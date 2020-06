Per molti è arrivato il momento di tornare in ufficio dopo i mesi di lockdown e smartworking: ecco come affrontare il rientro senza troppo stress (o traumi)

È finito il lockdown e per molti è ora di tornare in ufficio.

Le aziende hanno ricominciato ad attivare le proprie sedi, il tran-tran quotidiano sta riprendendo piede nelle nostre vite e lo smartworking purtroppo rischia di diventare un lontano ricordo.

Per molte persone la modalità di lavoro da casa è stata una piacevole scoperta: nessuna corsa per prendere i mezzi, molto tempo risparmiato tra andare e tornare, nessuno stress dovuto alla sveglia presto e un risparmio di denaro per la pausa pranzo.

Tutto senza che il proprio rendimento venisse meno, anzi: è stato ampiamente dimostrato che, per quanto riguarda le professioni che si svolgono comunque al computer, lo smartworking ha portato a un miglioramento delle performance e dei risultati. Oltre che della qualità della vita del dipendente.

Se fate parte di quel gruppo di persone che si sentono mancare l’aria al solo pensiero di tornare in ufficio e alle classiche modalità di lavoro, vi diamo dei suggerimenti per alleggerire la situazione.

Ecco come tornare in ufficio sereni, sperando che le aziende introducano lo smartworking almeno parziale in via definitiva.

4 passi per tornare in ufficio senza troppo stress

Rassegnatevi all'idea di tornare in ufficio

È inutile che continuate a combattere con l’idea di tornare nel traffico mattutino e serale.

L’unica cosa che vi rimane da fare è un bel respiro. Se non avete alternative, dovete accettare l’idea altrimenti sarà ancora più faticoso.

D'altronde se l’avete fatto fino a tre mesi fa non sarà così difficile rimettere in moto la macchina.

La sensazione di smarrimento svanirà dopo alcuni giorni, il tempo di riabituarvi alla routine.

Datevi tempo

Il cervello ci mette due settimane ad abituarsi a una nuova routine.

Datevi il tempo che serve per riprendere dei ritmi che non erano più vostri. Cercate di non concentrarvi sulla fatica ma su quegli aspetti che vi sono mancati.

Se metterete attenzione solo alla vostra voglia di lavorare da casa, il ritorno risulterà ancora più pesante e avrete più difficoltà ad abituarvi alla nuova (e vecchia) routine.

Pensieri positivi invece genereranno sensazioni positive.

Concentratevi sugli aspetti positivi del rientro in ufficio

Quanto vi manca il collega di risate? La pausa caffè? Il gossip tra uffici?

Ricomincerete presto a parlare male del capo e a lamentarvi di questo o quello e sarà bellissimo.

Tornate con la mente all'inizio dell'isolamento: l’aspetto umano è quello che più ci è mancato ed è su questo che dovreste maggiormente concentrarvi.

Il contatto con gli altri regalerà sempre nuovi aneddoti da vivere e ricordare.

Ritroverete la linea (e il controllo)

Un altro importante aspetto positivo è che ritroverete la linea e un equilibrio che in molti hanno perso lavorando da casa.

Durante il lockdown avete fatto esercizio alle braccia continuando ad aprire e chiudere il frigo, avete fatto colazione alle 11, pranzato alle 12 o alle 15 e cenato indistintamente alle 18,30 o alle 22, mentre ora potrete ristabilire degli orari più regolari e consoni alla vita di comunità.

Insomma, guardate il lato positivo: quando tornerete in ufficio tutto tornerà alla normalità e voi riprenderete in mano il controllo.