenza.

Quindi, il consiglio è quello di conoscere meglio i propri colleghi, magari interagendo e collaborando a progetti o chiedendo opinioni quando si ha bisogno di aiuto.

Chi è che vorrebbe affrontare un'intera giornata lavorativa senza parlare con nessuno? Le ore passeranno più velocemente e sarà più divertente!

Inoltre, è importante divertirsi con i colleghi dentro e fuori l'ufficio, partecipando a eventi della compagnia o organizzando qualcosa after hour.

**5 errori da evitare il primo giorno di lavoro se volete fare buona impressione (e amicizia)**

4. Concedetevi delle ricompense

Sapete di aver fatto la vostra parte e di aver dato il meglio di voi in un particolare compito? Ottimo, concedetevi qualche incentivo.

Concedendosi delle ricompense, il cervello elabora emozioni positive, arrivando a realizzare che gli sforzi sul lavoro si traducono in un qualcosa di positivo.

Seguendo continuamente questa pratica, il vostro cervello inizierà a collegare sentimenti di piacere alla realizzazione di un compito o di un obiettivo, e in futuro tutto sarà più facile.

**Insoddisfazione sul lavoro: cosa fare quando arriva**

5. Partite con il piede giusto

Come ci sentiamo al mattino influisce su come ci sentiamo durante il resto della giornata lavorativa.

In alcuni studi, i ricercatori hanno analizzato gli stati d'animo e le prestazioni dei dipendenti di varie aziende, e hanno scoperto che coloro che erano di buon umore al mattino erano anche più produttivi durante il giorno e riferivano di avere interazioni più positive con i clienti/colleghi.

Quindi, un altro consiglio per essere più felici a lavoro è quello di fare qualcosa che vi faccia sentire bene al mattino.

Per esempio, potete prendervi qualche minuto per assaporare il vostro caffè mattutino, facendo effettivamente un pausa piuttosto che berlo leggendo le mail. Oppure prendete un po' d'aria fresca, facendo magari due passi prima di entrare in ufficio.

**L'assertività è il segreto per aver successo in amore e sul lavoro**

6. Non restate fuori dal giro

Sentirsi in disparte, o sapere di non avere determinate informazioni che altri colleghi hanno, può farci sentire insoddisfatti e sottovalutati.

Il trucco è non aspettare che qualcuno venga da voi e riempia questo vuoto, ma andare a caccia di ciò che si vuole.

Per esempio, invece di aspettare di scoprire cosa sta succedendo all'interno dell'azienda per cui lavorate, cercate in modo pro-attivo le informazioni di cui avete bisogno per svolgere il vostro lavoro e prendere decisioni importanti.

**4 passi per tornare in ufficio dopo lo smartworking (senza soffrirne troppo)**

7. Chiedete continui feedback

Ricevere feedback è predittivo della felicità e della soddisfazione lavorativa.

A dimostrarlo svariate ricerche che hanno evidenziato che i datori di lavoro o i supervisori che offrono regolarmente feedback ai propri dipendenti e riconoscono gli sforzi da essi fatti hanno più successo nell'avere un team di lavoro felice.

Ricevere feedback può infatti fornire un rinforzo positivo che fa sentire apprezzati, oppure può colmare eventuali lacune che di conseguenza vi aiuteranno a svolgere il lavoro nel migliore dei modi.

Se non ricevete feedback regolari dal vostro supervisore, iniziate a essere pro-attivi nel richiederli. Parlate con il vostro capo e chiedetegli un riscontro del vostro impegno alla fine di grandi progetti, oppure parlate con i colleghi o i clienti.

Più feedback si ricevono, più è probabile che abbiate successo nel vostro lavoro. Il che poi aumenterà il vostro senso di felicità.

**Non smettete di fare colloqui (anche se avete un lavoro)**

8. Adottate un atteggiamento positivo

L'inarrestabile progresso tecnologico e il continuo miglioramento delle condizioni di vita ci hanno incoraggiato a pensare che abbiamo diritto a una vita facile e confortevole.

Ma la realtà delle cose è spesso diversa: la vita è intrinsecamente incerta, ed è impossibile non avere mai una giornata no o non provare sentimenti negativi.

Prendendo ciò in considerazione, è comunque bene ricordarsi che bisogna avere un approccio positivo alla vita.

Certo è sbagliato non accettare che ci siano problemi o rifiutare fatti scomodi. Ma possiamo, e dobbiamo, scegliere di non concentrarci sul negativo a scapito del positivo.

Abbiamo bisogno di essere pienamente in contatto con la realtà per una felicità a lungo termine.