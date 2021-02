Avete bisogno di consigli, idee e suggerimenti per allestire una postazione lavoro a casa? Niente paura! Abbiamo 10 spunti che fanno al caso vostro

Una buona postazione lavoro a casa permette non solo di lavorare bene quando si è a casa (e fin qui), ma anche di riuscire a staccare quando non è più orario di ufficio per potersi dedicare alla propria vita e lasciare il lavoro al suo posto.

Certo, più spazio si ha a disposizione più è facile, ma con un po' di pazienza e facendo le giuste valutazioni, si può predisporre uno spazio home office adeguato alle proprie esigenze in ogni tipo di appartamento.

Fra le variabili da tenere in considerazione quando ci si avvicina a un progetto per creare una postazione lavoro a casa funzionale rientrano il budget a disposizione, la tipologia di attività lavorativa svolta (e, di conseguenza, le attrezzature e gli strumenti ritenuti indispensabili) e lo spazio da destinare a questa funzione.

Un "principio guida" che dovrebbe ispirare ogni scelta compiuta nel percorso verso la realizzazione della postazione home office è la comodità: anche in considerazione del tempo che si trascorrerà in questo luogo, è importante avere cura di scegliere gli arredi giusti.

A cominciare dalla sedia da ufficio.

10 spunti per creare la propria postazione lavoro a casa ideale

(Continua sotto la foto)

Postazione lavoro a casa: le basi

Soprattutto quando il tempo a disposizione è poco ed è necessario allestire una postazione home office rapidamente, si può iniziare prevedendo i tre "elementi base": uno scrittoio, una sedia e una lampada.

Nel caso in cui si trattasse di una soluzione temporanea, non occorrerà spendere una fortuna: un buon risultato potrà essere raggiunto anche puntando sulla classica bicromia bianco/nero.

Low cost

Fra le alternative più economiche rientra senza dubbio il tavolo provvisto di cavalletti, da allestire all'occorrenza e da associare a una seduta e all'immancabile lampada.

L'idea in più, per personalizzare questa zona della casa tenendo d'occhio il portafoglio, è prevedere di colorare una porzione della parete di riferimento con una nuance pastello o con un tono energizzante.

Fra le piante

Vi bastano un piano d'appoggio e una seduta comoda? Ma cosa direste se vi proponessimo di circondarvi di verde?

Piante di piccole dimensioni e una teoria di vasi a parete renderanno secondaria la percezione del vostro schermo: vi regalerete uno spazio lavoro più gratificante e fornirete alla casa una sorta di "area green indoor"

Ingegnosa

A caccia di soluzioni ingegnose, adatte a spazi difficili come sottotetti o particolarmente piccoli?

Funzionalità e versatilità al potere con questa proposta che combina un sistema di mensole, con lunghezza variabile, a una pratica parete forata.

Il risultato è una sorta di “quinta interna”, riservata esclusivamente all’attività professionale o al proprio hobby, in cui ogni centimetro risulta ben impiegato.

Bohemian

Lavorare da casa sì; in un ambiente armonioso e appagante dal punto di visivo anche. A fare la differenza fra una postazione home office essenziale e basica e una più sofistica, curata e rispondente alla propria personalità sono i dettagli e gli arredi aggiuntivi.

Dal tappeto al mobile contenitore; dalla scrivania che conquista la centralità, anziché essere addossata a parete, fino al giusto studio della luce.

Industrial

Ai maniaci del DIY e dello stile industrial si rivolge questa ispirazione, che può solleticare la creatività di chi ama realizzare in autonomia anche gli arredi.

In particolare, la presenza della griglia in metallo può risultare utile anche per appendere e tenere sotto controllo promemoria e altri materiali di lavoro, in un'ottica di massima funzionalità.

Natural style

Calma ed equilibrio sono gli alleati di cui non vorreste fare mai a meno nel vostro lavoro? Fate in modo che siano presenti anche nello spazio della casa in cui vi dedicherete al vostro lavoro.

Un'idea è affiancare arredi di colore bianco con dettagli ed elementi decorativi realizzati con materiali naturali, come giunco, rattan, midollino o bambù.

Nella parete attrezzata

Quando si è alle prese con un arredamento ex novo, si può optare per l'acquisto di un piano di lavoro, provvisto di cassetti, coordinato al resto del mobilio. Ad esempio abbinato alla struttura della libreria a parete, che può fornire spazi chiusi anche per eventuali documenti o per un archivio.

A scomparsa nel living

Obiettivo “mimesi perfetta” della postazione ufficio nella zona living, a tal punto che quando non siamo lavoro è destinata a scomparire? Detto fatto, grazie ad arredi "furbi" che permettono di nascondere, in modo pratico e con poche mosse, ciò che non desideriamo mostrare.

In camera da letto

Soprattutto quando si condivide la casa con altre persone, può capitare di dover inserire all'interno della propria camera da letto anche la postazione lavoro.

In questo caso lo spazio potrebbe essere tiranno e nella scelta degli arredi si potranno prevedere elementi su misura o sedie pieghevoli.

Cover: Photo by Arnel Hasanovic on Unsplash