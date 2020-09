Il lavoro perfetto esiste: è quello che ci fa battere il cuore e… guadagnare soldi. Ecco come capire qual è il tuo lavoro ideale attraverso tre domande

Come capire qual è il tuo lavoro ideale?

Dopo l’università, dopo anni di lavoro, o in qualche momento della vita, tutti a un certo punto ce lo siamo chiesti.

Ma prima una precisazione: il lavoro ideale dovrebbe prima di tutto esserci affine e darci la possibilità di stimolare sì una crescita professionale ma anche personale.

Non dimentichiamoci poi che il lavoro perfetto dovrebbe anche permettere di monetizzare quel tanto che basta a renderci felici. E anche questo concetto è altamente soggettivo.

Detto questo, non è utopia: si può trovare il lavoro perfetto in base a chi siete e a cosa volete.

Vi spieghiamo come farlo attraverso tre semplici domande.

Come capire qual è il tuo lavoro ideale rispondendo a 3 domande

1. In cosa sono bravo?

La prima domanda che dovreste farvi è questa.

Dovete chiedervi in cosa siete capaci, quali sono le attività per cui vi sentite in grado di portare a termine un compito facendolo davvero bene.

Mettete il focus su quello che notano anche le persone intorno a voi: per quali capacità venite elogiati?

Ad esempio il vostro amico potrebbe farvi notare quanto siete bravi a scattare foto, qualcun altro invece potrebbe sottolineare la vostra propensione alla pazienza.

Individuate i vostri punti di forza e partite da quelli.

2. Come posso renderlo monetizzabile?

Un’altra domanda fondamentale riguarda la possibilità di rendere le vostre capacità più o meno monetizzabili.

Riprendendo gli esempi di prima, se sono bravo a fare le foto potrei dedicarmi al campo della fotografia, se sono molto paziente invece sarò adatto a un lavoro con il pubblico.

Dovete capire come fare in modo che le vostre doti vengano pagate.

3. Quali strumenti mi servono per arrivarci?

L’ultima domanda che potete farvi riguarda le modalità grazie alle quali farete il lavoro dei sogni.

Ad esempio se voglio diventare medico saprò che prima mi servirà la laurea in medicina, se voglio avvicinarmi alla fotografia mi servirà un corso apposito, se voglio fare l'insegnante di vela dovrò essere in grado di trasferirmi a vivere dove ci sia dell'acqua.

Potete farlo?

Insomma: avere bene in mente quali sono gli strumenti necessari a raggiungere il vostro lavoro dei sogni lo farà anche diventare concreto.